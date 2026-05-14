ఇంటర్ విద్యలో సమూల మార్పులు - ఫస్ట్​ ఇయర్​లో ప్రాక్టికల్స్​ సహా కీలక మార్పులు ఇవే

ఇంటర్మీడియట్‌ విద్యలో మార్పులు - ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బోటనీ, జువాలజీలో ఫస్టియర్‌లోనూ ప్రాక్టికల్స్‌ - గణితంలో 75కు బదులు 60 మార్కులకు ఫైనల్ పరీక్షలు -ఫస్టియర్‌లో 15 మార్కులు, సెకండియర్‌లో 15 మార్కులకు ప్రాక్టికల్స్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 14, 2026 at 7:50 PM IST

Key Changes in Inter Education : ఇంటర్మీడియట్ విద్యలో సమూల మార్పులకు ఇంటర్​బోర్డు శ్రీకారం చుట్టింది. ఇకపై ఇంటర్​ ప్రథమ సంవత్సరంలోనూ ప్రయోగ పరీక్షలు ఉండనున్నాయి. ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బోటనీ, జువాలజీ సబ్జెక్టులో ప్రయోగ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. ఫస్ట్​ ఇయర్​లో 15 మార్కులు, సెకండ్ ఇయర్​లో 15 మార్కులకు ఈ ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహిస్తారు. ఇంటర్ విద్యలో యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్​ను ప్రవేశపెట్టింది.

గణితంలో 75 మార్కులకు బదులు 60 మార్కులకు ఫైనల్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఇంటర్నల్ అసెస్​మెంట్​కు ఒక్కో ఏడాదికి 15 మార్కులు కేటాయించారు. హ్యుమానిటీస్​లో యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్​కు సంబంధించి 20 మార్కులు కేటాయిస్తారు. ఫైనల్ పరీక్షలు 100 మార్కులకు బదులు 80 మార్కులకే ఉండనున్నాయి. భాషా విభాగాల్లోనూ 100 మార్కులకు బదులుగా 800 మార్కులకు పబ్లిక్ పరీక్షలు ఉంటాయి. లాంగ్వేజ్ సబ్జెక్టుల్లో 20 మార్కులకు ఇంటర్నల్ అసెస్​మెంట్ ఉంటుంది.

