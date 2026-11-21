జడ్పీ పీఠంపై ఆసక్తికర పరిణామాలు - రాజకీయ వారసత్వానికే పెద్దపీట
ZP Election Results 2026: జిల్లా పరిషత్ పీఠాలపై రాజకీయ వారసత్వం కుటుంబ ఆధిపత్యం, అనూహ్య ఎంపికలు చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఒకే ఇంట్లో ఒకరు ఎమ్మెల్యే, మరొకరు జడ్పీ ఛైర్పర్సన్గా కొలువుదీరారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 8:46 AM IST
జిల్లా పరిషత్ పీఠాలపై రాజకీయ వారసత్వం కుటుంబ ఆధిపత్యం, అనూహ్య ఎంపికలు చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఒకే ఇంట్లో ఒకరు ఎమ్మెల్యే, మరొకరు జడ్పీ ఛైర్పర్సన్గా కొలువుదీరారు. మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, సర్పంచులు, విద్యావేత్తలు ఇలా భిన్న నేపథ్యాల నుంచి వచ్చిన వారికి జడ్పీ పగ్గాలు దక్కాయి. సామాజిక సమీకరణాలు, పార్టీకి చేసిన సేవలు, కూటమి పొత్తులు ఈసారి జడ్పీ పదవుల ఎంపికలో కీలకంగా మారాయి.
జిల్లాల వారీగా జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ల ఎంపికలో కుటుంబ రాజకీయాల ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించింది. దెందులూరు ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ కుమార్తె సాయి నవ్యశ్రీ ఏలూరు జడ్పీ ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నికయ్యారు. పెదవేగి జడ్పీటీసీ సభ్యురాలిగా టీడీపీ తరఫున ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన ఆమెకు జడ్పీ పీఠం దక్కింది. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నికైన పరిటాల శ్రీరామ్ రాప్తాడు ఎమ్మెల్యే పరిటాల సునీత కుమారుడు. కడప జిల్లా ఛైర్పర్సన్ పుత్తా నరసింహారెడ్డి కమలాపురం ఎమ్మెల్యే కృష్ణచైతన్యరెడ్డికి తండ్రి. గతంలో ఎమ్మెల్సీగానూ పనిచేశారు. మార్కాపురం ఎమ్మెల్యే కందుల నారాయణరెడ్డి సోదరుడు రామిరెడ్డి కూడా జడ్పీ ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నికయ్యారు.
భర్త సుడా ఛైర్మన్ - భార్య జడ్పీ ఛైర్పర్సన్: శ్రీకాకుళం జిల్లా పరిషత్ పీఠం కొరికాన భవానిని వరించింది. జనసేన తరఫున ఎల్ఎన్పేట జడ్పీటీసీగా గెలిచిన ఆమె ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నికయ్యారు. ఆమె భర్త కొరికాన రవికుమార్ శ్రీకాకుళం అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఛైర్మన్గా ఉన్నారు. 2024 ఎన్నికల సమయంలోనే వీరిద్దరూ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించారు. బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఛైర్పర్సన్గా గొల్లపల్లి అమూల్య ఎన్నికయ్యారు. మాజీ మంత్రి గొల్లపల్లి సూర్యారావు కుమార్తె అయిన ఆమె టీడీపీలో కొనసాగుతున్నారు. రాజోలు నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జిగానూ వ్యవహరిస్తున్నారు. గొల్లపల్లి సూర్యారావు మాత్రం ప్రస్తుతం వైఎస్సార్సీపీలో ఉన్నారు.
నాడు ఎమ్మెల్యే - నేడు జడ్పీ ఛైర్పర్సన్: మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు కూడా జడ్పీ పీఠాలు దక్కాయి. రంపచోడవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే వంతల రాజేశ్వరి పోలవరం జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షురాలిగా ఎన్నికయ్యారు. 2014లో వైఎస్సార్సీపీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన ఆమె.. 2017లో టీడీపీలో చేరారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలయ్యారు. 2024లో టికెట్ ఆశించినా అవకాశం దక్కలేదు. పార్టీకి చేసిన సేవలను గుర్తించిన టీడీపీ అధిష్ఠానం ఇప్పుడు జడ్పీ ఛైర్పర్సన్గా అవకాశం కల్పించింది. నెల్లూరు జిల్లా పరిషత్ ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నికైన పోలంరెడ్డి శ్రీనివాసులురెడ్డి గతంలో రెండుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు. తిరుపతి జడ్పీ ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నికైన హేమలత వయసు 83 ఏళ్లు. గతంలో సత్యవేడు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు.
సర్పంచి నుంచి జడ్పీ ఛైర్పర్సన్గా: సర్పంచులుగా పని చేసిన వారికి కూడా జడ్పీ పగ్గాలు దక్కాయి. ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఛైర్పర్సన్ కోట పుల్లమ్మ ఎంటెక్ చదివారు. గంపలగూడెం తాజా మాజీ సర్పంచిగా పనిచేశారు. జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ స్థానం ఎస్సీ రిజర్వ్ కావడంతో ఆమెకు అవకాశం దక్కింది. ఆర్థిక బలం లేకున్నా పార్టీ అండగా నిలిచింది. ఆమె సేవలను గుర్తించి జడ్పీ పీఠం కట్టబెట్టింది.
ప్రిన్సిపల్ నుంచి జడ్పీ ఛైర్పర్సన్గా: తూర్పుగోదావరి జిల్లా జడ్పీ ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నికైన కాదా పద్మ 2006 నుంచి 2011 వరకు కురకాళ్లపల్లి సర్పంచిగా పనిచేశారు. టీడీపీ గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షురాలిగానూ వ్యవహరించారు. చిత్తూరు జిల్లా పరిషత్ ఛైర్పర్సన్గా విద్యావేత్త శైలజ ఎన్నికయ్యారు. విజయం విద్యాసంస్థల ప్రిన్సిపల్గా పనిచేసిన ఆమె ఎమ్మెస్సీ, ఎంసీఏ, ఎంఏ, బీఈడీ పూర్తి చేశారు. ఈ కుటుంబం కూడా దీర్ఘకాలంగా టీడీపీకి మద్దతుగా ఉంటోంది. చిత్తూరు జడ్పీ వైస్ ఛైర్పర్సన్గా మంజుప్రియకు అవకాశం దక్కింది. కుప్పం నియోజకవర్గం గుడుపల్లె జడ్పీటీసీగా ఆమె గెలిచారు. ఆమె భర్త వెంకటేశ్ టీడీపీలో మండలస్థాయి నాయకుడు. 1983 నుంచి ఈ కుటుంబం పార్టీకి చేసిన సేవలను గుర్తించి వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవి ఇచ్చారు.
కూటమి పొత్తుల సమీకరణాలు కూడా కొన్ని చోట్ల కీలక పదవులను నిర్ణయించాయి. కృష్ణా జిల్లా నుంచి బీజేపీ తరఫున గెలిచిన ఏకైక జడ్పీటీసీ భోగాది రమాదేవికి ఛైర్పర్సన్ పదవి దక్కింది. అవనిగడ్డ నియోజకవర్గంలో 6 జడ్పీటీసీ స్థానాలుండగా పొత్తులో భాగంగా టీడీపీ, జనసేనకు చెరో మూడు కేటాయించారు. నాగాయలంక స్థానాన్ని జనసేన వదులుకోవడంతో అక్కడ బీజేపీ తరఫున పోటీ చేసిన రమాదేవి గెలిచారు. ఇప్పుడు ఛైర్పర్సన్ అయ్యారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోనూ బీజేపీ తరఫున గెలిచిన ఏకైక జడ్పీటీసీ బాలకోటేశ్వరరావుకు వైస్ ఛైర్మన్ పదవి దక్కింది.
7 జిల్లాల్లో రెండు పదవులూ మహిళలకే: పల్నాడు జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ స్థానం జనరల్ మహిళకు రిజర్వ్ అయింది. ఒక్కరోజులో మారిన రాజకీయ సమీకరణాలతో బీసీ మహిళకు టీడీపీ అధిష్ఠానం అవకాశం కల్పించింది. యాదవ సామాజికవర్గానికి చెందిన నరసరావుపేట జడ్పీటీసీ రమాదేవిని ఛైర్పర్సన్గా ఎంపిక చేసింది. ఏడు జిల్లాల్లో ఛైర్పర్సన్, వైస్ ఛైర్పర్సన్ రెండు పదవులూ మహిళలకే దక్కాయి. చిత్తూరు గ్రామీణ మండల జడ్పీటీసీ సభ్యురాలు మంజుల తమిళంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం మరో ప్రత్యేకత.
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