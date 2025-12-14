తెలంగాణ పల్లె పోరులో ఆసక్తికర పరిణామాలు - ఉత్కంఠ రేపిన పలువురి ఎన్నిక
రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సత్తాచాటుతున్న కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులు - కాంగ్రెస్ తర్వాత రెండోస్థానంలో కొనసాగుతున్న బీఆర్ఎస్ - ఆసక్తికరంగా మారిన పలువురి విజయాలు
Published : December 14, 2025 at 10:51 PM IST
Tealangana Panchayat Elections Result : తెలంగాణలో రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోరు మరింత ఆసక్తికరంగా సాగింది. రెండో దశలోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుదారులే ఆధిక్యం కనబర్చారు. పలు పంచాయతీల్లో సర్పంచి అభ్యర్థులు ఒక్క ఓటు తేడాతో విజయం సాధించి తీవ్ర ఉత్కంఠ రేకెత్తించారు. మరి కొన్ని చోట్ల అభ్యర్థులిద్దరికీ సమాన ఓట్లు రావడంతో ఎన్నికల అధికారులు లాటరీ ద్వారా విజేతలను నిర్ణయించారు.
ఒక్క ఓటుతో విజయం : నిర్మల్ జిల్లా లోకేశ్వరం మండలంలోని బాగాపూర్ పంచాయతీ గ్రామ సర్పంచిగా ముత్యాల శ్రీవేద రెడ్డి ఒక్క ఓటు తేడాతో విజయం సాధించారు. ఈ పంచాయతీలో శ్రీవేద రెడ్డి, స్వాతి అనే అభ్యర్థులు ఇరువురు పోటీ పడగా 426 ఓట్లకు 378 ఓట్లు పోలయ్యాయి. ఇందులో శ్రీవేదకు 189, హర్ష స్వాతికి 188 ఓట్లు రాగా ఒక్క ఓటు మాత్రం చెల్లలేదు. దీంతో శ్రీవేద ఒక్క ఓటు తేడాతో గెలుపొందినట్లు ఎన్నికల అధికారులు ప్రకటించారు. ఈ పంచాయతీలో 1972లో ఈమె తాత ముత్యాల నారాయణరెడ్డి సర్పంచిగా గెలుపొందగా మళ్లీ 2013లో ఆమె చిన్నమ్మ ముత్యాల రజిత గెలుపొందారు. ఇప్పుడు శ్రీవేద రెడ్డి గెలుపుతో ఒకే కుటుంబం నుంచి ముచ్చటగా ముగ్గురు విజయం సాధించినట్లయింది.
అమెరికా నుంచి వచ్చి : బాగాపూర్ గ్రామానికి చెందిన ముత్యాల ఇంద్రకరణ్రెడ్డి సర్పంచిగా గెలుపొందిన శ్రీవేదరెడ్డికి మామ. ఈయన కూతురు-అల్లుడు అమెరికాలో ఉండడంతో అక్కడికి రెండు నెలల క్రితం వెళ్లారు. పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడడం, రిజర్వేషన్ కలిసిరావడంతో తన కోడలు శ్రీవేద రెడ్డిని కుమారుడు ప్రణిత్రెడ్డి బరిలో దింపారు. ఇక్కడ పరిస్థితి పోటాపోటీగా ఉన్న విషయం తెలుసుకున్న ఇంద్రకరణ్రెడ్డి నాలుగు రోజుల కిందట హుటాహుటిన అమెరికా నుంచి బాగాపూర్కు వచ్చారు. ఇప్పుడు ఆయన అమెరికా నుంచి వచ్చి వేసిన ఒక్క ఓటే విజయంలో కీలకపాత్ర అయిందని అందరూ చర్చించుకుంటున్నారు.
ఓటేసేందుకు కారడవిలో కాలి నడకన : ఓటు విలువ తెలిసిన పట్టభద్రులు అధికంగా ఉండే పట్టణాల్లోని వారు సమీపంలో పోలింగ్ కేంద్రానికి వెళ్లి ఓటు వేసేందుకు ముందుకు రాని దుస్థితి. అలాంటిది కారడవిలో రళ్లూరప్పల్లో వాగులు వంకలు దాటి ఏకంగా 8 కిలో మీటర్ల దూరం కాలినడకన వెళ్లి ఓటు వేశారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట మండలం రేగళ్లగుంపునకు చెందిన గొత్తికోయలు.
ఇరవై ఏళ్ల కిందట ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి వలస వచ్చిన 45 గొత్తికోయ కుటుంబాలు బచ్చువారిగూడెం పంచాయతీ పరిధిలోని దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్నారు. ప్రస్తుతం 200 మందికి పైగా జనాభా ఉన్న ఇక్కడ 97 మంది ఓటుహక్కును కలిగి ఉన్నారు. ఆదివారం నిర్వహించిన రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల సందర్భంగా రేగళ్లగుంపునకు చెందిన గొత్తికోయలంతా కాలినడకన బచ్చువారిగూడెం పోలింగ్ కేంద్రానికి వెళ్లి ఓటు వేయడం అందరికీ ఆదర్శనీయంగా ఉంది. చంటి బిడ్డ తల్లులు పిల్లలను ఎత్తుకుని ఎనిమిది కిలో మీటర్ల దూరం నడిచి వచ్చి మరీ ఓటు వేయడం ఇక్కడ విశేషం
వార్డు సభ్యురాలే సర్పంచిగా గెలుపు : జగిత్యాల జిల్లా రాయికల్ మండలం ఉప్పుమడుగు సర్పంచిగా కొత్తకొండ రోజా 140 ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలుపొందారు. గ్రామంలో ఆరో వార్డుకు ఎవరి నుంచి నామినేషన్లు రాకపోవడంతో రోజా ఒక్కరే దాఖలు చేశారు. దీంతో ఆమె ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. దీంతో అటు వార్డు సభ్యురాలిగా, ఇటు సర్పంచిగా ఎన్నికై రోజా డబుల్ ధమాకాతో అదరగొట్టారు. వార్డు సభ్యురాలి పదవికి ఆమె రాజీనామా చేయనున్నారు.
