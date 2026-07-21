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ఉప్పొంగుతున్న బొగత జలపాతం - అంతర్రాష్ట్ర రాకపోకలకు అంతరాయం

గత రెండు రోజులుగా తెలంగాణ ఛత్తీస్‌గఢ్​ సరిహద్దు ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు - ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న బొగత జలపాతం - వాజేడు మండలంలో అంతర్రాష్ట్ర రాకపోకలకు అంతరాయం - తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రయాణికులు

Bogatha Waterfalls
Bogatha Waterfalls (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 21, 2026 at 3:49 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 4:01 PM IST

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Heavy Rains Effect On Vajedu : తెలంగాణ ఛత్తీస్‌గఢ్​ సరిహద్దు ప్రాంతంలోని గుట్టల్లో గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు వాగులు, వంకలు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తూ జలపాతానికి వరద నీరు భారీగా చేరుతుంది. ములుగు జిల్లా వాజేడు మండలంలోని బొగత జలపాతం ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు బొగత జలపాతం ఉగ్రరూపం దాల్చి ప్రవహిస్తోంది.

బొగత జలపాతం ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండడంతో పర్యాటకులను నీటి కొలనులోకి ఫారెస్ట్ అధికారులు అనుమతించడం లేదు. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి జలపాతం అందాలను ఆస్వాదించేందుకు పర్యాటకులు వచ్చారు. జలపాతం వీక్షణకే పరిమితం అవడంతో నిరాశకు గురయ్యారు. జలపాతం అందాలను చూస్తూ తమ కెమెరాలో బంధిస్తూ సెల్ఫీలకు ఫోజులిస్తున్నారు. మరోవైపు వాగులు వంకలు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తూ ఉండడంతో వాజేడు మండలంలో అంతర్రాష్ట్ర రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

ఉప్పొంగుతున్న బొగత జలపాతం - అంతర్రాష్ట్ర రాకపోకలకు అంతరాయం (ETV Bharat)

హైదరాబాద్ - భూపాలపట్నం వరకు 163వ జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కాంట్రాక్టర్ల నిర్లక్ష్యం కారణంగా వాజేడు మండల పరిధిలోని చీకుపల్లి గ్రామం వద్ద పాత వంతెనను తొలగించి నూతన వంతెన ఏర్పాటు కోసం తాత్కాలిక డైవర్షన్ అప్రోచ్ రోడ్డు వేశారు. వరద ప్రవాహానికి తాత్కాలిక డైవర్షన్ అప్రోచ్ రోడ్డు కొట్టుకుపోవడంతో అంతర్రాష్ట్ర రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

అప్రోచ్ రోడ్డు కొట్టుకుపోవడంతో వాజేడు మండల పరిధిలోని సుమారు 25 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. రవాణా వ్యవస్థ పూర్తిగా స్తంభించింది. అప్రోచ్ రోడ్డు మరమ్మత్తు పనులు చేపట్టినప్పటికీ వరద ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండటంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

హెచ్చరికలు జారీ : భారీగా కురుస్తున్న వర్షానికి మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూర్ మండలం అక్కేపల్లి గ్రామ సమీపంలోని వాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుంది. దీంతో అక్కేపల్లి, శివలింగాపూర్ గ్రామాల మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఇది ప్రధాన రహదారి కావడంతో ప్రతిరోజూ ఈ దారి గుండా ప్రయాణించే ప్రజలు, రైతులు, విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. స్థానిక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వరద ఉధృతి తగ్గే వరకు వాగు దాటే ప్రయత్నం చేయవద్దని అధికారుల హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సహాయం కోసం స్థానిక రెవెన్యూ, పోలీసు అధికారులను లేదా తెలంగాణ విపత్తు నిర్వహణ అధికారులను సంప్రదించాలని తెలిపారు. అయినప్పటికీ కొందరు వాటిని బేఖాతరు చేస్తూ ప్రమాదపు అంచున కొందరు వాహనదారులు, గ్రామ ప్రజలు వాగు దాటే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

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Last Updated : July 21, 2026 at 4:01 PM IST

TAGGED:

HEAVY RAINS EFFECT ON VAJEDU
వాజేడుపై భారీ వర్షాల ప్రభావం
SURGING BOGATHA WATERFALL
HEAVY RAINS IN TELANGANA
HEAVY RAINS IN MULUGU

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