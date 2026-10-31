ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్ - ఫిబ్రవరి 24 నుంచే వార్షిక పరీక్షలు!
Telangana Inter Final Exams Schedule : తెలంగాణలో ఫిబ్రవరి 24 నుంచే ఇంటర్ మీడియట్ వార్షిక పరీక్షలు నిర్వహించాలని ఇంటర్ బోర్డు నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. వీటికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ దాదాపు పూర్తయినట్లు తెలుస్తోంది.
Published : October 31, 2026 at 10:20 AM IST
తెలంగాణలో 2027 ఫిబ్రవరి 24 నుంచి ఇంటర్ మీడియట్ వార్షిక పరీక్షలు ప్రారంభించాలని ఇంటర్ బోర్డు యోచిస్తోంది. ఈ మేరకు సబ్జెక్టుల వారీగా సమగ్ర పరీక్షా షెడ్యూల్ను రూపొందించే ప్రక్రియను అధికారులు దాదాపు కొలిక్కి తెచ్చారు. ఈ సంవత్సరం నుంచి ఇంటర్ ఫస్టియర్ సైన్స్ గ్రూప్ విద్యార్థులకు కూడా ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహించాలని నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో, ఒకవేళ ఫిబ్రవరి 24న పరీక్షలు ప్రారంభించడం సాధ్యం కాకపోతే, మార్చి 3వ తేదీ నుంచి మొదలుపెట్టాలని ప్రత్యామ్నాయ షెడ్యూల్ను కూడా సిద్ధం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఈ పరీక్షలకు సంబంధించి ప్రాక్టికల్స్ మాత్రం ఫిబ్రవరి 1 నుంచే ప్రారంభించే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.
ప్రవేశ పరీక్షల సన్నద్ధకు ఇబ్బంది కలగకుండా
మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఫిబ్రవరి 24 నుంచే ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. రెండు రాష్ట్రాల్లో పరీక్షా విధానాలు భిన్నంగా ఉన్నందున, ఒకే రోజున పరీక్షలు మొదలుపెట్టినా ఎలాంటి ఇబ్బందులూ ఉండబోవని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇక ఎల్నినో ప్రభావంతో రాబోయే వేసవిలో ఎండలు తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉందని, అలాగే విద్యుత్ కొరత కూడా గణనీయంగా పెరగొచ్చని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే హెచ్చరించింది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని విద్యార్థులపై ప్రభావం పడకుండా చూసేందుకు ఇంటర్ బోర్డు అధికారులు సన్నాహాలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అలాగే ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ పూర్తయిన తర్వాతే పదో తరగతి తుది పరీక్షలు నిర్వహించాల్సి ఉంది. ఒకవేళ ఇంటర్ పరీక్షలు ఆలస్యమైతే, విద్యార్థులకు జేఈఈ మెయిన్, ఎంసెట్, నీట్ వంటి ప్రవేశ పరీక్షలకు సిద్ధం కావడానికి తగినంత సమయం ఉండదు. ఈ అంశాలన్నింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకొని, ఫిబ్రవరి 24నే ఇంటర్ వార్షిక పరీక్షలు ప్రారంభించే దిశగా అధికారులు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు సమాచారం.
ఎగ్జామ్ ఫీజు చెల్లించేందుకు గడువు వివరాలివే
ఇంటర్మీడియట్ వార్షిక పరీక్షల రుసుము చెల్లింపునకు సంబంధించి ఇటీవలే బోర్డు అధికారిక షెడ్యూల్ను ప్రకటించింది. ఈ మేరకు విద్యార్థులు అక్టోబర్ 26 నుంచి నవంబర్ 9 వరకు ఎలాంటి ఆలస్య రుసుము (పెనాల్టీ) లేకుండా ఎగ్జామ్ ఫీజు చెల్లించొచ్చు. ఒకవేళ నిర్దిష్ట గడువులోపు చెల్లించలేకపోతే, డిసెంబర్ 14 వరకు లేట్ ఫీజు ద్వారా రుసుము చెల్లించేందుకు బోర్డు అవకాశం కల్పించింది.
ఆలస్య రుసుము వివరాలు
నవంబర్ 11 నుంచి 20 మధ్యలో పరీక్ష రుసుముతోపాటు చెల్లిస్తే రూ.100 లేట్ ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. నవంబర్ 22 నుంచి 29 వరకు రూ.500 ఆలస్య రుసుము చెల్లించాలి. డిసెంబర్ 1 నుంచి 7 మధ్యలో రూ.1,000 లేట్ ఫీజు కట్టాల్సి ఉంటుంది. ఇక డిసెంబర్ 9 నుంచి 14 వరకైతే ఎగ్జామ్ ఫీజుతోపాటు రూ.2,000 లేట్ ఫీజు చెల్లించాలని బోర్డు పేర్కొంది.
కోర్సుల వారీగా పరీక్షా రుసుము వివరాలు
|కోర్సు / సంవత్సరం
|విభాగం
|మొత్తం రుసుము
|ఫస్టియర్
|జనరల్ (రెగ్యులర్)
|రూ.540
|ఫస్టియర్
|వొకేషనల్ (రెగ్యులర్)
|రూ.890
|సెకండియర్
|జనరల్ (ఆర్ట్స్)
|రూ.540
|సెకండియర్
|జనరల్ (సైన్స్)
|రూ.890
|సెకండియర్
|వొకేషనల్
|రూ.890
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