అతడు రైలెక్కాడంటే - ఆ రాత్రి ప్రయాణికులకు మూడినట్టే!

తెలంగాణ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలో 400కు పైగా చోరీలు, దోపిడీలు - ఘరానా దొంగ థానేదర్‌సింగ్‌ను అరెస్ట్​ చేసిన రైల్వే పోలీసులు - పీడీ యాక్ట్​ అమలు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామన్న రైల్వే ఎస్పీ చందనదీప్తి

Tanedarsingh Arrested by Railway Police
Tanedarsingh Arrested by Railway Police (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 8, 2025 at 9:20 AM IST

2 Min Read
Tanedarsingh Arrested by Railway Police : రైలులో దొంగతనాలు ఎక్కువగా రాత్రి వేళల్లో, ప్రయాణికులు నిద్రలో ఉన్నప్పుడు జరుగుతుంటాయి. అయితే ఈ మధ్య కొత్త తరహా పద్ధతిలో దొంగలు ప్రయాణికులను బెదిరించడానికి భయంకరమైన పద్దతిని అనుసరిస్తున్నారు. అది ఎలా అంటే జేబులో లేదా దుస్తుల్లో దాచుకున్న కత్తిని సందర్భం వచ్చినప్పుడు చూపించి, తాము ఎంతకైనా తెగిస్తామని ప్రయాణికులను బెదిరిస్తారు. ఈ క్రమంలో ప్రయాణికులు ఎదురు తిరగలేక, తమ వద్ద ఉన్న విలువైన వస్తువులను, డబ్బును వారికి అప్పగిస్తున్నారు.

అలాంటి దొంగతనాలే ఇక్కడ ఓ దొంగ చేస్తున్నారు. అతను నోటిలో బ్లేడు ముక్క, జేబులో కత్తి పెట్టుకుని రైలెక్కాడంటే, ప్రయాణికులకు ఆ రాత్రి మూడినట్టే. ఇలా వరుస దోపిడీలకు పాల్పాడుతూ ప్రయాణికుల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న ఈ ఘరానా దొంగ థానేదర్​ సింగ్​ (36)ను రైల్వే పోలీసులు తాజాగా అరెస్టు చేశారు.

బంగారం, వెండి, నగదు స్వాధీనం : పోలీసులు అతడి నుంచి బంగారం, వెండి, నగదు, 4 సెల్​ఫోన్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తెలంగాణ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలో 400కు పైగా చోరీలు, దోపిడీలకు పాల్పడిన అతడిని వికారాబాద్​ రైల్వేస్టేషన్​ సమీపంలో పట్టుకున్నారు. ఇతడికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం లాలాగూడ రైల్వే ఎస్పీ కార్యాలయంలో శుక్రవారం డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు, ఇన్​స్పెక్టర్లు లక్ష్మీబాబు, శ్రీనివాస్​, ఆర్పీఎఫ్​ అధికారులు బీఎస్​ సింగ్​, బాలాజీ, రవిబాబు, త్రిమూర్తులతో కలిసి ఎస్పీ చందన దీప్తి మీడియాకు వెల్లడించారు.

జేబులో కత్తి, నోట్లో సగం బ్లేడ్​ ముక్క : ఈ ఘరానా దొంగ థానేదర్​ సింగ్​ది ఉత్తరప్రదేశ్​లోని ఆర్ని. ఈ దొంగ 2004లో పుణె రైల్వేస్టేషన్​లో సిగరెట్లు, తినుబండరాలు విక్రయిస్తూ చోరీలు స్టార్ట్​ చేశాడు. ఆ తర్వాత కొంతమందితో కలిసి ఓ ముఠా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అతడు ఎప్పుడూ జేబులో పదునైన కత్తి, నోటి బుగ్గల పక్కన సగం బ్లేడును దాచుకుంటాడు. రైల్లో ప్రయాణికులు ఆదమరిచినప్పుడు బ్యాగులు, జేబులు కత్తిరించి డబ్బులు కాజేసే వాడు. ఈ సమయంలో అరిచిన, తిరగబడిన ప్రయాణికులపై బ్లేడుతో దాడి చేస్తాడు. అలా కాజేసిన బంగారాన్ని యూపీలో ఉన్న బ్యాంకుల్లో తాకట్టు పెట్టి, రుణం తీసుకునేవాడు.

ఉండేది గేటెడ్​ కమ్యూనిటీలో, పిల్లలు ఇంటర్నేషనల్​ స్కూల్లో​ : థానేదర్​సింగ్​కు 2009లో వివాహమైంది. ఇద్దరు పిల్లలు. కొన్నేళ్లు గేటెడ్​ కమ్యూనిటీలో ఉంటూ, పిల్లల్ని ఇంటర్నేషనల్​ స్కూల్​లో చదివిస్తూ విలాసంగా గడిపాడు. ఆ తర్వాత క్రికెట్​ బెట్టింగ్​లో రూ.20 లక్షలు కోల్పోయినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. భార్య సహకారంతో గంజాయి రవాణా చేయటం కూడా ప్రారంభించిన అతడు, పలుమార్లు పోలీసులకు దొరకడంతో జైలు శిక్ష అనుభవించాడు. 2019లో అతడిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించిన పోలీసులు, ప్రయాణికులపై దాడి చేసి పారిపోయాడు. మరో సందర్భంలో బేగంపేట రైల్వే పోలీసులపై కత్తితో దాడి చేశాడు.

ఎలా దొరికాడంటే? : గత నెల 7వ తేదీన ఔరంగాబాద్​-గుంటూరు ఎక్స్​ప్రెస్​ ట్రైన్​లో ఒక ప్రయాణికురాలి నుంచి నగదు, సెల్​ఫోన్​ కొట్టేసి పారిపోయాడు. అతడిని పట్టుకునేందుకు రైల్వే ఎస్పీ చందనదీప్తి ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దింపారు. సీసీటీవీ కెమెరాల ఫుటేజీలు, సాంకేతిక ఆధారాలతో నిందితుడి కదలికలపై నిఘా పెట్టి అరెస్ట్ చేశారు. ప్రస్తుతం అతడిపై 62 కేసులు ఉన్నాయని, పీడీ యాక్ట్​ అమలు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని చందనదీప్తి తెలిపారు.

