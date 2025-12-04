ఆర్టీసీ బస్సులో అసభ్యకర సంజ్ఞలు - తీవ్ర మనస్తాపంతో ఉరేసుకున్న విద్యార్థిని
ఆర్టీసీ బస్సులో విద్యార్థినికి అసభ్యకర సంజ్ఞలు చేసిన విద్యార్థి - ప్రశ్నించడంతో దుర్భాషలాడుతూ బస్సులోనే విచక్షణారహితంగా దాడి - ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థిని
Inter Girl Died Due To Harassment in Sathya Sai District : చక్కగా చదువుకుని విద్యాబుద్ధులతో ఉజ్వల భవిష్యత్తు అందుకోవాల్సిన ఓ బాలిక, ఓ ఉన్మాద విద్యార్థి ఆగడాలకు బలైంది. ఉత్తమ భవితకు బాటలు వేసుకోవాల్సిన విద్యార్థి గతి తప్పిన చర్యలకు ఓ నిండు ప్రాణం అనంత వాయువుల్లో కలిసింది. కన్న తల్లిదండ్రులకు తీరని శోకాన్ని మిగిల్చింది.
శ్రీసత్యసాయి జిల్లా చెన్నేకొత్తపల్లి మండలానికి చెందిన ఓ విద్యార్థిని (17) ధర్మవరం పట్టణంలో ఓ ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతోంది. ఇదే మండలానికి చెందిన విద్యార్థి ధర్మవరం పట్టణంలోని ఓ కళాశాలలో ఇంటర్ చదువుతున్నాడు. రోజూ కళాశాలకు ఆర్టీసీ బస్సులో వెళ్లే క్రమంలో గత నెల 26న విద్యార్థి, బాధిత విద్యార్థినికి అసభ్యకర సంజ్ఞలు చేశాడు.
బస్సులోనే విచక్షణారహితంగా దాడి : విద్యార్థిని ప్రశ్నించడంతో దుర్భాషలాడుతూ బస్సులోనే విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. బాధితురాలు తీవ్ర మనస్తాపంతో మొదట ధర్మవరం పట్టణంలోని పోలీస్స్టేషన్కు వెళ్లి జరిగిన విషయాన్ని వివరించింది. జరిగింది చెన్నేకొత్తపల్లిలో కనుక అక్కడికే వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయాలని పోలీసులు సూచించారు.
మనస్తాపంతో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య : తండ్రితో కలిసి సీకేపల్లి ఠాణాకు వెళ్లి జరిగిన విషయాన్ని తెలిపింది. సంఘటనపై తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన విద్యార్థిని అదే రోజు ఇంట్లో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ బుధవారం సాయంత్రం మృతి చెందింది. విద్యార్థిని ఫిర్యాదు మేరకు ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేసినట్లు చెన్నేకొత్తపల్లి పోలీసులు తెలిపారు.
మా అమ్మాయిని తెచ్చివ్వగలరా? : కుమార్తె మరణ వార్త విన్న తల్లిదండ్రులు గుండెలవిసేలా రోదించారు. 8 రోజుల నుంచి ఆస్పత్రిలో అచేతనంగా పడి ఉన్న తమ కుమార్తెను చూసి నరకయాతన అనుభవించామని, ఈరోజు కాకుంటే రేపైనా మా మధ్యకు వస్తుందని ఆశించామని బోరున విలపించారు.
సంఘటన జరిగిన రోజు పోలీసుల నిర్లక్ష్యంతోనే మాకు కడుపుకోత మిగిలిందని ఆక్రోశించారు. పోలీసులు ఇప్పుడు మా అమ్మాయిని తెచ్చివ్వగలరా? అని ప్రశ్నించారు. తక్షణమే స్పందించి దాడి చేసిన విద్యార్థి పట్ల కఠినంగా వ్యవహరించి ఉంటే ఈ దారుణం జరిగేది కాదని బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు.
POCSO e-box App for Girls Complaints: బాలికలపై లైంగిక వేధింపులు అలానే వారిపై సైబర్ బెదిరింపులు, దాడులు, అఘాయిత్యాలు వంటి ఘటనలు తరచూ వెలుగు చూస్తూనే ఉన్నాయి. చాలా వరకు ఘటనల్లో బాధితుల తల్లితండ్రులు స్పందించేందుకు వెనుకడుగు వేస్తున్నారు. ఇంచుమించుగా నెలలో ప్రతి స్టేషను నుంచి పోక్సో కేసు ఒకటైనా నమోదు కావడం చూస్తున్నాం.
ఇక నుంచి ఈ అకృత్యాలపై సురక్షిత, సులభతర విధానంలో ఫిర్యాదు చేసే అస్త్రం అందుబాటులోకి వచ్చింది. పోలీసుల వద్దకు వెళ్లకుండా వివరాలను రహస్యంగా ఉంచి బాధ్యులను శిక్షించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 'పోక్సో ఈ-బాక్స్' పేరుతో ప్రత్యేక యాప్ను తీసుకొచ్చింది. జాతీయ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ యాప్ పని చేసే వ్యవస్థను రూపకల్పన చేశారు.
ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ: పోక్సో ఈ-బాక్స్ యాప్లో వచ్చిన ప్రతి ఫిర్యాదును దిల్లీ నుంచి ప్రత్యేక బృందం పర్యవేక్షిస్తుంది. ఆ ఘటన వివరాలు, అదనపు సమాచారాన్ని రాష్ట్ర, జిల్లా స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ శాఖ అధికారి కార్యాలయాలకు ఒకేసారి ఆన్లైన్లో పంపిస్తారు. పూర్తి పారదర్శకతతో బాలల సంరక్షణ అధికారులు విచారణ చేపట్టి కేసు నమోదు చేస్తారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు: మీకు ఆత్మహత్య ఆలోచనలు కలిగి ఉంటే, లేదా స్నేహితుడి గురించి ఆందోళన చెందుతుంటే లేదా భావోద్వేగ మద్దతు అవసరమైతే, వినడానికి ఎవరైనా ఎల్లప్పుడూ ఉంటారు. స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821 ఐకాల్కు కాల్ చేయండి, ఇది సోమవారం నుండి శనివారం వరకు ఉదయం 8 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. బాధలో ఉన్నవారికి మద్దతు ఇవ్వడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండే కొన్ని హెల్ప్లైన్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
- Sneha Foundation Helpline Number- 04424640050 (available 24x7)
- JeevanAastha Helpline - 18002333330
- Telemanus Helpline Number- 1800914416
- iCall, TISS (Tata Institute of Social Sciences)- 9152987821
- Email- icall@tiss.edu
- Facebook- iCALL Psychosocial Helpline
- X- @iCALLhelpline
- NIMH Helpline: 988
