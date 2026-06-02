సినిమాలు చూడట్లేదేటి? - దొంగతనాల్లో బిట్టూను ఫాలో అవుతున్న అంతర్రాష్ట్ర ముఠాలు
అంతర్రాష్ట్ర ముఠాల నయా ఎత్తుగడ - జైళ్లో ఏర్పడిన పరిచయాలతో కొత్త దోపిడీ ముఠాలతో గ్రూపులు - పక్కాగా ప్లాన్ చేసి వీలైనంత కొట్టేసి పారిపోతున్న ముఠాలు
Published : June 2, 2026 at 1:06 PM IST|
Updated : June 2, 2026 at 1:29 PM IST
Planning New Methods of Robbery : ఇటీవల దోపిడీలు ఎక్కడ చూసినా అచ్చం జులాయి సినిమాలో తరహాలో జరుగుతున్నాయి. ఆ మూవీలో దోపిడీ కోసం విలన్ ఓ ముఠా కడతాడు. అందులో ఉన్న సభ్యులంతా కొత్త వారే ఉంటారు. వారిలో ఏ ఒక్కరికీ మరొకరితో పరిచయం ఉండకుండా జాగ్రత్త తీసుకుంటాడు. ఎందుకంటే ఒకవేళ పోలీసులకు ఎవరైనా చిక్కినా మిగిలిన వారి గురించి తెలియకుండా ఉండేందుకు ఇలా చేస్తాడు. ప్లాన్ ప్రకారం బ్యాంకు దోపిడీ పూర్తి చేస్తారు. తాజాగా కొన్ని ముఠాలు కూడా ఇలాంటి మార్గాన్నే ఎంచుకుంటున్నాయి. ఇందులో ఉండే సభ్యులంతా జైళ్లలో ఏర్పడిన పరిచయాలతో కొత్త ముఠాలుగా ఏర్పడుతున్నాయి.
ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు :
- బిహార్కు చెందిన సుబోధ్సింగ్ జైల్లో ఉంటూనే చోరీ ప్లాన్ చేశాడు. కరీంనగర్లోని బంగారు దుకాణంలో దోపిడీ చేయించాడు. 13 మంది నిందితులు తలోదిక్కు వెళ్లిపోయారు. మరో ముఠాతో హైదరాబాద్ శివార్లలోని మరో గోల్డ్ షాపుపై కన్నేసినట్టు పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు.
- జూబ్లీహిల్స్లోని విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి వినయ్ రంజన్ రే ఇంట్లో పని మనిషిగా చేరిన నేపాలీ గ్యాంగ్ కల్పన కూడా అలానే పథక రచన చేసింది. ఇంటి యజమాని బెంగళూరు వెళ్లిన సమయంలో ఆయన భార్యను హతమార్చి బంగారు నగలతో పారిపోయింది. ప్రియుడు వికాస్ ఆదేశాలతో కల్పన దారుణానికి తెగబడినట్లు పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు.
వారంతా పరస్పరం పరిచయం లేని వారే : ఇలా రెండు వేర్వేరు ఘటనలైనా వారు ఎంచుకున్న మార్గం ఒక్కటే. సుబోధ్సింగ్ జైళ్లలో పరిచయమైన 21-25 ఏళ్లలోపు యువతను ఎంచుకుంటాడు. 50-60 మందిని చేరదీసి పరస్పరం పరిచయం లేని వారితో ముఠా రూపొందించి రంగంలోకి దింపుతాడు. కరీంనగర్లో బంగారు దుకాణంలో దోపిడీ చేసిన వారంతా ఒకరికొకరు తెలియని వాళ్లే. విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి భార్యను చంపి సొత్తు దోచుకెళ్లిన ముఠాలో ఆరుగురు సభ్యులున్నారు. ఇక్కడా ఒకరికి ఒకరు పరిచయం లేని వారేనని పోలీసులు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. ఈ కోణంలో ఆరా తీసిన పోలీసులు అంతర్రాష్ట్ర దోపిడీ ముఠాలు కొత్త ఎత్తుగడలతో నేరాలకు పాల్పడుతున్నట్లు అంచనాకు వచ్చారు.
వీరి ప్లాన్ ఏంటంటే? : ఇలా పక్కాగా ప్లాన్ చేస్తే వీలైనంత పెద్ద మొత్తంలో కొట్టేసి తేలికగా పారిపోవచ్చనేది వారి ధీమా. వారికి అనుకూలంగా రోడ్డు, రైలు, విమాన మార్గాలు ఉండటంతో తేలికగా తప్పించుకోవచ్చనే ఆలోచనతో ఇలా చేస్తున్నారు. గత సంవత్సరంలో కర్ణాటకలో దోపిడీకి పాల్పడిన అంతర్రాష్ట్ర దొంగలు తప్పించుకునే క్రమంలో హైదరాబాద్ చేరారు. అఫ్జల్గంజ్ వద్ద ప్రైవేట్ బస్సు ఎక్కే క్రమంలో కర్ణాటక పోలీసులను గమనించారు. అదే సమయంలో వీరి అనుమానాస్పద కదలికలు గమనించి ట్రావెల్స్ మేనేజర్ ప్రశ్నించటంతో అతడిపై కాల్పులు జరిపి పరారయ్యారు. విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి ఇంట్లో దోపిడీ ముఠా నేపాల్ చేరినట్టు నిర్ధారణ కావటంతో వారిని వెనక్కి తీసుకురావటం కత్తి మీద సాముగా మారింది. వారు కొట్టేసిన ఆభరణాలను మొత్తాన్ని నిర్దేశించిన ప్రాంతంలో రిసీవర్కు అందజేస్తున్నారు. అక్కడే మొబైల్స్, ఆయుధాలు పడేసి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్తున్నారు. పోలీసులకు పట్టుబడి జైలుకెళ్లినప్పుడు బెయిల్పై బయటకు తీసుకువస్తున్నారు.
నేర పాఠాలు నేర్చుకొని : నేపాలీ దోపిడీ ముఠాలు యూట్యూబ్ వీడియోలు, పాత నేరస్థుల అనుభవాలతో ముందుగానే నేర పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నారు. నేరం చేశాక దొరక్కుండా సెల్ఫోన్లు, ఇతర వస్తువులు అక్కడే పడేస్తున్నారు. బయటకు వెళ్లాక మళ్లీ కొత్త మొబైల్స్ తీసుకొని సోషల్ మీడియాల ద్వారా మంతనాలు సాగిస్తూ పోలీసులను ఏమార్చుతున్నారు. ఆ తర్వాత రైలు, బస్సుల్లో తిరుగుతూ కొట్టేసిన సొత్తును దళారులకు అప్పగించి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోతున్నారు.
తక్కువ జీతానికి వస్తున్నారని పనికి పెట్టుకుంటున్నారా? - ఇల్లు గుల్లవడం ఖాయమంటున్న పోలీసులు!
పనివాళ్ల ముసుగులో అరాచకాలు - ఆందోళన కలిగిస్తోన్న నేపాలీ ముఠాల వరుస దోపిడీలు