పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదని ఇంటర్ విద్యార్థిని దారుణ హత్య - వారాసిగూడలో ఘటన
వారాసిగూడలో ఇంటర్ విద్యార్థిని దారుణ హత్య - యువతి గొంతు కోసి హత్య చేసిన బంధువు ఉమాశంకర్ - ఘటనా స్థలికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు
Published : December 8, 2025 at 3:57 PM IST
Brutal Murder in Warasiguda : సికింద్రాబాద్లోని వారాసిగూడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ఇంటర్ చదువుతున్న యువతిని మధ్యాహ్నం సమయంలో సమీప బంధువు ఉమాశంకర్ అనే యువకుడు కత్తితో గొంతు కోసి దారుణంగా హత్య చేశాడు. టైల్స్ పనిచేసే ఉమాశంకర్కు ఎక్కువగా మద్యం సేవించే అలవాటు ఉండటంతో సదరు యువతి పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదు. దీంతో ఆ యువతిపై కక్ష పెంచుకున్న ఉమాశంకర్ ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టాడు.
బోరున విలపించిన తల్లిదండ్రులు : యువతి ఇంట్లోకి వెళ్లిన ఉమాశంకర్ తనతో తీసుకువచ్చిన కత్తితో ఆమె మెడపై విచక్షణా రహితంగా దాడి చేశాడు. ఈ ఘటనలో తీవ్ర గాయాలపాలై, రక్తస్రావం కాగా ఆ విద్యార్థిని కొట్టుమిట్టాడుతూ అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. కుమార్తె దారుణ హత్యకు గురికావడంతో తల్లిదండ్రులు బోరున విలపించారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న వారాసిగూడ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
కత్తులతో పొడిచి, తుపాకీతో కాల్చి - స్థిరాస్తి వ్యాపారి దారుణ హత్య
కుమార్తె కులాంతర వివాహం చేసుకుందని ఆగ్రహం - వరుడి సోదరుడి కాళ్లు, చేతులు కట్టి సజీవదహనం