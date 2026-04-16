తెలంగాణలో కులాంతర వివాహాలు - కొన్ని సామాజికవర్గాల్లో మారుతున్న ధోరణులు
ఓసీల్లో కాపులు, బ్రాహ్మణ వర్గాల్లో పెరుగుతున్న కులాంతర వివాహాల ధోరణి - వెలమలు(5.1శాతం), రెడ్లలో(4.4శాతం) తక్కువగా నమోదు - పట్టణాలు, నగరాల్లో నివసించే ప్రజల్లో చాలా మేరకు తగ్గుతున్న కుల పరిమితులు
Published : April 16, 2026 at 3:49 PM IST
Inter Caste Marriages increased in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కులాంతర వివాహాలు ఇంకా పరిమితంగానే ఉన్నప్పటికీ కొన్ని వర్గాల్లో మాత్రం మార్పు గణనీయంగా కనిపిస్తోంది. అయ్యంగార్లు, అయ్యర్లు వర్గంలోని 12 శాతం కుటుంబాల్లో కులాంతర వివాహాలు జరిగినట్లు సమగ్ర కుటుంబ సర్వే వివరాలు చెబుతున్నాయి. ఎస్సీ క్రిస్టియన్లు(9.9శాతం), రాజులు(8.7శాతం) కూడా ఈ దిశలో ముందంజలో ఉన్నారు. బీసీ-ఎ గంగిరెద్దులవారు, అగ్నికుల క్షత్రియులు, ఓసీ కాపులు, బ్రాహ్మణుల వంటి వర్గాల్లో కూడా ఈ ధోరణి పెరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
ముఖ్యంగా పట్టణాలు, నగరాల్లో నివసించే వర్గాల్లో కుల పరిమితులు చాలా మేరకు తగ్గుతున్నాయి. మరోవైపు ఎస్టీ కొలాం(2.6 శాతం), బీసీ-డి మాలి(2.6శాతం), ఎస్టీ గోండ్లు(2.8శాతం) వంటి వర్గాల్లో కులాంతర వివాహాలు చాలా తక్కువగా నమోదు అయ్యాయి. వీటి వెనుక భౌగోళిక వేర్పాటు, సంప్రదాయాల ప్రభావం ముఖ్య కారణాలుగా చెబుతున్నారు. ఆర్థికంగా బలమైన వర్గాలైన ఓసీ వెలమలు(5.1శాతం), రెడ్లలో(4.4శాతం) కూడా కులాంతర వివాహాలు తక్కువగా జరిగాయి.
ఆకస్మికంగా వచ్చే ఖర్చులతో అప్పులు : ఇది ఆర్థిక అభివృద్ధి ఉన్నా కుల ఆచారాలు ఇంకా బలంగానే ఉన్నాయనే అంశాలను సూచిస్తోంది. వివాహాలు లేదా వైద్య అవసరాల కోసం తీసుకునే అప్పులు ఎక్కువగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వర్గాల కుటుంబాలను మాత్రమే ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఆకస్మికంగా సంభవించే ఖర్చులు ఈ వర్గాలను అప్పుల బారిన పడేలా చేస్తున్నాయి. అలాగే అనధికార రుణదాతలపై ఆధారపడే పరిస్థితి కూడా ఈ వర్గాల్లో ఇప్పటికీ ఎక్కువగా ఉంది. బ్యాంకుల వంటి అధికారిక ఆర్థిక సంస్థల సేవలు వీరికి అందుబాటులో లేకపోవడాన్ని ఇది సూచిస్తోందని సమగ్ర సర్వేలో తేలింది.
విద్యాస్థాయుల్లో అసమానతలు : రాష్ట్ర జనాభాలో 90 శాతంగా ఉంటూ ఒక్కొక్కటి 50,000 కంటే ఎక్కువ జనాభా కలిగిన 56 ప్రధాన కులాల విద్యా స్థాయుల్లో అసమానతలున్నాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నివేదిక వెల్లడించింది. ఓసీ(అప్పర్ క్యాస్ట్)ల్లో అందరి కంటే ఎక్కువగా జైనుల్లోనే విద్యాపరంగా అత్యంత వెనుకబాటుతనం ఉందని వెల్లడించింది. బీసీల్లోని బీసీ-ఏలో వడ్డెరలు విద్యాపరంగా అత్యంత వెనుకబడిన వర్గంగా చివరి స్థానంలో ఉండటం గమనార్హం. ఓసీలైన రెడ్లు విద్యాసాధనలో బీసీ-సీలోని దళిత క్రైస్తవులు, బీసీ-బీలోని కంసాలి వంటి కొన్ని వెనుకబడిన తరగతుల వర్గాలతో సమానంగా ఉండటం విశేషం. ఓసీ ముస్లింలు విద్యాపరంగా కొంత వెనుకంజలో ఉన్నారు. వీరు అనేక బీసీ గ్రూపుల కంటే దిగువ స్థాయిలో ఉన్నారు. బీసీ-ఏలోని వాల్మీకులు, పిచ్చిగుంట్ల, బీసీ-ఇలోని ఖురేషి ముస్లింలు, బీసీ-బీలోని ఆరె మరాఠి, బీసీ-డీలోని మాలిలు, బీసీ-ఏలోని అగ్నికులక్షత్రియ, ముదిరాజ్ కులాలు మెజారిటీ షెడ్యూల్డ్ కులాల (ఎస్సీ) కంటే విద్యాపరంగా వెనుకబడి ఉన్నారు.
ఆర్యవైశ్యులు, వెలమలు, బ్రాహ్మణుల్లో 37 శాతం : తెలంగాణలో డిప్లొమా, అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నతవిద్య చదివిన వారి సగటు 36.3 శాతంగా ఉంది. ఉన్నత విద్యాసాధనలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న కులానికి, అట్టడుగున ఉన్న కులానికి మధ్య వ్యత్యాసం చాలా ఎక్కువగా స్పష్టంగా ఉంది. ఎస్టీ కొలాం వర్గంలో కేవలం 4.4 శాతం మంది మాత్రమే డిప్లొమా లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చదువును కలిగి ఉన్నారు. ఓసీలైన ఆర్యవైశ్యులు(కోమటి), వెలమలు, బ్రాహ్మణుల్లో అత్యధికంగా 37 శాతం మంది ఈ స్థాయి విద్య అభ్యసించారు. ఇది రాష్ట్ర సగటు కంటే దాదాపు రెట్టింపుగా ఉంది. విద్య విషయంలో ఎస్సీ గోండ్లు, బీసీ-డీ మాలిలు, బీసీ-ఇ ఖురేషి ముస్లింలు, బీసీ-ఏ వడ్డెర, వాల్మీకులు, బీసీ-ఇ షేక్ ముస్లింలు, ఎస్సీ మాదాసీలు, ఓసీ ముస్లింలు, అత్యంత వెనుకబడి ఉన్నారు. మరోవైపు చాలా వరకు ఓసీ కులాలతో పాటు సరిసమానంగా బీసీలు, క్రిస్టియన్లు, బీసీ-బీ పద్మశాలీలు, కంసాలి, పెరిక వంటి బీసీ కులాలు ఉన్నత విద్యలో మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరుస్తున్నాయి.
ఇంగ్లీష్ మీడియంలో : తెలంగాణలోని 56 ప్రధాన కులాలను పరిశీలిస్తే, ప్రతి కులం నుంచి 30 ఏళ్లలోపు ఉన్నవారిలో సగటున 47 శాతం మంది ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకున్నారు. ఓసీల్లో బ్రాహ్మణులు, ఆర్యవైశ్యుల్లో ఇది 72 శాతం ఉండగా, ఎస్టీలైన కొలాం సామాజిక వర్గంలో కేవలం 11 శాతం మాత్రమే ఉంది. ఎస్సీ మాలల శాతం రాష్ట్ర సగటుతో సమానంగా ఉండగా, మెజారిటీ ఎస్సీ, ఎస్టీ కులాలు 47 శాతం సగటు కంటే తక్కువగానే ఉన్నాయి. ప్రతి కులం నుంచి సగటున 9.8 శాతం మంది పిల్లలు ప్రైవేటు లేదా ప్రభుత్వేతర స్కూళ్లకే వెళ్తున్నారు. బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గంలో 38 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు ప్రైవేటు పాఠశాలలకు వెళ్తుండగా, ఎస్సీ కొలాంలలో కేవలం 1 శాతం మందికే ఈ అవకాశం అందుబాటులో ఉంది.
కార్లలో 16.40 శాతంతో బ్రాహ్మణులే : అత్యధికంగా 16.40 శాతం బ్రాహ్మణుల ఇళ్లలో సొంత కార్లు ఉన్నాయి. ఓసీల వద్ద ఓబీసీల కంటే మూడు రెట్లు, ఎస్సీలు, ఎస్టీల కంటే ఐదు రెట్లు అధికంగా కార్లు కలిగి ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో సగటున 3.20 శాతం కుటుంబాలకు సొంత కార్లున్నాయి. అత్యధిక శాతం బ్రాహ్మణ కుటుంబాలకు ఉండగా ఆ తర్వాత రాజులు, కమ్మలు, కాపులు, వైశ్యులు, వెలమలు, జైన్ల కుటుంబాల వారే ఎక్కవగా ఉన్నారు. బీసీ-సి క్రిస్టియన్లు, బీసీ-బిలోని కంసాలి కుటుంబాల్లో కూడా సగటు, అంతకంటే ఎక్కువగా కార్లు ఉన్నాయని తెలిసింది. అతి తక్కువగా ఎస్టీ కొలాంలో 0.2 శాతం కుటుంబాల్లో మాత్రమే కార్లు ఉన్నాయి.
సమగ్ర సర్వే పూర్తి వివరాలను వెల్లడించిన ప్రభుత్వం - ఆ వెబ్సైట్లో వివరాలు
రాష్ట్రంలో సగానికి పైగా భూములు ఆ కులాల వారి వద్దే - వెల్లడించిన సమగ్ర కుటుంబ సర్వే