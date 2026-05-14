ఇంటర్ విద్యలో సమూల మార్పులు - ఫస్ట్ ఇయర్లో ప్రాక్టికల్స్ సహా కీలక మార్పులు ఇవే
Published : May 14, 2026 at 7:50 PM IST
Key Changes in Inter Education : ఇంటర్మీడియట్ విద్యలో సమూల మార్పులకు ఇంటర్బోర్డు శ్రీకారం చుట్టింది. ఇకపై ఇంటర్ ప్రథమ సంవత్సరంలోనూ ప్రయోగ పరీక్షలు ఉండనున్నాయి. ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బోటనీ, జువాలజీ సబ్జెక్టులో ప్రయోగ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. ఫస్ట్ ఇయర్లో 15 మార్కులు, సెకండ్ ఇయర్లో 15 మార్కులకు ఈ ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహిస్తారు. ఇంటర్ విద్యలో యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ను ప్రవేశపెట్టింది.
గణితంలో 75 మార్కులకు బదులు 60 మార్కులకు ఫైనల్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్కు ఒక్కో ఏడాదికి 15 మార్కులు కేటాయించారు. హ్యుమానిటీస్లో యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్కు సంబంధించి 20 మార్కులు కేటాయిస్తారు. ఫైనల్ పరీక్షలు 100 మార్కులకు బదులు 80 మార్కులకే ఉండనున్నాయి. భాషా విభాగాల్లోనూ 100 మార్కులకు బదులుగా 800 మార్కులకు పబ్లిక్ పరీక్షలు ఉంటాయి. లాంగ్వేజ్ సబ్జెక్టుల్లో 20 మార్కులకు ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ ఉంటుంది.