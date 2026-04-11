అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు - 19 చోట్ల ఇంటర్ఛేంజ్లు
అమరావతి ఓఆర్ఆర్లో 19 చోట్ల ఇంటర్ఛేంజ్లు - అక్కడే వాహనాలు ఓఆర్ఆర్లోకి వెళ్లేందుకు, బయటకొచ్చేందుకు అవకాశం - జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులను క్రాస్ అయ్యే చోట నిర్మాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 7:48 AM IST
Interchanges At 19 Locations on Amaravati ORR: ఏపీ రాజధాని అమరావతిలో గుంటూరు, విజయవాడ చుట్టూ నిర్మించనున్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్లో మొత్తం 19 ప్రాంతాల్లో ఇంటర్ఛేంజ్లు ఉండనున్నాయి. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ గ్రీన్ఫీల్డ్ రోడ్ అవ్వడంతో వాహనదారులు ఎక్కడపడితే అక్కడ ఓఆర్ఆర్లోకి ప్రవేశించేందుకు గానీ, అందులోనుంచి బయటకు వచ్చేందుకుగానీ ఎటువంటి అవకాశం ఉండదు.
అదే విధంగా నూతనంగా నిర్మించేటటువంటి 19 ఇంటర్ఛేంజ్ జంక్షన్ల వద్ద మాత్రమే ఇందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ప్రధానంగా ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, ఏలూరు, గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల పరిధిలో 190 కిలోమీటర్ల ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఉంటుంది. అది ఎన్ని జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులను అధిగమిస్తుందో ఆ ప్రాంతాల్లో ఇంటర్ఛేంజ్లు నిర్మించేలా అధికారులు ప్రతిపాదించారు. అది కోల్కతా-చెన్నై హైవేని, మచిలీపట్నం-విజయవాడ-హైదరాబాద్ హైవేని రెండేసి చోట్ల క్రాస్ చేస్తుంది. ముందుగా 17 ఇంటర్ఛేంజ్లనే జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ ప్రతిపాదించింది. అంతేకాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరడంతో మరో రెండింటిని పెంచారు. ప్రస్తుతం ఔటర్ రింగ్ రోడ్ డీపీఆర్ కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వశాఖ పరిశీలనలో ఉంది. మరో రెండు మూడు నెలల వ్యవధిలో దీనికి కేంద్రం ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది.
19 ఇంటర్ఛేంజ్ల వివరాలిలా!
ఇంటర్ఛేంజ్-1: విజయవాడ-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిలో కంచికచర్ల సమీప ప్రాంతం నుంచి ఓఆర్ఆర్ అనేది ప్రారంభమవుతుంది. ఇక్కడ అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో భాగంగా తొలి ఇంటర్ఛేంజ్ను నిర్మించనున్నారు.
ఇంటర్ఛేంజ్-2:అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో 4వ కిలోమీటర్ల వద్ద పొన్నవరం సమీపంలో రెండవ ఇంటర్ఛేంజ్ వస్తుంది. చెవిటికల్లు నుంచి కంచికచర్ల, జుజ్జూరు మీదుగా ఎర్రుపాలెం వైపు వెళ్లేటటువంటి స్టేట్ రహదారి అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో 4వ కిలోమీటరు వద్ద క్రాస్ అవుతుంది.
ఇంటర్ఛేంజ్-3: విజయవాడ-ఖమ్మం-నాగ్పుర్ ఎకనమిక్ కారిడార్ను దుగ్గిరాలపాడు సమీపంలో అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు క్రాస్ చేసిన ప్రాంతంలో ఇంటర్ఛేంజ్ నిర్మించనున్నారు. అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో 18వ కిలోమీటర్ల వద్ద ఇది వస్తుండటం గమనార్హం.
ఇంటర్ఛేంజ్- 4: విజయవాడ నుంచి భద్రాచలం, రాయ్పూర్, జబల్పూర్ మీదుగా ఉత్తరాఖండ్లోని సితార్గంజ్ వరకు వెళ్లేటటువంటి జాతీయ రహదారి మైలవరానికి దగ్గరలో ఓఆర్ఆర్ను 31వ కిలోమీటరు వద్ద క్రాస్ చేస్తుంది.
ఇంటర్ఛేంజ్-5: ఓఆర్ఆర్లో 42-43వ కిలోమీటర్లలకు మధ్య ఐదవ ఇంటర్ఛేంజ్ అనేది వస్తుంది. విజయవాడ నుంచి ఈదర, సీతారామపురం మీదుగా నూజివీడు వైపు వెళ్లేటటువంటి రాష్ట్ర రహదారి బొద్దనపల్లి సమీపంలో ఓఆర్ఆర్ను క్రాస్ చేస్తుండటంతో ఇక్కడ ప్రధానంగా ఇంటర్ఛేంజ్ను నిర్మించనున్నారు.
ఇంటర్ఛేంజ్-6: అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో 48వ కిలోమీటర్ల వద్ద ఆరవ ఇంటర్ఛేంజ్ అనేది విజయవాడ నుంచి ఆగిరిపల్లి మీదుగా నూజివీడు వెళ్లే రాష్ట్ర రహదారిలో ఆగిరిపల్లి సమీపంలో అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును దాటుతుంది.
ఇంటర్ఛేంజ్-7: ఓఆర్ఆర్లో 66వ కిలోమీటర్ల వద్ద ఏడో ఇంటర్ఛేంజ్ అనేది కోల్కతా-చెన్నై జాతీయ రహదారిని పొట్టిపాడు వద్ద అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో క్రాస్ చేస్తుంది.
ఇంటర్ఛేంజ్-8: అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో 72 కిలోమీటర్ల వద్ద ఎనిమిదవ ఇంటర్ఛేంజ్ అనేది గన్నవరం నుంచి ఉంగుటూరు, పుట్టగుంట మీదుగా హనుమాన్జంక్షన్ వెళ్లేటటువంటి రాష్ట్ర రహదారిని ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వెన్నూతల వద్ద దాటుతుంది.
ఇంటర్ఛేంజ్-9: అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో 80-81వ కిలోమీటర్ల వద్ద తొమ్మిదో ఇంటర్ఛేంజ్ అనేది ముఖ్యంగా కంకిపాడు నుంచి మానికొండ, కలవపాముల మీదుగా గుడివాడ వెళ్లే రాష్ట్రరహదారిని మానికొండ సమీపంలో ఉన్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును దాటుకొని వెళ్తుంది.
ఇంటర్ఛేంజ్-10: అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో 86వ కిలోమీటర్ల వద్ద పదో ఇంటర్ఛేంజ్ ముఖ్యంగా మచిలీపట్నం-విజయవాడ హైవేని చలివేంద్రపాలెం-దావులూరు మధ్య ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును దాటుతుంది.
ఇంటర్ఛేంజ్-11: అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో 106వ కిలోమీటర్ల వద్ద 11వ ఇంటర్ఛేంజ్ గుంటూరు నుంచి కొలకలూరు, నందివెలుగు, అత్తోట మీదుగా తూములూరు వైపు వెళ్లే రాష్ట్ర రహదారిని నందివెలుగు వద్ద ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును క్రాస్చేస్తుంది.
ఇంటర్ఛేంజ్-12: తెనాలి సమీపంలో అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు నుంచి కోల్కతా-చెన్నై హైవేలో కాజ వరకు 17.5 కిలోమీటర్ల స్పర్ రోడ్ నిర్మిస్తున్నారు. దీంతో ఈ స్పర్ రోడ్ మొదలయ్యేచోట ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులోని 110వ కిలోమీటర్ల వద్ద ఇంటర్ఛేంజ్ను నిర్మించనున్నారు.
ఇంటర్ఛేంజ్-13: అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో నారాకోడూరు సమీపం నుంచి కోల్కతా-చెన్నై హైవేలో గుంటూరు శివారు బుడంపాడు వరకు 5.5 కి.మీ.ల మరో స్పర్ రోడ్ నిర్మించనున్నారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో 123 కిలోమీటర్ల వద్ద ఈ స్పర్ రోడ్ మొదలవనుండగా, ఇక్కడ ఇంటర్ఛేంజ్ను నిర్మిస్తారు.
ఇంటర్ఛేంజ్-14: అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో 129వ కిలోమీటర్ల వద్ద 14వ ఇంటర్ఛేంజ్ కేకేఆర్, కేఎస్ఆర్ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలకు సమీపంలోకి వస్తుంది.
ఇంటర్ఛేంజ్-15: అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో 135వ కిలోమీటర్ల వద్ద 15వ ఇంటర్ఛేంజ్ గుంటూరు నుంచి ప్రత్తిపాడు వెళ్లేటటువంటి రాష్ట్ర రహదారిని పుల్లడిగుంట వద్ద ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు దాటుతుంది.
ఇంటర్ఛేంజ్-16: అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో 140వ కిలోమీటర్ల వద్ద 16వ ఇంటర్ఛేంజ్ అనేది కోల్కతా-చెన్నై హైవేని గుంటూరు శివారు లింగాయపాలెం సమీపంలో అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో క్రాస్ చేస్తుండటం గమనార్హం.
ఇంటర్ఛేంజ్-17: అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో 149వ కిలోమీటర్ల వద్ద 17వ ఇంటర్ఛేంజ్ ప్రధానంగా అనంతపురం-గుంటూరు హైవే, కొండమోడు నుంచి పేరేచెర్ల హైవేలను మేడికొండూరు సమీపంలో అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో దాటుతుంది.
ఇంటర్ఛేంజ్-18: అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో 170-171 కిలోమీటర్ల మధ్య 18వ ఇంటర్ఛేంజ్ అనేది పెదకూరపాడు నుంచి అమరావతి వెళ్లేటటువంటి రాష్ట్ర రహదారిని బలుసుపాడు వద్ద ఉన్న ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వద్ద క్రాస్ చేస్తుంది.
ఇంటర్ఛేంజ్-19: కోల్కతా-చెన్నై హైవేలో కాజ వద్ద 19వ ఇంటర్ఛేంజ్ అనేది ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో తెనాలివైపు నుంచి వచ్చేటటువంటి స్పర్రోడ్ కాజ వద్ద కోల్కతా-చెన్నై హైవేలో కలుస్తుంది. ఈ పాయింట్ వద్ద 19వ ఇంటర్ఛేంజ్ను నిర్మించనుండటం గమనార్హం.
