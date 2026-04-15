ఈ రోజే ఏపీ ఇంటర్ ఫలితాలు - ఇలా చెక్​ చేసుకోండి

రాష్ట్రంలో ఇంటర్‌ ఫలితాల విడుదలకు రంగం సిద్ధం - ఈ రోజు ఉదయం 10 గంటల 31 నిమిషాలకు విడుదల చేయనున్న మంత్రి నారా లోకేశ్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 6:00 AM IST

Updated : April 15, 2026 at 6:43 AM IST

Inter Results Released Today in Andhra Pradesh: రాష్ట్రంలో ఇంటర్‌ ఫలితాల విడుదలకు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ రోజు ఉదయం 10 గంటల 31 నిమిషాలకు ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. ఈ మేరకు విద్య, ఐటీ, ఆర్టీజీఎస్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ విడుదల చేయనున్నారు. ఈ రోజుతో విద్యార్థుల ఎదురుచూపులకు ముగింపు పలుకుతామని చెప్పారు.

ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ (IPE) 2026 ఫలితాలు (1వ సంవత్సరం & 2వ సంవత్సరం) ఈ ఉదయం 10:31 గంటల నుండి విడుదల కానున్నాయి. పరీక్షా ఫలితాలను resultsbie.ap.gov.in, www.eenadu.net, www.eenadupratibha.netలో చెక్ చేసుకోవాలని విద్యార్ధులకు సూచించారు. వాట్సాప్‌లో Mana Mitra (9552300009 నెంబర్‌కి “Hi” మెసేజ్ పంపితే క్షణాల్లోనే ఫలితం పొందొచ్చని చెప్పారు. ప్రతి విద్యార్థికి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మంత్రి లోకేశ్ ఇది విద్యార్థుల సమయమని అందరూ మెరవాలని ఆకాంక్షించారు.

కాగా ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ నుంచి మొదలైన ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ పరీక్షలు మార్చి 23వ తేదీ వరకు జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఇంటర్మీడియట్‌ ప్రథమ సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చిన మార్పుల కారణంగా అదనంగా ఎంపిక చేసుకున్న ఆరో సబ్జెక్టు మార్కులను జాబితాలో విడిగా ఇవ్వనున్నారు. ఈ ఏడాది ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సరం కలిపి 10.50 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాశారు. ఈ ఏడాది ప్రథమ సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చిన సంస్కరణల కారణంగా పరీక్షల నిర్వహణకు నెల సమయం పట్టింది. దీంతో మూల్యాంకనం పూర్తి కావడంతో కొద్దిగా ఆలస్యమైంది.

