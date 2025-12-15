Telangana Panchayat Elections Results2025

విచిత్రమైన పరిస్థితి - ఆ ఊర్లకు ఉప సర్పంచే సర్పంచి!

వరంగల్‌ జిల్లా సంగెం మండలం వంజరుపల్లిలో విచిత్రమైన పరిస్థితి - గ్రామ సర్పంచికి ఎస్టీ రిజర్వేషన్ కేటాయింపు - ఎస్టీ సామాజిక వర్గం వారు లేకపోవడంతో ఉప సర్పంచే సర్పంచిగా వ్యవహరించనున్నట్లు అధికారుల వెల్లడి

మోర్తాల చందర్‌రావు (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 15, 2025 at 2:39 PM IST

Interesting Incidents in Telangana Panchayat Elections : తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో చిత్రవిచిత్రాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి. వరంగల్‌ జిల్లా సంగెం మండలంలోని వంజరుపల్లిలో రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఆదివారం విచిత్రమైన పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ గ్రామంలో సర్పంచి స్థానంతో పాటు 1, 4, 5 వార్డుల రిజర్వేషన్​ను ఎస్టీ సామాజికవర్గానికి కేటాయించారు. కానీ ఆ ఊరిలో ఎస్టీ సామాజికవర్గానికి చెందిన ఓటర్లు లేకపోవడంతో 2, 3, 6, 7, 8 వార్డులకు మాత్రమే అధికారులు ఎన్నికలను నిర్వహించారు. గెలుపొందిన వార్డు మెంబర్లు 6వ వార్డు సభ్యుడిగా గెలిచిన మోర్తాల చందర్‌రావును ఉప సర్పంచిగా ఎన్నుకున్నారు. దీంతో ఉప సర్పంచే ఇక మీదట సర్పంచిగా పూర్తి బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తారని ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు.

సంగారెడ్డిలోనూ ఇలాంటి పరిస్థితే! : సంగారెడ్డి జిల్లా రాయికోడ్ మండలం పీపడ్​పల్లిలో అనూహ్య పరిణామం చోటు చేసుకుంది. మరణించిన వ్యక్తినే ఓటర్లు సర్పంచిగా గెలిపించారు. పీపడ్​పల్లి గ్రామ సర్పంచి స్థానం బీసీ జనరల్​కు కేటాయించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుతో చాల్కి రాజు (35) అనే వ్యక్తి ఎన్నికల బరిలో దిగారు. అయ్యప్ప మాల వేసుకున్న రాజు, తన మద్దతుదారులతో ఉత్సాహంగా నామినేషన్ కూడా దాఖలు చేశాడు.

ఉప సర్పంచే సర్పంచి! : రాజుకు ఉన్న పలు ఆర్థిక ఇబ్బందులు, సొంత పార్టీ వాళ్లు మోసం చేస్తున్నారనే ఆందోళనతో ఈ నెల 8న శంషుద్దీన్​పూర్ శివారు పరిసరాల్లో చెట్టుకు ఉరి వేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఎన్నికల నిబంధనల ప్రకారం మరో అభ్యర్థి పోటీలో ఉండటంతో అధికారులు ఎన్నికను నిర్వహించారు. అయినా ప్రజలు రాజుపై ఉన్న అభిమానంతో 9 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిపించారు. గెలిచిన అభ్యర్థి భౌతికంగా లేకపోవడంతో ఏం జరుగుతుందో అని గ్రామస్థులు ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు. మళ్లీ ఎన్నిక నిర్వహిస్తారా? లేక ఉప సర్పంచి అభ్యర్థికి సర్పంచ్ పదవిని ఇస్తారా? అనే చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి.

ఆదర్శంగా నిలిచిన మన్నేగూడెం పంచాయతీ : జగిత్యాల జిల్లా బీమారం మండలం మన్నెగూడెం గ్రామం పంచాయతీ ఎన్నికల్లో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచింది. తమ ఊరిలో ప్రశాంతంగా పోలింగ్‌ జరగాలంటే ప్రలోభాల ఊసే లేకుండా ఓట్లు అభ్యర్థించాలని బరిలో నిల్చున్న అభ్యర్థులు నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం అందరూ ఒట్టు పెట్టుకుని మరీ దాన్ని తూచా తప్పకుండా ఆచరించారు. ఇక్కడ సర్పంచి పదవిని జనరల్‌ మహిళకు కేటాయించగా దుంపల నివేదితరెడ్డి, గంట రాజగంగు, మరో ముగ్గురు అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు.

ఓట్లు మాత్రమే అడుగుతాం : నివేదితరెడ్డి, రాజగంగు మధ్యే ప్రధాన పోటీ నెలకొనగా, ఎన్నికలకు ఒక రోజు ముందు గ్రామంలోని ఓ ఆలయం వద్ద ఇద్దరు ప్రధాన అభ్యర్థులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు సుదీర్ఘంగా సమావేశమయ్యారు. డబ్బులు, మద్యం పంచబోమని, కేవలం ఓట్లు మాత్రమే అభ్యర్థిస్తామని ప్రమాణం చేశారు. మిగతా ముగ్గురు అభ్యర్థులు కూడా ఈ నియమాన్ని అనుసరించారు. ఈ నెల 11న మొదటి విడతలో ఈ గ్రామంలో ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. మొత్తం 2,233 ఓట్లు పోల్‌ కాగా నివేదిత రెడ్డి 768 ఓట్ల ఆధిక్యంతో రాజగంగుపై ఘన విజయం సాధించారు. ఎన్నికలు ముగిశాక గ్రామానికి సంబంధించిన ఈ అంశాలన్నీ సోషల్​ మీడియాలో వైరల్‌గా మారడంతో అభ్యర్థుల స్ఫూర్తి వెలుగు చూసింది.

సర్పంచి అభ్యర్థుల పాట్లు : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులు దూరప్రాంతాల్లోని స్థానికులను స్వగ్రామానికి రప్పించి ఓటు వేయించడానికి ఎందుకు అంతలా తాపత్రయపడుతుంటారో చాటిచెప్పే ఘటనలు రెండో విడత పోలింగ్‌లో అనేక గ్రామాల్లో చోటుచేసుకున్నాయి. ఒక్కో ఓటు కోసం వారు పడే పాట్లు అంతా ఇంతా కాదన్నట్లుగా ఎన్నిక ప్రక్రియ జరిగింది.

