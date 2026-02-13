Municipal Results : జనగామ మున్సిపల్లో హంగ్ - ఛైర్మన్ పదవి ఇస్తేనే మద్దతిస్తా : స్వతంత్ర అభ్యర్థి
Municipal Results - జనగామ మున్సిపల్లో హంగ్ ఏర్పడటంతో స్వతంత్ర అభ్యర్థి మద్దతు కోసం బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ ప్రయత్నాలు - తనకు ఛైర్మన్ పదవి ఇస్తేనే ఏ పార్టీకైనా మద్దతు ఇస్తానన్న స్వతంత్ర అభ్యర్థి
Published : February 13, 2026 at 3:40 PM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : జనగామ మున్సిపాలిటీ ఫలితాల్లో హైడ్రామా చోటు చేసుకుంది. మొత్తం 30 వార్డుల్లో ప్రధాన పార్టీలు కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ 13 వార్డుల చొప్పున సమానంగా గెలుచుకున్నారు. స్వతంత్రులు 2, ఇతరులు రెండు చొప్పున సత్తా చాటారు. దీంతో స్వతంత్ర అభ్యర్థులను తీసుకువెళ్లేందుకు బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ నాయకులు పోటా పోటీగా మోహరించడంతో ఇరు పక్షాల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. దీంతో ఇరు పక్షాలను పోలీసులు చెదరగొట్టారు. తనకు చైర్మన్ పదవి ఇస్తేనే ఏ పార్టీకైనా మద్దతు తెలుపుతానని స్వతంత్ర అభ్యర్థి మారబోయిన పాండు తెలిపారు.
"నలుగురు అభ్యర్థులం స్వతంత్రంగా గెలిచాం కనుక కూర్చొని ఆలోచన చేసి మున్సిపల్ ఛైర్మన్పై నిర్ణయం తెలియచేస్తాం. క్యాంపు రాజకీయాలంటే ఇక్కడ ఎవరికి మెజార్టీ రాలేదు. ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్లే అత్యంత కీలకం. తుది నిర్ణయం మాదే ఉంటుంది. ఛైర్మన్ పీఠం కచ్చితంగా అడుగుతాం. అందులో తప్పేముంది. ఈరోజు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో నన్ను గెలిపించిన నా వార్డు ప్రజలందరికీ పాదాభివందనాలు. నేను అధికార పార్టీకి ప్రతిపక్ష పార్టీలకు గుణపాఠం చెప్పి ప్రజలు నాకు ఈ విజయాన్ని అందించారు. వారికి ఏవైతే హామీలు ఇచ్చానో అవి నెరవేర్చుతూ ఇంకా ముందుకు సాగుతాననే విశ్వాసం ఉంది" -మారబోయిన రవి, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో గెలిచిన స్వతంత్ర అభ్యర్థి