ఇంటర్‌ విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్ - తల్లిదండ్రుల వాట్సాప్​కే నేరుగా హాల్​టికెట్లు

హాల్‌టికెట్‌లో తప్పొప్పులను ముందే గుర్తించేందుకు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు చర్యలు - హాల్‌టికెట్‌లో విద్యార్థుల వివరాలు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని సూచన

INTERMEDIATE EXAMS IN TELANGANA
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 2, 2026 at 5:31 PM IST

1 Min Read
Intermediate Board Send Exam Hall Tickets To The Students Parents in Whatsapp : తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. పరీక్షల హాల్‌టికెట్లను విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల వాట్సప్‌నకే నేరుగా పంపనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఫిబ్రవరి 25 నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో 45 రోజుల నుంచి రెండు నెలల ముందే తల్లిదండ్రుల వాట్సప్‌నకు వారి పిల్లల హాల్‌టికెట్లను పంపనున్నారు. దీని ద్వారా హాల్ టికెట్‌లో తప్పొప్పులను ముందే గుర్తించే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. తల్లిదండ్రులు హాల్‌టికెట్‌లో విద్యార్థుల వివరాలు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని సూచించింది.

తల్లిదండ్రులకు తెలియజేయడమే ప్రధాన ఉద్దేశం : హాల్​ టికెట్లలో ఏవైనా తప్పులు దొర్లితే వెంటనే సంబంధిత కళాశాల ప్రిన్సిపల్‌కు సంప్రదించాలని వెల్లడించింది. హాల్‌టికెట్‌ నంబర్, పరీక్షా కేంద్రం అడ్రస్​తో పాటు ఏ రోజు ఏ పరీక్ష జరుగుతుందో తల్లిదండ్రులకు తెలియజెప్పడమే తమ ప్రధాన ఉద్దేశమని పేర్కొంది. అధిక శాతం తల్లిదండ్రుల వద్ద స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ ఉండటంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రకటించింది.

