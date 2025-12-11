ETV Bharat / state

మందలించిన హాస్టల్​ వార్డెన్​ - హెయిర్​ డై తాగిన నలుగురు విద్యార్థినులు

చదువుపై వార్డెన్ ఫిర్యాదుతో కలకలం - మృత్యువుతో పోరాడి గెలిచిన ఇంటర్ పిల్లలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 5:32 PM IST

Four Inter Students Drank Hair Dye in Anantapuram: అది అనంతపురంలోని కెఎస్ఆర్ ప్రభుత్వ మహిళా కళాశాల. నిత్యం చదువులతో సందడిగా ఉండే ఆ ప్రాంగణంలో ఒక్కసారిగా ఆందోళన రేగింది. ఇంటర్ చదువుతున్న బాలికలు క్షణికావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయం వారి ప్రాణాల మీదికి తెచ్చింది. సరిగా చదవడం లేదని హాస్టల్ వార్డెన్ తల్లిదండ్రులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఆ పిల్లల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించింది. దీంతో ఏమవుతుందోనన్న భయం వారిని విచక్షణ కోల్పోయేలా చేసింది. నలుగురు విద్యార్థినులు మూకుమ్మడిగా ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడటం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఇందులో ముగ్గురు ఒకే కుటుంబానికి చెందిన అక్కాచెల్లెళ్లు కావడం గమనార్హం.

అసలేం జరిగింది?: కెఎస్ఆర్ ప్రభుత్వ కళాశాల హాస్టల్‌లో ఉంటూ ఇంటర్ చదువుతున్న నలుగురు విద్యార్థినులు చదువులో కాస్త వెనకబడ్డారని వార్డెన్ వసంత గుర్తించారు. ఇదే విషయాన్ని బాలికల తల్లిదండ్రులకు తెలియజేశారు. దీంతో ఆ విద్యార్థినులు తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యారు. తల్లిదండ్రులు తమను దండిస్తారేమోనని భయపడ్డారు. ఆ భయంతోనే నలుగురూ కలిసి ప్రాణాలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.

హెయిర్ డై తాగి, కాలేజీకి వెళ్లారు: బుధవారం ఉదయం హాస్టల్ గదిలోనే నలుగురు విద్యార్థినులు తల వెంట్రుకలకు వేసే రంగు తాగేశారు. విషం తాగిన విషయాన్ని ఎవరికీ చెప్పకుండా, ఏమీ తెలియనట్లు బ్యాగులు వేసుకుని కాలేజీకి వెళ్లారు. మధ్యాహ్నం వరకు తరగతుల్లోనే ఉన్నారు. అయితే మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి వారికి కడుపులో మంట మొదలైంది. అయినా నిజం చెప్పడానికి భయపడి, కడుపు నొప్పి అని చెప్పి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లి మాత్రలు తెచ్చుకున్నారు.

గొంతు నొప్పితో బయటపడ్డ నిజం: రాత్రంతా ఆ బాధను భరిస్తూనే గడిపారు. గురువారం ఉదయం లేచేసరికి నలుగురికీ గొంతు నొప్పి తీవ్రమైంది. పరిస్థితి విషమించడంతో ఇక దాచలేకపోయారు. ఆసుపత్రికి వెళ్లి తాము హెయిర్ డై తాగామని వైద్యులకు అసలు విషయం చెప్పారు. దీంతో వైద్యులు అప్రమత్తమయ్యారు. వారిని అత్యవసర విభాగానికి తరలించి చికిత్స అందించారు. ప్రస్తుతం నలుగురి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని, ప్రాణాపాయం తప్పిందని వైద్యులు తెలపడంతో కాలేజీ సిబ్బంది, తల్లిదండ్రులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

"నిన్న పిల్లలు మామూలుగానే కాలేజీకి వచ్చారు. హాస్టల్‌లో వార్డెన్ మేడమ్‌తో ఏదో గొడవ అయిందని చెప్పారు. సరేలే, ఆ విషయం మళ్లీ మాట్లాడుదాం అని నేను చెప్పాను. ఉదయం అంతా బాగానే ఉన్నారు. మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి కడుపు నొప్పి వస్తుందన్నారు. వెంటనే ఆసుపత్రికి పంపించాం. తల్లిదండ్రులు కూడా వచ్చి తీసుకెళ్లారు. కాలేజీ సమయం అయిపోయాక ఏం జరిగిందో మాకు తెలియదు. మాకు కేవలం కడుపు నొప్పి అని మాత్రమే చెప్పారు తప్ప, హెయిర్ డై తాగామని చెప్పలేదు. ఈరోజు ఉదయం నేను వార్డెన్‌కు కాల్ చేస్తే అసలు విషయం తెలిసింది. వెంటనే ఆసుపత్రికి వచ్చి చూశాను. పిల్లల పరిస్థితి బాగానే ఉంది. ఇప్పుడే వాళ్లను ఏమీ అడగొద్దని, ఒత్తిడికి గురవుతారని డాక్టర్లు చెప్పారు. వార్డెన్ మందలించిందని నాకు సమాచారం వచ్చింది. కానీ ఎందుకు మందలించారు అనేది పూర్తి విచారణలో తెలియాల్సి ఉంది." - నాగరత్నమ్మ, కళాశాల ప్రిన్సిపల్

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

