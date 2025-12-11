తెలంగాణ పల్లెల్లో పంచాయతీ పోరు - విచిత్రమైన ఘటనలు
మొదటి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఆసక్తికర ఘటనలు - అంబులెన్సులో వచ్చి ఓటు వినియోగించుకున్న వ్యక్తి - మరో చోట రెండు పార్టీల మద్దతుదారులుగా బరిలోకి దిగిన తల్లికూతుళ్లు
Published : December 11, 2025 at 10:49 PM IST
Interesting Incidents Panchayat Elections : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రాజపేట మండలంలోని లక్ష్మక్కపల్లి సర్పంచి ఎన్నిక లాటరీ ద్వారా చేపట్టారు. వివరాల్లోకి వెళితే గ్రామంలో మొత్తం 323 ఓట్లుండగా 296 ఓట్లు పోలయ్యాయి. కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థి వేముల సురేందర్ రెడ్డికి 148 ఓట్లు, బీఆర్ఎస్ మద్దతిచ్చిన అభ్యర్థి ఇండ్ల రాజయ్యకు 147 ఓట్లు రావడంతో తొలుత కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి గెలిచాడనుకున్నారు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఒకటి ఉండటంతో దాన్ని లెక్కించగా ఇరువురికీ సరి సమంగా ఓట్లు లభించాయి. దీంతో డ్రా ప్రక్రియ అనివార్యమైంది. ఈ డ్రా విధానంలో ఇండ్ల రాజయ్య పేరు రావడంతో అధికారులు బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఇండ్ల రాజయ్య గెలుపొందినట్లుగా ప్రకటించారు.
ఓటేసేందుకు దుబాయ్ నుంచి మరికల్ : దుబాయ్లో ఉంటున్న మరికల్ పట్టణానికి చెందిన సీమ భాస్కర్ అనే వ్యక్తి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఓటు వేసేందుకు బుధవారం రాత్రి మరికల్కు వచ్చారు. రాకపోకలకు దాదాపు రూ.40 వేల వరకు రవాణా ఖర్చు అవుతుందని తెలిపడంతో అందరూ అవాక్కయ్యారు.
ఓటేసిన 101 ఏళ్ల వృద్ధుడు : జగిత్యాల జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండల కేంద్రానికి చెందిన కంతి లాడే లింగన్న అనే వ్యక్తి వయసు 101 ఏళ్లు. గురువారం ఆయన స్థానిక జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. సొంతంగా కర్ర సాయంతో నడుచుకుంటూ పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చారు. లింగన్న వయసు 105 ఏళ్లని, ఆధార్కార్డులో మాత్రం పుట్టిన సంవత్సరం 1924గా నమోదైందని వెంట వచ్చిన ఆయన మనవడు తెలిపారు.
ఓటేసి ప్రాణం వదిలాడు : ఓటేసి బ్యాలెట్ పేపర్ను డబ్బాలో వేసి వెనుతిరిగి వెంటనే ఓ వృద్ధుడు తనువు చాలించాడు. ఈ ఘటన నల్గొండ జిల్లా గట్టుప్పల మండల కేంద్రంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలోని పోలింగ్ కేంద్రంలో చోటుచేసుకుంది. అక్కడున్న ఓటర్లు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మండల కేంద్రానికి చెందిన చెరుపల్లి బుచ్చయ్య(69) గురువారం ఉదయం ఓటు వేసేందుకు పోలింగ్ రూంలోకి వెళ్లి ఓటును వినియోగించుకొని వెను తిరిగిన క్రమంలో స్పృహ కోల్పోయి పాఠశాల ఆవరణలోనే పడిపోయారు. వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించే క్రమంలో ప్రాణాలు విడిచారు. బుచ్చయ్య 20 రోజుల నుంచి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నట్లు కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారు.
అంబులెన్సులో వచ్చి స్ఫూర్తి చాటి : అనారోగ్యంతో నడవలేని స్థితిలో ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు ఏకంగా అంబులెన్స్లో పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లా సాలూర మండలం జాడిజమాల్పూర్ గ్రామానికి చెందిన వెంకటేశ్వర్లు కొన్ని నెలలుగా పక్షవాతం రావడంతో బాధపడుతున్నారు. ఇదే గ్రామానికి చెందిన ఆరోగ్యరాజు అనే మరో వ్యక్తి నెల కిందట జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఇటీవల ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్ఛార్జి అయి ఇంటి వద్దనే ఉంటున్నారు. ఇద్దరూ నడవలేని స్థితిలో ఉండటంతో గురువారం ఇద్దరినీ వారి వారి కుటుంబీకులు అంబులెన్స్లో పోలింగ్ కేంద్రానికి వేర్వేరుగా తీసుకొచ్చి ఓటు వేయించారు. ఎన్నికల అధికారులు అంబులెన్స్ వద్దకే వచ్చి వారి చేత ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించారు.
