కాల్​ లిస్ట్​లో అన్నీ ఫుడ్​ డెలివరీ బాయ్స్​ నంబర్లే - ఐబొమ్మ నిర్వాహకుడి కేసులో కీలక విషయాలు

భార్య నుంచి విడాకులు తీసుకున్న ఒంటరిగా బతుకున్న రవి - కుమార్తెను దూరం చేయడంతో విదేశాల్లోనే ఎక్కువగా గడిపిన రవి - మనుషుల మీద నమ్మకం కోల్పోయినట్లు దర్యాప్తులో గుర్తింపు

Interesting Facts about iBOMMA Ravi Case
Interesting Facts about iBOMMA Ravi Case (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 20, 2025 at 7:51 AM IST

3 Min Read
Interesting Facts about iBOMMA Ravi Case : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టిస్తున్న ఐబొమ్మ పైరసీ నేరగాడు ఇమంది రవి కేసు దర్యాప్తులో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. భార్య నుంచి విడాకులు తీసుకున్న రవి మనుషుల మీద నమ్మకం కోల్పోయినట్లు దర్యాప్తులో పోలీసులు గుర్తించారు. పైరసీ సినిమాల వెబ్‌సైట్ ఐబొమ్మ నిర్వహిస్తూ బెట్టింగ్ ప్రకటనల ద్వారా కోట్లు గడించాడు. కాల్ లిస్ట్‌లో ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్స్ నంబర్లు తప్ప ఇంకెవరి కాంటాక్ట్‌లు లేనట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో అతడికి అనుకూలంగా చర్చసాగుతోంది. కొందరు నిందితుడికి న్యాయసహాయం చేసేందుకు సిద్ధమంటూ బాహాటంగానే ప్రకటిస్తున్నారు. ఏడు రోజులుగా ఐ బొమ్మ బంద్‌ నిందితుడి అరెస్ట్‌ చర్చనీయాంశంగా మారాయి. సైబర్‌క్రైమ్‌ పోలీసుల దర్యాప్తులో కొత్త కోణాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

నాలుగేళ్లుగా కుటుంబానికి ఒంటరిగా : వైవాహిక జీవితంలో ఎదురైన చేదు అనుభవంతో మనషులపై నమ్మకాన్ని కోల్పోయిన రవి నాలుగేళ్లుగా కుటుంబానికి దూరంగా ఒంటరిగా జీవిస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఈనెల 14న కూకట్‌పల్లిలోని నిందితుడి నివాసంలో పోలీసులు తనిఖీ చేసినప్పుడు అక్కడి వాతావరణం చూసి విస్మయానికి గురయ్యారు. ఇల్లంతా చిందరవందరగా, దుమ్ముధూళిగా ఉండటం గమనించారు.

రెండు నెలలకో దేశం తిరిగినా తప్పనిసరిగా కూకట్‌పల్లిలోని ఇంటికి చేరేవాడు. తన గుట్టు బయటపడుతుందనే భయం, మనుషులపై నమ్మకం సన్నగిల్లటం కారణంగా పనివాళ్లను ఏర్పాటు చేసుకోలేదని భావిస్తున్నారు. అతడి వద్ద లభించిన సెల్‌ఫోన్‌లో కేవలం ఫుడ్‌ డెలివరీ బాయ్స్‌ నెంబర్లు మాత్రమే ఉండటం పోలీసులను విస్మయానికి గురి చేసింది. ఒక్కడి కోసం వంట చేసుకోవటం కష్టంగా భావించి బయటి నుంచే పుడ్‌ ఆర్డర్‌ చేసుకునేవాడని పోలీసులకు చెప్పినట్లు సమాచారం.

ఐబొమ్మకు క్లౌడ్ సేవలు అందిస్తున్న కంపెనీలు : పైరసీపై ఫిర్యాదుతో హైదరాబాద్‌ పోలీసులు గతంలో సర్వర్లు, డొమైన్‌ నిర్వాహకుల గురించి సమాచారం సేకరించారు. స్విట్జర్లాండ్, అమెరికా, నెదర్లాండ్స్‌లోని సర్వర్ల ద్వారా పైరసీ సాగుతున్నట్లు గుర్తించారు. ఐబొమ్మకు క్లౌడ్ సేవలు అందిస్తున్న ఆయా కంపెనీల ప్రతినిధులతో వీడియో కాల్‌ ద్వారా వివరాలు సేకరించారు. ఐబొమ్మ, బప్పం డొమైన్‌ నోడల్‌ అధికారిగా ఉన్న ఇమంది రవి నుంచి పోలీసులు సమాచారం రాబట్టారు.

అమీర్‌పేట్‌లో ఐటీ కంపెనీ : అప్పటికి అతడే తాము వెతుకున్న పైరసీ సూత్రధారి అని గ్రహించలేకపోయారు. నిందితుడు ఈఆర్‌ ఇన్ఫోటెక్‌ పేరుతో అమీర్‌పేట్‌లో ఐటీ కంపెనీ నడిపాడు. ఆ సమయంలో ఇచ్చిన ఫోన్‌ నెంబర్‌ను ఐ బొమ్మ, బప్పం డొమైన్‌లకు ఉపయోగించాడు. సిమ్‌కార్డు కోసం వాడిన చిరునామా ఆధారంతో అతడు కూకట్‌పల్లిలో ఉంటున్నట్లు తెలుసుకున్నారు. మధ్యలో కొద్దిరోజులు పోలీసుల నుంచి ఫోన్‌కాల్‌ రాకపోవటంతో దర్యాప్తు నిలిపివేసి ఉండొచ్చనే ధీమాతో ఈనెల 14న ఫ్రాన్స్‌ నుంచి కూకట్‌పల్లి నివాసానికి చేరుకున్నాడు. నిందితుడి ఫోన్‌కాల్స్‌ ఆధారంగా టవర్‌ లోకేషన్స్‌ గుర్తించి అరెస్టు చేశారు.

పోలీసులు తనిఖీ సమయంలో అప్రమత్తమైన రవి సెల్‌ఫోన్‌లో టెలిగ్రామ్‌ యాప్, ఛాటింగ్‌ డేటా తొలగించాడు. హార్డ్‌డిస్క్‌లు, పెన్‌డ్రైవ్‌లు కట్టగట్టి పోలీసులకు అందకుండా చేయాలని ప్రయత్నించాడు. సెల్‌ పాస్‌వర్డ్‌ అడిగినా గుర్తులేదంటూ తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. చివరకు అతడితో ఫోన్‌లాక్‌ తీయిస్తే అందులో ఫుడ్‌ డెలివరీ బాయ్స్‌ నెంబర్లు మాత్రమే ఉన్నాయి.

ఆర్ధిక ఇబ్బందుల వల్ల ఒంటరిగా : రవి వైవాహిక జీవితంపైనా పోలీసులు దృష్టి సారించారు. 2015లో అమీర్‌పేట్‌లోని కోచింగ్‌ సెంటర్‌లో శిక్షణ తీసుకునేటపుడు ఒక యువతితో పరిచయం ప్రేమగా మారి పెళ్లికి దారి తీసింది. ఏడాదిపాటు సంతోషంగా ఉన్న దంపతుల మధ్య ఆర్థిక ఇబ్బందులు చిచ్చుపెట్టాయి. కుమార్తెను భార్య తీసుకెళ్లటంతో అతడు ఒంటరిగా మిగిలాడు. కుమార్తెను చూడాలని ఉన్నా అవకాశం లేకుండా పోయిందని రవి పోలీసులకు చెప్పినట్లు సమాచారం.

