తెలంగాణలో నేటి నుంచి ఇంటర్ ప్రవేశాలు - ఆ అఫిడవిట్ తప్పనిసరి చేసిన ప్రభుత్వం

ఇంటర్‌ ప్రథమ సంవత్సరం ప్రవేశాలకు ప్రభుత్వం గ్రీన్​ సిగ్నల్ - ఈసారి యథావిధిగా ఇంటర్​ అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ - పాఠశాల విద్యలో ఇంటర్​ విద్యను విలీనం చేయాలని భావించిన ప్రభుత్వం

Admissions in Inter (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 12, 2026 at 9:53 AM IST

Inter First Year Admissions in Telangana : తెలంగాణలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్, ప్రైవేట్‌ జూనియర్‌ కాలేజీలు ఈ రోజు (మే 12వ తేదీ) నుంచి వచ్చే విద్యా సంవత్సరానికి (2026-27) ఇంటర్‌ మొదటి సంవత్సరం ప్రవేశాలను చేసుకునేందుకు ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది. ఈ మేరకు ఇంటర్‌ బోర్డు సెక్రటరీ అభిలాష అభినవ్‌ సోమవారం సవరించిన షెడ్యూల్‌ను జారీ చేశారు. తొలుత ఈ నెల 8వ తేదీ నుంచి అడ్మిషన్లు జరుపుకొనేలా బోర్డు షెడ్యూల్‌ జారీ చేసింది.

షెడ్యూల్​ను విడుదల చేసిన బోర్డు : పాఠశాల విద్యలో ఇంటర్‌ విద్యను విలీనం చేయాలని తొలుత భావించిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం, ఆ షెడ్యూల్‌ను మరుసటి రోజే తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. హడావిడిగా విలీనం చేయడంపై కొన్ని ప్రభుత్వ జూనియర్ లెక్చరర్ల వంటి సంఘాలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడంతో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి మరోసారి సమీక్షా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి, ఈసారికి పాత విధానంలోనే ప్రవేశాలు ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఇంటర్‌ బోర్డు సవరించిన ప్రవేశాల షెడ్యూల్‌ను సోమవారం విడుదల చేసింది. జూన్‌ 1వ తేదీ నుంచి ఇంటర్ తరగతులు ప్రారంభం కానున్నట్లు షెడ్యూల్​లో పేర్కొన్నారు.

యాంటీ డ్రగ్‌ అఫిడవిట్‌ తప్పనిసరి : ఇంటర్​లో ప్రవేశాల కోసం విద్యార్థులు ఆధార్‌ సమర్పించడం తప్పనిసరి చేశారు. దీనితో పాటు మత్తు పదార్థాలు వినియోగించబోమని, విక్రయించబోమని విద్యార్థులతో పాటు వారి తల్లిదండ్రుల నుంచి యాంటీ డ్రగ్‌ అఫిడవిట్‌ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం నిబంధనల్లో స్పష్టం చేసింది.

డ్రగ్స్, మాదక ద్రవ్యాలపై విద్యార్థులతో ప్రతిజ్ఞ : పాఠశాలల ప్రారంభం సందర్భంగా పొగాకు, మద్యం, డ్రగ్స్‌ తదితర మత్తు పదార్థాలకు వ్యతిరేకంగా విద్యార్థులతో సామూహిక ప్రతిజ్ఞ చేయిస్తామని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి రాష్ట్ర గవర్నర్‌ శివప్రతాప్‌ శుక్లాకు తెలిపారు. మాదకద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉంటామని విద్యార్థులతో ప్రతిజ్ఞ చేయించాలని రేవంత్‌ రెడ్డికి గతంలో గవర్నర్‌ సూచించిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన సూచనను గౌరవిస్తూ పాఠశాలల విద్యార్థులతో హైదరాబాద్‌లో భారీ ఎత్తున సభ ఏర్పాటు చేసి, యాంటీ డ్రగ్స్‌ ప్రతిజ్ఞ చేయించాలని సీఎం నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

విద్యార్థులకు స్కూల్ కిట్ : ఈ మేరకు ఆయన సోమవారం రాత్రి బేగంపేటలోని లోక్‌భవన్‌కు వెళ్లి గవర్నర్‌ను కలిశారు. సామూహిక ప్రతిజ్ఞతో పాటు పాఠశాలల ప్రారంభం రోజే విద్యార్థులకు స్కూల్‌ కిట్లు అందజేస్తామని, ఆ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కావాలని గవర్నర్‌ను ఆహ్వానించారు. కిట్లలో ఏకరూప దుస్తులు, పాఠ్య, నోట్‌ పుస్తకాలు, స్కూల్‌ బ్యాగ్, స్పోర్ట్స్​ వేర్, విద్యార్థులకు అవసరమైన ఇతర సామగ్రి కూడా ఉంటాయని వివరించారు.

ప్రవేశాల సమయంలో హామీపత్రం : డ్రగ్స్‌కు దూరంగా ఉంటామని, వాటిని వినియోగించడం గానీ, విక్రయించడం గానీ చేయబోమని ప్రవేశాల సందర్భంగా ప్రతి విద్యార్థి, వారి తల్లిదండ్రుల సంతకాలతో హామీ పత్రం తీసుకోవాలని తెలంగాణ సర్కారు భావిస్తోంది. తాజాగా ఇంటర్మీడియట్‌ షెడ్యూల్‌ జారీ కాగా, అందులో యాంటీ డ్రగ్‌ అఫిడవిట్‌ తప్పనిసరిగా సమర్పించాలని నిబంధన పెట్టారు. దాన్ని తెలంగాణలోని అన్ని కళాశాలలు, వర్సిటీల్లోనూ అమలు పర్చనున్నారు.

తెలంగాణ ప్రభుత్వం డ్రగ్స్, గంజాయి, మాదక ద్రవ్యాలు వంటి వాటిపై ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. దీనికోసం రెండు ప్రత్యేక విభాగాలను ఏర్పాటు చేసి దూకుడుగా వ్యవహరిస్తోంది. టీజీ న్యాబ్​, ఈగల్​ ఫోర్స్​లతో నిత్యం దాడులు నిర్వహిస్తూ సరఫరా చైన్లను తెలుసుకుని ఎక్కడికక్కడ కట్టడి చేస్తోంది. దానికి ఇటీవల కాలంలో బయటపడుతున్న సంఘటనలే ఉదాహరణలు. మాదక ద్రవ్యాల విషయంలో ఇంకా దాడులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.

