చిల్లర డబ్బుల కోసం రైతుల జీవితాలతో 'దొంగాట' - ట్రాన్స్ఫార్మర్లను దోపిడీ చేస్తున్న ముఠా
Transformer's Theft Gang in Nalgonda District : జల్సాలకు అలవాటు పడిన నిందితులు కూలీ డబ్బులు సరిపోక దొంగతనాలకు అలవాటుపడ్డారు. అప్పటి నుంచి ట్రాన్స్ఫార్మర్లలోని రాగిని చోరీ చేసి విక్రయిస్తున్నారు.
Published : November 10, 2026 at 1:15 PM IST
వ్యవసాయానికి భూమి, విత్తనాలు ఎంత ముఖ్యమో, నీరు కూడా అంతే అవసరం. వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిస్తే పంటలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. అలాగే చెరువులు, కాలువల ద్వారా నీరు అందితే రైతన్నకు ఎలాంటి దిగులు ఉండదు. కానీ పాతాళంలో ఉండే నీటిని బయటకు తీసుకు రావాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా బోరు మోటారు, దానికి కరెంట్ కావాల్సిందే.
ఎల్నినో ప్రభావంతో ప్రాజెక్టుల్లోకి నీరు చేరకపోవడంతో కాలువలు, చెరువులన్నీ వెలవెలబోతున్నాయి. దీంతో రైతులంతా బోర్లు, బావుల మోటార్లపైనే ఆధారపడి వ్యవసాయం చేస్తున్నారు. వీటికి నిరంతరం విద్యుత్ సరఫరా అందించడంలో ఎంతో కీలకమైన విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లతోనే ఇప్పుడు అసలు చిక్కు వచ్చిపడింది. ముట్టుకుంటేనే కాలిపోయేంత విద్యుత్ ప్రసారం జరిగే ఈ నియంత్రికలపైనే కొందరి కన్నుపడింది. మరి వారు వాటిని ఏం చేస్తున్నారు? ఎంతో ప్రమాదంతో కూడుకుని ఉండే ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్లను వారు ఎలా దోపిడీ చేస్తున్నారనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అనుమానంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు
పొలంలో ఉండే బోరు ఉన్నట్టుండి ఆగిపోవడంతో రైతన్నలు కరెంట్ పోయి ఉంటుందని, కాసేపు ఆగితే మళ్లీ వస్తుందిలే అని ఎదురుచూశారు. సాయంత్రమైనా కరెంట్ ఊసు లేకపోవడంతో ఏదైనా మరమ్మతులు చేస్తున్నారేమోనని లైన్మెన్కు ఫోన్ చేయగా అలాంటిదేమీ లేదని సమాధానం వచ్చింది. మరి ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర ఫీజ్ ఏమైనా పోయి ఉంటుందని అక్కడికి వెళ్లి చూసిన రైతన్నలు షాక్ తిన్నారు. ఎందుకంటే అసలు అక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మరే లేదు. రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా స్తంభం వద్ద ఎత్తులో ఉండాల్సిన ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాస్త పక్కన పొలాల్లో కిందపడి ఉండటం చూసి వారు అయోమయానికి గురయ్యారు. ఇదంతా దోపిడీ దొంగల పనేనని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
కూలీ డబ్బులు సరిపోక దొంగతనాలు
నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడకు చెందిన షేక్ చాంద్పాషా, సాబూనగర్కు చెందిన సాయికిరణ్, పీఏపల్లికి చెందిన రమావత్ సూర్య హైదరాబాద్లోని అబ్దుల్లాపూర్మెట్, ఇంజాపూర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో నివాసం ఉంటున్నారు. చెడు వ్యవసనాలకు అలవాటుపడిన వీరంతా స్నేహితులుగా మారారు. కూలీ పనుల డబ్బులు సరిపోకపోవడంతో దొంగతనాలు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. పొలాల్లో ఉండే ట్రాన్స్ఫార్మర్ల వద్ద అయితే ఎవరూ కాపలా ఉండరని, వాటిని దోచుకుంటే అడిగే వాళ్లే లేరని పక్కా ప్రణాళికతో దోపిడీలు చేయడం ప్రారంభించారు.
విచారణలో షాకింగ్ విషయాలు
నల్గొండ జిల్లా వేములపల్లి మండలంలోని నాగార్జునసాగర్ ఎడమ కాల్వపై ఉన్న ఎత్తిపోతల పథకానికి సంబంధించిన 500 కేవీఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ను ఈ ముఠా ధ్వంసం చేసి అందులోని 300 కిలోల రాగి, 250 లీటర్ల అయిల్ ఎత్తుకెళ్లిపోయారు. ఈ కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా షాకింగ్ విషయాలు వెలుగు చూశాయి.
వీరిపై తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 29 కేసులుండగా తెలంగాణలోనే 25 ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కొల్లగొట్టారు. ఒక్క నల్గొండ జిల్లాలోనే 18 ట్రాన్స్ఫార్మర్లలోని రాగి మాయం చేశారు. వేములపల్లి, వాడపల్లి, మాడ్గులపల్లి, అడవిదేవులపల్లి, మిర్యాలగూడ, తిరుమలగిరిసాగర్, హాలియా, త్రిపురారం, కనగల్, చింతపల్లి, నేరెడుగొమ్ము, దేవరకొండ ప్రాంతాల్లో ఈ ముఠా దొంగతనాలు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
"నల్గొండ జిల్లాతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వరుసగా ట్రాన్స్ఫార్మర్ల దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి. ట్రాన్స్ఫార్మర్లను ధ్వంసం చేసి అందులోని రాగిని తీసుకుని బయట అమ్ముకుంటున్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి నలుగురు దొంగలను పట్టుకున్నాం. వీరిపై మొత్తం 29 కేసులు నమోదయ్యాయి." - శరత్చంద్ర పవార్, నల్గొండ ఎస్పీ
రాగి, ఇతర వస్తువుల విక్రయం
పగలు రెక్కీ చేసి రాత్రివేళల్లో పొలాల్లో తిరుగుతూ ట్రాన్స్ఫార్మర్లను ఈ ముఠా ధ్వంసం చేస్తుంది. అందులోని రాగి, ఇతర వస్తువులను హయత్నగర్లోని పాత సామాన్లు కొనుగోలు చేసే వ్యాపారి దేశీరామ్కు విక్రయించి సొమ్ము చేసుకునేవారు. నిందితుల నుంచి 2 కార్లు, రూ.20 లక్షల నగదు, రాగి తీగలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తమను ఎవరూ అనుమానించకుండా ఉండేందుకు వీరు కార్లలో దొంగతనానికి వెళ్లేటప్పుడు వెంట మహిళలను కూడా తీసుకెళ్లడం విశేషం. పోలీసులు ఆపినా కుటుంబంతో కలిసి ఊరు వెళ్తున్నామని నమ్మించడానికి ఇలా చేసేవారని తేలింది.
"ఈ కేసులో ఇంకా 5 మంది పరారీలో ఉన్నారు. వారిలో ముగ్గురు మహిళలు కూడా ఉన్నారు. వీరు కారులో వెళ్లేటప్పుడు పక్కన మహిళలను కూర్చోబెట్టుకునేవారు. పోలీసుల తనిఖీ సమయంలో ఫ్యామిలీ అని వారిని నమ్మించి తప్పించుకునేవారు. ట్రాన్స్ఫార్మర్ లైన్ను కట్ చేసి, దాంట్లో ఉండే ఆయిల్ను తీసేసి రాగిని తీసుకునేవారు. దానిని హైదరాబాద్లో పాతవస్తువుల వ్యాపారం చేసే దేశీరామ్ వద్ద అమ్ముకునే వారు." - శరత్చంద్ర పవార్, నల్గొండ ఎస్పీ
భారీ నష్టాల్లో రైతులు
ఒక్కరోజు నీరు అందకపోతేనే పొలాలు ఎండిపోయి రైతులకు ఎంతో నష్టం వస్తుంది. అలాంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కొల్లగొడితే, విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది కొత్తది ఏర్పాటు చేయడానికి ఎన్నిరోజులు పడుతుందో కూడా తెలియదు. ఒక్కోసారి ట్రాన్స్ఫార్మర్లు లేకపోతే వారం, పది రోజుల పాటు ఎదురు చూడాల్సిందే. అప్పటిలోగా పంటలు పూర్తిగా ఎండిపోయి రైతులకు రూ.లక్షల్లో నష్టం వస్తుంది. ఇవన్నీ పట్టించుకోని ఈ దొంగలు చిల్లర డబ్బుల కోసం వాటిని నాశనం చేస్తున్నారు.
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