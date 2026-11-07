ఇంటర్ విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - ఈసారి ఒక్కో పరీక్షకు 2 రోజుల వ్యవధి!
2 Days Gap Between Each Exam in Inter : ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల్లో ఒత్తిడి తగ్గించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందుకు అనుగుణంగా 2 రోజుల వ్యవధితో ఇంటర్ బోర్డు షెడ్యూల్ను ప్రతిపాదించింది.
Published : November 7, 2026 at 12:56 PM IST
ఈ ఏడాది నుంచి ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల్లో ఒత్తిడి తగ్గించే దిశగా వార్షిక పరీక్షల మధ్య వ్యవధి పెంచాలని సర్కారు ప్రాథమికంగా నిర్ణయించింది. ప్రస్తుతం ఒకరోజు ప్రథమ, మరో రోజు ద్వితీయ సంవత్సరం పరీక్షలు నిర్వహిస్తుండడంతో ప్రతి ఎగ్జామ్కు కనీసం ఒకరోజు వ్యవధి లభిస్తోంది. అయితే దీన్ని 2 రోజులకు పెంచాలన్నది ప్రభుత్వ యోచన.
ఈ మేరకు సాధారణ పద్ధతిలో ఒక టైమ్ టేబుల్, ఒక్కో పరీక్షకు 2 రోజుల వ్యవధితో మరో షెడ్యూల్ను ఇంటర్ బోర్డ్ ప్రతిపాదించింది. దీనివల్ల పాఠ్యాంశాల పునశ్చరణకు సమయం లభిస్తుందని, విద్యార్థులు ఒత్తిడి లేకుండా పరీక్షలు రాస్తారని విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగితా రాణా తెలిపారు. ఈ మేరకు వ్యవధి ఉండే టైమ్ టేబుల్కు ఆమోదం లభించవచ్చని సమాచారం. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 24న పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఎక్కువ వ్యవధి వల్లే ఫలితాల్లో ఉత్తీర్ణత
గత విద్యా సంవత్సరంలో పదో తరగతి పరీక్షలు మార్చి 14న ప్రారంభమై ఏప్రిల్ 13న ముగిశాయి. నెల రోజుల సమయం తీసుకున్నారు. పండుగలు రావడంతో ఒకటి రెండు సబ్జెక్టులకు నాలుగైదు రోజుల వ్యవధి కూడా లభించింది. పదో తరగతికి అంత వ్యవధి అవసరం లేదన్న విమర్శలు, ఉపాధ్యాయ సంఘాల నుంచి వ్యతిరేకత వ్యక్తమైనా విద్యాశాఖ వెనక్కి తగ్గలేదు. దాని కారణంగానే 95.15 శాతం మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారని, అంతకు ముందు సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే ఉత్తీర్ణత 2.37 శాతం పెరిగిందని విద్యాశాఖ సమర్థించుకుంది.
ఇప్పుడు రాయబోయే ఇంటర్లోనూ పరీక్షల వ్యవధి పెంచాలన్నది విద్యాశాఖ ఆలోచన. ఇంటర్ విద్యార్థుల్లో ఎక్కువ మంది డిసెంబర్ లేదా సంక్రాంతి పండుగ వరకు జేఈఈ, నీట్ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతుంటారు. వార్షిక పరీక్షల మధ్య వ్యవధి ఉండటం వల్ల విద్యార్థులు పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యేందుకు సులభమవుతుందని నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు పదో తరగతి పరీక్షల మధ్య వ్యవధిని కుదించాలని టీచర్లు కోరుతున్నారు.
విద్యార్థులకు నిపుణుల సూచనలివే
విద్యార్థులు పరీక్షలకు ముందు ఆందోళనకర విషయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వొద్దు. ఒత్తిడికి గురికావొద్దు. పరీక్షలను సులువుగా రాస్తామనే భావనతో ముందుకు సాగాలి. ఒక సబ్జెక్టు బాగా రాయలేదని ఆలోచిస్తూ చింతిస్తే అది వేరే సబ్జెక్టుల పరీక్షలపై ప్రభావం చూపుతుంది. అందుకే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ధైర్యం కోల్పోవద్దు.
సోషల్ మీడియా ప్రభావం చదువుపై
సోషల్ మీడియాల్లో అధిక శాతం యువత గడిపేస్తోంది. చదువులపై నిర్లక్ష్యం చేస్తోంది. పుస్తకం పట్టి చదువు ఆరంభించి అరగంట కాకముందే మొబైల్ వైపు మనసు లాగుతోంది. దీంతో పుస్తకాలను పక్కన పెట్టేసి మొబైల్లో అధిక సమయం గడుపుతున్నారు. ఇది లక్ష్య సాధనకు అవరోధంగా మారింది.
ప్రతి క్షణం కీలకమే
పరీక్షల వేళ ప్రతి క్షణం కీలకం. 24 గంటల్లో నిద్ర, ఇతర అవసరాలకు పోను మిగితా సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ముందుగా కఠిన అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలి. పునశ్చరణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఏయే పాఠ్యాంశాలు చదివితే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయో వాటిపై దృష్టి పెట్టాలని అధ్యాపకులు సూచిస్తున్నారు. లక్ష్యం మరవకుండా నిత్యం సాధన చేస్తే శతశాతం ఫలితాలు వస్తాయని చెబుతున్నారు.
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