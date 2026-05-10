ఇంటర్ అడ్మిషన్లపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - ఈ ఏడాది యథావిధిగానే ప్రవేశాల ప్రక్రియ
పాఠశాలవిద్యలో ఇంటర్ విలీనంపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష - విస్తృత సంప్రదింపులు, అసెంబ్లీలో చర్చ తర్వాతే నిర్ణయం - అడ్మిషన్లకు తక్కువ సమయం ఉండటంతో ఈ ఏడాది కొనసాగిస్తున్నట్టు ప్రకటన
Published : May 10, 2026 at 11:08 AM IST|
Updated : May 10, 2026 at 11:18 AM IST
Inter admissions will be held as usual in TG : రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది యథావిధిగానే ఇంటర్ అడ్మిషన్లు జరగనున్నాయి. విస్తృత సంప్రదింపులు, అసెంబ్లీలో చర్చ తర్వాతే ఇంటర్ విలీనంపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఇంటర్ను రద్దు చేసి సీబీఎస్ఈలాగా 11,12 తరగతులు నిర్వహించాలని సర్కారు భావించింది. అడ్మిషన్ల కోసం ఈనెల 4న షెడ్యూల్ విడుదల చేసి 5న రద్దు చేసింది. ఈ ఏడాది నుంచే ప్లస్ టూ అమలు చేయాలని విద్యాశాఖ భావించినప్పటికీ ప్రవేశాలకు తక్కువ సమయం ఉండటంతో యథావిధిగా ఇంటర్ అడ్మిషన్లు కొససాగిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. పాఠశాల విద్యలో విలీనం చేసే ప్రక్రియకు పలు సాంకేతిక సమస్యలు అడ్డువచ్చినట్లుగా తెలిసింది. పాఠశాల విద్యలో ఇంటర్ బోర్డు విలీనంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు.