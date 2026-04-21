నెక్స్ట్​ ఇయర్​ నుంచి ఇంటర్​లో కొత్త గ్రూపు! - కోర్సు పూర్తి చేస్తే అదిరిపోయే కెరీర్ ఆప్షన్స్

ఇంటర్మీడియట్​లో కొత్త కోర్సును ప్రవేశపెడుతున్న ఇంటర్​ బోర్డు - ఎంఈసీ స్థానంలో ఏసీఈ - మెరుగైన ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే లక్ష్యంతోనే ఏర్పాటు - జూన్​లో ప్రారంభమయ్యే విద్యా సంవత్సరం నుంచే అందుబాటులోకి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 21, 2026 at 2:25 PM IST

New Course in Intermediate : విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్. జూన్​లో ప్రారంభమయ్యే విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఇంటర్మీడియట్​లో మరో కొత్త కోర్సును ఇంటర్​బోర్డు ప్రవేశపెడుతోంది. ఇంటర్​ స్థాయిలోనే మెరుగైన ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే లక్ష్యంతో అకౌంట్స్, కామర్స్, ఎకనామిక్స్​ సబ్జెక్టులతో కలిపి ఏసీఈ అనే సరికొత్త కోర్సును తీసుకొస్తోంది. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచే ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలు, ఆదర్శ పాఠశాలలు, గురుకుల విద్యాలయాల్లో ఈ కోర్సును అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. దీంతో ప్రస్తుతం ఉన్న ఎంఈసీ గ్రూప్​ అనేది కనుమరగు కానున్నట్లుగా సమాచారం.

ఇంటర్‌లో బైపీసీ, సీఈసీ, ఎంపీసీ, హెచ్‌ఈసీ, ఎంఈసీ కోర్సులున్నాయి. సంప్రదాయ కోర్సులకు భిన్నంగా గణితం, సైన్సుకు సంబంధం లేకుండా, త్వరితగతిన ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు కొత్త కోర్సులు తీసుకురావాలని గత కొంత కాలంగా ఇంటర్‌ బోర్డు భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యారంగ నిపుణులతో చర్చించి ఏసీఈ కోర్సు అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది.

ఏసీఈ (అకౌంట్స్, కామర్స్, ఎకనామిక్స్​) చదివే విద్యార్థులకు భవిష్యత్తులో ఉపాధి అవకాశాలు మెండుగా ఉంటాయని, డిగ్రీలో కామర్స్‌ గ్రూప్‌లో చేరొచ్చని అధికారులు వివరించారు. డిగ్రీలో బీఏ, బీకాం అనంతరం ఎంబీఏ, ఎంసీఏ చదివేందుకు అవకాశం కల్పించారు. ఈ కోర్సు ద్వారా సీఏలో సైతం చేరొచ్చు. బ్యాంకింగ్, బిజినెస్‌ మేనేజ్‌మెంట్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్‌ రంగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలతో పాటు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు పొందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

కోర్సుపై విస్తృత ప్రచారం : గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఈ కొత్త కోర్సుపై విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని ఇంటర్‌ బోర్డు ఆయా కళాశాలల ప్రిన్సిపల్స్‌ను ఆదేశించింది. మోడల్ స్కూల్స్, గురుకులాలు, కస్తూర్బా బాలికల విద్యాలయాలు, ప్రైవేటు కళాశాలలు ఈ కోర్సు కోసం ఇంటర్మీడియట్ బోర్డుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

ఇంటర్మీడియట్​ బోర్డు ఆదేశాల మేరకు రానున్న అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి ఏసీఈ కోర్సు అందుబాటులోకి రానుందని భూపాలపల్లి జిల్లా ఇంటర్‌ విద్యాధికారి బి.వెంకన్న తెలిపారు. ఈ సదవకాశాన్ని విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. ఈ కోర్సును అభ్యసిస్తే త్వరగా స్థిరపడొచ్చని అన్నారు. ప్రస్తుతం ఎంఈసీ ప్రథమ సంవత్సరం చదివిన విద్యార్థులు యథావిధిగా ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుకోవచ్చని వెల్లడించారు.

వసతులపై ఉన్నతాధికారులు ఆరా : ఉన్నతాధికారులు ఇప్పటికే ఆయా జిల్లాల డీఐఈవోలకు అదనపు క్లాస్​ రూంలు, తదితర వసతులు ఉన్న కళాశాలల వివరాలను సేకరించారు. కొత్త కోర్సు ప్రవేశ పెట్టాలంటే తగినన్ని తరగతి గదులు ఉండాలి. ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలో ప్రభుత్వ జూనియర్‌ కళాశాలలు, మోడల్ స్కూళ్లు, గురుకులాలు, కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయాలు మొత్తం 163 వరకు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ప్రైవేటు కళాశాలల్లో ఈ కోర్సును అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

ఇంటర్​ ఫెయిల్ విద్యార్థులకు ప్రత్యేక తరగతులు : ఇంటర్​ ఫలితాల్లో ఫెయిల్​ అయిన విద్యార్థుల కోసం అడ్వాన్స్​డ్​ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యే వరకు ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకులు నవీన్​ నికోలస్​ కొద్ది రోజుల క్రితం ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. మే 13వ తేదీ నుంచి సప్లమెంటరీ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో మే 12 వరకు తప్పిన సబ్జెక్టులలో విద్యార్థులకు తర్ఫీదును ఇవ్వాలని ఆదేశాల్లో పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం కూడా అందిస్తామని చెప్పారు.

వేసవి సీజన్​ కావడంతో ఆన్​లైన్​ తరగతుల నిర్వహణకు అవకాశమివ్వాలని, తద్వారా విద్యార్థులు, టీచర్లు 10-20 కి.మీ దూరం నుంచి ఎండలో రాకపోకలు సాగించాల్సిన అవసరం ఉండదని తెలంగాణ ఆదర్శ పాఠశాలల​ అసోసియేషన్​ (టీఎంఎస్​టీఏ) రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు భూతం యాకమల్లు ఓ ప్రకటనలో కోరారు.

