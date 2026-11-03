మున్సిపల్ ఫలితాల్లో విచిత్రాలు - సొంత వార్డుల్లోనే చతికిలపడిన మేయర్, ఛైర్మన్ అభ్యర్థులు
AP Local Body Election Results : మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపులో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఛైర్మన్, మేయర్ అభ్యర్థులు సొంత వార్డుల్లోనే ఓడిపోగా పలుచోట్ల రెబల్స్ విజయం సాధించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 3:35 PM IST
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియలో పలు ఆసక్తికర ఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఉద్దండులనుకున్న నాయకులు సొంత గడ్డపైనే చతికిలపడ్డారు. ఛైర్మన్, మేయర్ పదవులు ఆశించిన ముఖ్య నేతలకు వారి సొంత వార్డుల ఓటర్లే షాకిచ్చారు. పార్టీల టికెట్లు దక్కక రెబల్స్గా బరిలోకి దిగిన వారు సత్తా చాటారు. ఒకచోట కేవలం ఒక్క ఓటు తేడాతో అభ్యర్థి గెలుపొందడం ఉత్కంఠ రేపింది.
డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురం మున్సిపాలిటీలో విచిత్ర పరిస్థితి ఎదురైంది. ఛైర్మన్ పీఠంపై కన్నేసిన ఇరు పార్టీల అభ్యర్థులకు ఓటర్లు దిమ్మతిరిగే షాకిచ్చారు. టీడీపీకి చెందిన కూటమి ఛైర్మన్ అభ్యర్థి మేడిశెట్టి శేషారావు ఆరో వార్డు నుంచి పోటీ చేశారు. అయితే, ఆ సొంత వార్డులోనే ఆయనపై వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి గెలుపొందారు. మరోవైపు వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచిన చింతపల్లి నాగేశ్వరరావు పదో వార్డు నుంచి పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. ఆ వార్డులో టీడీపీ అభ్యర్థి జయకేతనం ఎగురవేశారు. ఎవరి వార్డులో వాళ్లు ఓడిపోయి, ప్రత్యర్థి పార్టీల అభ్యర్థులు గెలవడం స్థానికంగా చర్చనీయాంశమైంది.
నెల్లూరులో వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ అభ్యర్థికి షాక్ : నెల్లూరు నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల్లోనూ వైఎస్సార్సీపీకి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగిన ఆనం విజయ్కుమార్రెడ్డికి సొంత డివిజన్లోనే ఓటమి తప్పలేదు. చింతారెడ్డిపాలెం పరిధిలోని ఐదో డివిజన్లో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి జాషువా పోటీ చేయగా, ఆయనపై టీడీపీ అభ్యర్థి అబ్రహం 398 ఓట్ల మెజార్టీతో ఘన విజయం సాధించారు. మేయర్ అభ్యర్థి ప్రాతినిధ్యం వహించే డివిజన్లోనే పార్టీ ఓడిపోవడం చర్చకు దారి తీసింది.
శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీలో రెబల్స్ హవా కొనసాగింది. ఇక్కడ జనసేన పార్టీ టికెట్ను ఆశించి భంగపడిన గడ్డం సంధ్య, కొలగాని శిరీష స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా బరిలోకి దిగారు. అధికారిక పార్టీ అభ్యర్థులకు దీటుగా ప్రచారం చేసిన వీరు, అఖండ విజయం సాధించారు. 12వ వార్డు నుంచి గడ్డం సంధ్య, 11వ వార్డు నుంచి కొలగాని శిరీష ఘన విజయం సాధించి తమ సత్తా ఏంటో నిరూపించుకున్నారు.
ధర్మవరంలో ఒక్క ఓటుతో గెలుపు : శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరంలో ఓట్ల లెక్కింపు తీవ్ర ఉత్కంఠకు దారి తీసింది. ఒకటో వార్డులో నువ్వా నేనా అన్నట్లు సాగిన పోరులో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి రామకృష్ణమ్మ కేవలం ఒక్క ఓటు మెజార్టీతో విజయం సాధించారు. అయితే, ఈ ఫలితంపై బీజేపీ అభ్యర్థి సాకే లక్ష్మీదేవి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. రీకౌంటింగ్ చేయాలని పట్టుబట్టారు. దీంతో అధికారులు ఆ వార్డులో మళ్లీ ఓట్లను లెక్కిస్తున్నారు.
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