రాజ్యసభ ఎన్నికల బరిలో నిలుస్తారా? లేదా? - బీఆర్​ఎస్​ వ్యూహం ఏంటి? - ఆసక్తికరంగా రాజకీయ సమీకరణాలు

పార్టీ అభ్యర్థిని బరిలో నిలుపుతారా లేదా అనే విషయంపై ఉత్కంఠ - రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో పార్టీలు విప్ జారీ చేసే అధికారం - పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలపై స్పష్టమైన వైఖరి తెలిసే అవకాశం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 20, 2026 at 8:18 AM IST

3 Min Read
BRS Strategy on Rajya Sabha Elections : రాజ్యసభ సభ్యుల ఎన్నిక విషయంలో బీఆర్​ఎస్ ఏం చేస్తుందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. పార్టీ తరఫున అసలు అభ్యర్థిని బరిలో నిలుపుతారా? లేదా? అన్నది తేలాల్సి ఉంది. పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేల విషయంలో స్పష్టమైన వైఖరి తెలిసే అవకాశం ఉన్న తరుణంలో బీఆర్​ఎస్​ వ్యూహం ఎలా ఉంటుందన్నది చర్చనీయాంశమైంది.

రెండు స్థానాలకు ఎన్నిక : రాజ్యసభ ద్వైవార్షిక ఎన్నికల ప్రకటన విడుదలైంది. తెలంగాణ నుంచి రెండు స్థానాలకు ఎన్నిక కోసం ఈ నెల 26న నోటిఫికేషన్ వెలువడనుంది. వచ్చే నెల 6న పోలింగ్ జరగనుంది. ఈ ఎన్నికలో ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్​ఎస్​ ఎలాంటి వ్యూహం అవలంభిస్తుందన్నది చర్చనీయాంశమైంది. శాసనసభలో గులాబీ పార్టీకి అధికారికంగా 37 మంది శాసన సభ్యులు ఉండగా, అందులో 10 మంది కాంగ్రెస్‌ పార్టీలోకి ఫిరాయించారు. అయితే పటాన్‌చెరు ఎమ్మెల్యే గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి కాంగ్రెస్‌కు దూరంగా ఉంటూ వస్తున్నారు. ఇటీవలి పురపాలక ఎన్నికల్లో బీఆర్​ఎస్ అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం పని చేశారు. ఆయన నియోజకవర్గంలోని ఐదు మున్సిపాలిటీలను బీఆర్​ఎస్సే కైవసం చేసుకుంది.

ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల ఓట్లు మరింత కీలకం : అసెంబ్లీలోని 119 మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటే రానున్న రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో కోటా 40.66 అవుతుంది. అంటే ఒక్కో సీటు గెలుచుకునేందుకు 41 ఓట్లు అవసరం పడుతుంది. రెండు స్థానాలకు 82 మంది బలం కావాల్సి ఉంటుంది. రాజకీయ సమీకరణాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని బీజేపీ పార్టీకి చెందిన 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఓటింగ్‌కు దూరంగా ఉంటే, కోటా 38 అవుతుంది. రెండు స్థానాలకు 76 మంది బలం అవసరం అవుతుంది. కాంగ్రెస్‌కు ఉన్న 66 మందితో పాటు ఏడుగురు ఎంఐఎం, ఒక సీపీఐ సభ్యునితో కలిపి 74 మంది అవుతారు. రెండు సందర్భాల్లో రెండు సీట్లకు సరిపడా కోటా రాదు. కోటా రాకపోతే ద్వితీయ ప్రాధాన్య ఓట్లు, ఆ తర్వాత తొలగింపు ప్రక్రియ చేపట్టడంతో ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల ఓట్లు మరింత కీలకం అవుతాయి.

ఏజెంట్‌కు ఓటు చూపాల్సిందే : రాజ్యసభ ఎన్నికకు రాజకీయ పార్టీ విప్ వర్తిస్తుంది. ఇదే సమయంలో ఎమ్మెల్యేలు తాము ఏ అభ్యర్థికి ఓటు వేసారనేది పార్టీ ఏజెంట్‌కు తప్పకుండా చూపాల్సి ఉంటుంది. అలా చూపకపోతే ఆ ఓటు విషయమై ఏజెంట్ తీవ్ర అభ్యంతరం చెప్పవచ్చు. గతంలో గుజరాత్‌లో ఇదే తరహాలో కాంగ్రెస్ నేత అహ్మద్ పటేల్ పోటీ చేసినప్పుడు ఇద్దరు ఎంపీలు ఏజెంట్‌కు ఓటు చూపనందుకు ఎన్నికల సంఘం వాటిని లెక్కింపులోకి తీసుకోలేదు. దీంతో రాజ్యసభ ఎన్నికలో పార్టీ ఏజెంట్‌కు చూపించి మరీ ఓటు వేయడం తప్పనిసరి అని అంటున్నారు.

రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చ : ఎవరికి ఓటు వేసినా పార్టీ తరఫు ఏజెంట్‌కు చూపిస్తేనే ఆ ఓటు చెల్లుబాటు అవుతుందని చెబుతున్నారు. తద్వారా ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలు ఎటువైపు ఓటు వేసేది తేలిపోయే అవకాశం ఉంటుందని అంటున్నారు. రాజ్యసభ ఎన్నికల్లో గెలుపు ఓటములు ఎలా ఉన్నా, ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల వైఖరిని ఎండగట్టే అవకాశం ఉంటుందన్న చర్చ బీఆర్​ఎస్​లో నడుస్తోంది. పార్టీ అభ్యర్థిని బరిలో దింపి, విప్ జారీ చేస్తేనే అందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో గులాబీ పార్టీ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు తెరలేపింది. ఈ ఎన్నికలతో పాటు త్వరలో ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల కోసం ప్రకటన వెలువడనున్నట్లు తెలుస్తోంది. బీఆర్​ఎస్​ నాయకులు ఈ ఎన్నికల్లో సత్తా చూపాలని వ్యూహాలు రచిస్తున్నట్లు సమాచారం.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

