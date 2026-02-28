ETV Bharat / state

పరీక్ష కేంద్రంలో శిశువుకు జన్మనిచ్చిన ఇంటర్​ విద్యార్థిని - టాయ్​లెట్​లో ప్రసవం

పరీక్ష కేంద్రంలో వాష్​రూమ్​కు వెళ్లి శిశువుకు జన్మనిచ్చిన ఇంటర్​ విద్యార్థిని - భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచలో ఘటన - సిబ్బంది వెళ్లిచూడగా బేసిన్​లో మృత శిశువు గుర్తింపు

Student Gives Birth to Stillborn Baby
Student Gives Birth to Stillborn Baby (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 28, 2026 at 2:28 PM IST

3 Min Read
Student Gives Birth to Baby : ఇంటర్​ పరీక్ష కేంద్రంలోని వాష్​రూమ్​లో ఓ బాలిక మృత శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. ఈ ఘటన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచలో శుక్రవారం చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, శుక్రవారం ఇంటర్ విద్యార్థులకు ఇంగ్లీష్​ పరీక్ష ఉండటంతో ఇంటర్మీడియట్​ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న 16 ఏళ్ల ఓ బాలిక పాల్వంచలోని పరీక్ష కేంద్రానికి వచ్చింది. ఉదయం 9 గంటలకు పరీక్ష ప్రారంభం కాగా, 30 నిమిషాల తర్వాత మహిళా ఇన్విజిలేటర్​ అనుమతితో వాష్​రూమ్​కు వెళ్లింది.

శిశువును బాత్​రూం బేసిన్​లో కుక్కిన విద్యార్థిని : బయటకు వెళ్లిన అమ్మాయి ఎంతకీ తిరిగి రాకపోవడంతో ఇన్విజిలేటర్​ మరుగుదొడ్డి వైపు వెళ్లారు. ఇంతలోనే ఆ బాలిక చిన్నగా నడుచుకుంటూ బయటికొచ్చింది. అనుమానంతో బాలిక వివరాలు ఆరా తీయటంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో గర్భంతో ఉండటంతో నొప్పులు భరించలేక వాష్​రూమ్​కు వెళ్లి అక్కడే మృత శిశువుకు జన్మనిచ్చినట్లు బాలిక తెలిపింది. అక్కడి సిబ్బంది వెళ్లిచూడగా, బాత్రూమ్​లోని బేసిన్​లో మృత శిశువును గుర్తించారు.

పరీక్ష కేంద్రంలో పరువు పోతుందనే భయంతోనే ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా శిశువును బాత్​రూం బేసిన్​లో కుక్కినట్లు బాలిక పేర్కొంది. ఈ విషయంపై పరీక్ష కేంద్రం నిర్వాహకులు జిల్లాలోని ఉన్నతాధికారులు, పోలీసులకు సమాచారం చేరవేశారు. అనంతరం బాలికను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి చికిత్స అందించారు. ఆ మృత శిశువును 108 వాహనంలో మార్చురీకి తరలించారు. బాలికపై ఎవరూ ఫిర్యాదు చేయని పక్షంలో బాలిక చదువుతున్న కళాశాల యాజమాన్యం ద్వారా ఫిర్యాదును స్వీకరిస్తామని పోలీసులు తెలిపారు.

మార్చి 18 వరకు పరీక్షలు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్​ విద్యార్థులకు పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యి ఇప్పటికే నాలుగు రోజులు అవుతుంది. ఈ పరీక్షలు మార్చి 18వ తేదీ వరకు జరగనున్నాయి. ఫస్ట్​ అండ్​ సెకండ్​ ఇయర్​ విద్యార్థులు మొత్తం కలిపి 9,07,075 ఉన్నారు. ఈ పరీక్షలకు సంబంధించి అధికారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,495 కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఎగ్జామ్స్​ జరుగుతున్నాయి. విద్యార్థుల పరీక్షలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా, ప్రశాంత వాతావరణంలో పరీక్షలు రాసేలా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని పరీక్ష రాసేందుకు 5 నిమిషాలు లేట్​ అయినా అనుమతి కల్పించారు. వివాదాస్పద పరీక్షా కేంద్రాలపై అధికారులు దృష్టిసారించారు.

మాస్​ కాపీయింగ్​కు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు : పరీక్ష రాసేటప్పుడు ఎవరైనా కాపీయింగ్​కు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు ఇంటర్​బోర్డు వెల్లడించింది. అలాగే విద్యార్థులు పరీక్ష కేంద్రాలకు ఐదు నిమిషాలు ఆలస్యంగా వచ్చినా రాసేందుకు అనుమతిస్తున్నారు. కేంద్రాల పరిసరాల్లో జిరాక్స్​ కేంద్రాలను మూసివేయాలని అధికారులు తేల్చి చెప్పారు. విద్యార్థులకు పరీక్ష కేంద్రాల్లో అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించినట్లు ఇంటర్​ బోర్డు స్పష్టం చేసింది. ఎలాంటి ఆందోళన లేకుండా విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయాలని కోరింది. మార్చి 3వ తేదీ నుంచి ఇంటర్మీడియట్​ జవాబుపత్రాల మూల్యాంకనం ప్రారంభం కానుంది. తొలుత సంస్కృతం పరీక్ష కరెక్షన్​ మొదలవుతుంది. అనంతరం 4 విడతల్లో మిగిలిన సబ్జెక్టుల సమాధాన పేపర్లు దిద్దే ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది.

పరీక్షల సిబ్బంది ఇలా : ఇంటర్​ పరీక్షల కోసం 1,495 ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు కృష్ణ ఆదిత్య వెల్లడించారు. చీఫ్ సూపరింటెండెంట్స్ 1,495 మంది, డిపార్ట్​మెంట్ ఆఫీసర్లు 1,495 మంది విధుల్లో ఉంటారని పేర్కొన్నారు. మొత్తం 28,500 మంది ఇన్విజిలేటర్లు, 75 మంది ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్, 200 సిట్టింగ్ స్క్వాడ్స్‌ విధులు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. ఆర్టీసీ అధికారులతో, పోలీస్ అధికారులు, పోస్ట్ ఆఫీస్ సిబ్బందితో కలిసి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామని అన్నారు. ప్రతి పరీక్ష కేంద్రంలో మెడికల్ సదుపాయాలు కూడా కల్పిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.

