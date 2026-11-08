'పరిషత్' ఫలితాల్లో ఆసక్తికర ఘటనలు - భార్య భర్తలకు జాక్ పాట్, జైలు నుంచే విజయం
Interesting Results : ఒక్క ఓటుతో విజయం! తండ్రీ కూతుళ్లు, భార్య భర్తలకు జోడు పదవుల జాక్ పాట్! తల్లి చేతిలో తనయ ఓటమి! జైలు నుంచే జేగంటలు! ఇలా ఎన్నికల్లో ఆసక్తికర ఫలితాలు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 11:07 AM IST
ఒక్క ఓటుతో విజయం! రీకౌంటింగ్లో తిరగబడ్డ జాతకం! తండ్రీ కూతుళ్లు, భార్య భర్తలకు జోడు పదవుల జాక్ పాట్! తల్లి చేతిలో తనయ ఓటమి! జైలు నుంచే జేగంటలు! ఇలా ఒకటేంటి పరిషత్ ఎన్నికల్లో ఆసక్తికర ఫలితాలు కోకొల్లలు.
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా ప్రాదేశిక ఎన్నికల్లో కొన్ని కుటుంబాలకు జోడుపదవులు దక్కడం సంతోషాన్నిస్తోంది. పాచిపెంట మండలంలోని మాతుమూరు ఎంపీటీసీగా యుగంధర్ 38ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందగా ఆయన కుమార్తె కావ్య 161 ఓట్ల ఆధిక్యంతో పాంచాలి ఎంపీటీసీగా టీడీపీ తరఫున గెలుపొందారు. ఇక వైఎస్సార్సీపీ తరఫున సాలూరు ఎంపీటీసీగా దండి శ్రీనివాసరావు 154ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించగా, ఆయన భార్య అనంతకుమారి సాలూరు జడ్పీటీసీగా 65 ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలుపొందారు. కోనసీమ జిల్లా కొత్తపేట మండలంలో తండ్రీకూతుళ్లు ఎంపీటీసీలుగా వేర్వేరు పార్టీల నుంచి గెలుపొందారు.
పలివెల–2 ఎంపీ టీసీగా వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి పొనుగుపాటి సత్యనారాయణ గెలవగా, కొత్తపేట-2 ఎంపీటీసీగా ఆయన కుమార్తె పొనుగుపాటి చాందిని టీడీపీ నుంచి విజయం సాధించారు. ఇక విజయనగరం జిల్లా కోటశిర్లాం ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో తల్లి చేతిలో కుమార్తె ఓడిపోయారు. వైఎస్సార్సీపీ తరఫున పోటీ చేసిన తల్లి బప్పడాల వెంకటలక్ష్మి టీడీపీ నుంచి పోటీ చేసిన తన కుమార్తె జయలక్ష్మిని 24 ఓట్లతో స్వల్ప మెజారిటీతో ఓడించారు. రాష్ట్ర శెట్టిబలిజ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ లక్ష్మణరావు కాకినాడ జిల్లా కోరింగ-3 ఎంపీటీసీగా, ఆయన భార్య అనంతలక్ష్మి పటవల-2 నుంచి ఎంపీటీసీగా విజయం సాధించారు.
ఒక్క ఓటుతో విజయం : ఇక హోరాహోరీ పోరులో కొందరు అభ్యర్థులు స్వల్ప మెజార్టీతో గట్టెక్కారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా మల్లిపూడి ఎంపీటీసీగా టీడీపీ అభ్యర్థి కొల్లి అరుణకుమారి ఒక్క ఓటు మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి కోరిక మేరకు రీకౌంటింగ్ చేపట్టినా అదే ఫలితం వచ్చింది. నెల్లూరు జిల్లా తమ్మినపట్నంలో టీడీపీ అభ్యర్థి అరుణకు తొలుత 6ఓట్ల మెజారిటీరాగా రీకౌంటింగ్ తర్వాత అది ఒక్క ఓటుకు తగ్గింది. ముత్తుకూరు మండలం పైనాపురంలో టీడీపీ అభ్యర్థి దాసరి కుమారమ్మకూడా ఒక్క ఓటుతో విజయం సాధించారు. గూడూరు మండలం తిప్పవరప్పాడు స్థానంలో టీడీపీ అభ్యర్థి రాధాకృష్ణ 3ఓట్ల తేడాతో గెలుపొందారు. అల్లూరి జిల్లా శరభన్నపాలెం ఎంపీటీసీ కౌంటింగ్ ఉత్కంఠ రేపింది. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి రాజేశ్వరికి 866, టీడీపీ అభ్యర్థి రమాదేవికి 859 ఓట్లు పడ్డాయి. పోస్టల్ బ్యాలెట్లలో టీడీపీకి 12, వైఎస్సార్సీపీకి 6 ఓట్లు పడ్డాయి. ఫలితంగా రాజేశ్వరి ఒక్కఓటుతో నెగ్గారు.
రీకౌంటింగ్తో గెలిచిన అభ్యర్థి : ఏలూరు జిల్లా చింతలపూడి మండలం యర్రగుంటపల్లి-2 స్థానంలో రీకౌంటింగ్ అనంతరం టీడీపీ అభ్యర్థి 2ఓట్లతో గెలిచినట్లు ప్రకటించారు. అనకాపల్లి జిల్లా గొలుగొండలో బీజేపీ అభ్యర్థి గాదె నాగమణి కూడా 2ఓట్లు, తిరుపతి జిల్లా తాటిపర్తిలో టీడీపీ అభ్యర్థి కొప్పుల నవీన్ 3 ఓట్ల తేడాతో గెలుపొందారు. కడప జిల్లా గోపవరం మండలం బ్రాహ్మణపల్లి ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థి సువరణకు ఒక్క ఓటే పడింది.
చిక్కు వెంట్రుకలు కొనుగోలు చేసి జీవనం సాగించిన శీలం వెంకటేశ్వరమ్మ టీడీపీ నుంచి 8,469 ఓట్ల మెజార్టీతో కృష్ణా జిల్లాపామర్రు జడ్పీటీసీగా గెలిచారు. ఆమె మామయ్య పానకాలు పామర్రు నాలుగురోడ్ల కూడలిలోని ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని రోజూ శుభ్రం చేస్తుంటారు. ఆ అభిమానాన్ని గుర్తించి టీడీపీ పానకాలు కోడలికి అవకాశమవ్వడం, ఆమెగెలవడం ఆసక్తికరంగా మారింది.
తిరుపతి జిల్లా పెళ్లకూరు జడ్పీటీసీగా కామిరెడ్డి సత్యనారాయణరెడ్డి జైలు నుంచే గెలిచారు. వివిధ కేసుల్లో నెల రోజులుగా నెల్లూరు కేంద్ర కారాగారంలో రిమాండ్లో ఉన్న ఆయన, జైలు నుంచే తన అనుచరులతో నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. పోలింగ్ రోజున తన ఓటు కూడా వేయలేకపోయారు. ఆయన సతీమణి, కుమార్తే ప్రచార బాధ్యతలు నిర్వహించారు. టీడీపీ అభ్యర్థి చైతన్యకృష్ణారెడ్డి అనారోగ్య సమస్యలతో ప్రచారానికి దూరంగా ఉండడడంతో సత్యనారాయణరెడ్డి 1,719 ఓట్లు సాధించి విజయం పొందారు.
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