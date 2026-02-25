ప్రారంభమైన ఇంటర్ పరీక్షలు - 5 నిమిషాలు లేటైనా విద్యార్థులకు ఎంట్రీ

ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో ఇవాళ్టి నుంచి ప్రారంభమైన ఇంటర్ పరీక్షలు - ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు పరీక్షలు - పరీక్షా కేంద్రాలకు 5 నిమిషాలు ఆలస్యమైనా పరీక్ష రాసేందుకు అనుమతి

Telangana Inter Exams Started
Telangana Inter Exams Started (ETV Bharat)
Published : February 25, 2026 at 9:28 AM IST

Telangana Inter Exams Started : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంటర్‌ పరీక్షలు తొలిరోజు ప్రశాంతంగా జరుగుతున్నాయి. ఇవాళ్టి నుంచి మార్చి 18వ తేదీ వరకు పరీక్షలు జరగనున్నాయి. మొదటి, రెండో ఏదాదికి కలిపి మొత్తం 9,97,075 మంది విద్యార్థులు హాజరు కావాల్సి ఉంది. ఇందుకు సంబంధించి అధికారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,495 కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. పరీక్షలను ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు జరుగుతాయి. విద్యార్థులు కేంద్రాలకు చేరుకునేందుకు వీలుగా ఆర్టీసీ ప్రత్యేక సర్వీసులను నడుపుతోంది. పరీక్షలను ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించేందుకు అధికారులు అన్ని చర్యలను చేపట్టారు. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల విజ్ఞప్తులను దృష్టిలో ఉంచుకుని 5 నిమిషాలు ఆలస్యమైనా పరీక్ష రాసేందుకు అనుమతికల్పించారు.

