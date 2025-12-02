సర్పంచ్ పోరు వేళ గ్రామాల్లో చిత్ర, విచిత్రాలు - ఆసక్తిగా పల్లె రాజకీయాలు
పంచాయతీ ఎన్నికల వేళ గ్రామాల్లో ఆసక్తికర రాజకీయాలు - రిజర్వేషన్ అనుకూలించని ఆశావహుల వినూత్న ప్రయత్నాలు - పలుచోట్ల రిజర్వ్ అయిన కులాల వాళ్లు లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు
Telangana Panchayat Elections 2025 : పంచాయతీ ఎన్నికల ముంగిట పల్లెల్లో రాజకీయాలు ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. గ్రామాల్లో చిత్ర, విచిత్ర సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. సర్పంచ్గా బరిలో దిగాలని ఉన్నప్పటికీ రిజర్వేషన్ అనుకూలించక ప్రేమించిన వారిని అప్పటికప్పుడు పెళ్లి చేసుకొని వారితో నామినేషన్లు వేయిస్తున్నారు. మరికొందరు హైదరాబాద్ సహా నగరాల్లో ఉంటున్న వారిని పిలిపించి మరీ ఏకగ్రీవాలు చేస్తున్నారు.
పంచాయతీ ఎన్నికలకు నగారా మోగిన వేళ గ్రామాల్లో సందడి కొనసాగుతోంది. సర్పంచ్ పీఠమెక్కేందుకు ఆశావహులు విభిన్న ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. రిజర్వేషన్లు అనుకూలంగా వచ్చిన వారు ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో ఉండగా, మిగతా వాళ్లు తిప్పలు పడుతున్నా ప్రయత్నాన్ని మాత్రం విరమించట్లేదు. సంగారెడ్డి జిల్లా తాళ్లపల్లిలో సర్పంచ్ స్థానం ఎస్సీ-మహిళకు రిజర్వ్ అయింది. సర్పంచ్ బరిలో దిగాలని ఎదురు చూసిన చంద్రశేఖర్ అనే బీసీ యువకుడు రిజర్వేషన్ మారడంతో ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన తన ప్రియురాలు శ్రీజతో నామినేషన్ వేయించి, వెంటనే పెళ్లి చేసుకున్నాడు.
అప్పటికప్పుడు పెళ్లి - వెంటనే సర్పంచ్గా ఏకగ్రీవం : ములుగు జిల్లా గోవిందరావుపేట మండలం కోటగడ్డ గ్రామంలో పరిస్థితి మరోలా ఉంది. ఊరిలో ఎస్టీ కులస్థులు ఎవరూ లేకపోగా, సర్పంచ్ రిజర్వేషన్ ఎస్టీ సామాజికవర్గానికి వచ్చింది. కోటగడ్డకు చెందిన ఓ బీసీ వ్యక్తి బానోత్ లిల్లీ అనే లంబాడా యువతిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. బతుకుదెరువు కోసం ఓ ప్రైవేటు కంపెనీలో పని చేస్తూ లిల్లీ హైదరాబాద్లో నివాసం ఉంటోంది. రిజర్వేషన్ ఎస్టీకి రావడంతో గ్రామస్థులంతా హైదరాబాద్ వెళ్లి బానోత్ లిల్లీని తీసుకువచ్చి నామినేషన్ వేయించారు. పోటీలో ఇంకెవరూ లేకపోవడంతో ఏకగ్రీవ సర్పంచిగా లిల్లీ ఎన్నికయింది. మరో 3 వార్డులు సైతం ఎస్టీలకే కేటాయించగా, అభ్యర్థులు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా సిద్దాపూర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులతో దేవుడి ముందు ప్రమాణం చేయించిన ఘటన సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది. కాంగ్రెస్ మద్దతిచ్చిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి, వార్డు మెంబర్ అభ్యర్థులతో ప్రమాణం చేయించాడు. ప్రలోభాలకు లొంగకుండా తమకు ఎన్ని ఓట్లు పడతాయో, అన్ని ఓట్లు సర్పంచ్ అభ్యర్థికి వేయించాలంటూ హనుమంతుడిగా సాక్షిగా ప్రమాణం చేయించాడు.
జోరుగా నామినేషన్లు : మరోవైపు రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు జోరుగా నామినేషన్లు కొనసాగుతున్నాయి. నల్గొండ జిల్లాలోని తుంగపాడులో కాంగ్రెస్ బలపరచిన అభ్యర్థి నామినేషన్ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ శంకర్ నాయక్ పాల్గొన్నారు. వంద శాతం కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను గెలిపించుకుంటామని నిర్మల్ జిల్లా డీసీసీ అధ్యక్షుడు వెడ్మ బొజ్జు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు ఎన్నికల కోడ్ అమలులో ఉండటంతో అధికారులు తనిఖీలు ముమ్మరం చేశారు. మెదక్ జిల్లా కాళ్లకల్ గ్రామంలో తగిన పత్రాలు లేకుండా ఓ వ్యక్తి తరలిస్తున్న రూ.5 లక్షల నగదును సీజ్ చేశారు. పలుచోట్ల నామినేషన్ల ప్రక్రియను కలెక్టర్లు పరిశీలించారు.
ఎన్నికల తేదీలు ఇవే : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 12,728 సర్పంచ్ స్థానాలకు, 1,12,242 వార్డు స్థానాలకు మొత్తం 3 విడతల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. డిసెంబర్ 11, 14, 17వ తేదీల్లో పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు పోలింగ్ నిర్వహించి, అదే రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ఉంటుంది.
