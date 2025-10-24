తెలంగాణ ఇంటర్ వార్షిక పరీక్షల షెడ్యూల్ వచ్చేసింది! - ఈసారి వారం ముందుగానే
వచ్చే ఫిబ్రవరి 25 నుంచి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ప్రారంభం - ఇంటర్బోర్డు ప్రతిపాదిత షెడ్యూల్కు ఆమోదం తెలిపిన సీఎం రేవంత్ - మరో మూడు రోజుల్లోగా అధికారికంగా ప్రకటన
Published : October 24, 2025 at 10:25 AM IST
Intermediate Exam Schedule Telangana : తెలంగాణలో ఇంటర్ వార్షిక పరీక్షల షెడ్యూల్ ఖరారైంది. వచ్చే ఫిబ్రవరి 25 నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఉన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇంటర్బోర్డు ప్రతిపాదిత షెడ్యూల్కు ఆమోదం తెలిపారు. గత విద్యా సంవత్సరం మార్చి 5 నుంచి పరీక్షలు మొదలయ్యాయి. కాగా ఈ సంవత్సరం 8 రోజులు ముందుగానే పరీక్షలు జరగనున్నాయి.
పూర్తి షెడ్యూల్ను ఇంటర్ బోర్డు రెండు, మూడు రోజుల్లో అధికారికంగా ప్రకటించనుంది. తొలి రోజు మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు, రెండో రోజు ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులకు పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 9.50 లక్షల మంది ఇంటర్ విద్యార్థులు ఉన్నారు. కాగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇంటర్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 23న మొదలై, మార్చి 24తో ముగియనున్నాయి. అదే తరహాలో మన రాష్ట్రంలోనూ ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ షెడ్యూల్ ప్రకారం చూస్తే ఏపీ కంటే కొంత ఆలస్యంగా తెలంగాణలో పరీక్షలు ముగియనున్నాయని తెలుస్తోంది.