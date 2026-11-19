ఇంటర్ పరీక్షల షెడ్యూల్ వచ్చేసింది - ఫిబ్రవరి 24 నుంచి ఎగ్జామ్స్ ప్రారంభం
Telangana Inter Exam Schedule Released : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్ పరీక్షల తేదీలు ఎట్టకేలకు ఖరారయ్యాయి. ఫిబ్రవరి 24 నుంచి మార్చి 20 వరకు ఎగ్జామ్స్ జరగనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
ఫిబ్రవరి 24 నుంచి ఎగ్జామ్స్ ప్రారంభం (ETV Bharat)
Published : November 19, 2026 at 4:10 PM IST
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యార్థులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఇంటర్ పరీక్షల తేదీలు ఖరారయ్యాయి. ఈ మేరకు పరీక్షల షెడ్యూల్ను ఇంటర్ బోర్డు విడుదల చేసింది. ఫిబ్రవరి 24 నుంచి మార్చి 20 వరకు ఎగ్జామ్స్ జరగనున్నాయి.