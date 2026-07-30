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36 గంటలవుతున్నా ఇంకా లభించని 'బాలయ్య' ఆచూకీ - ఫ్లోటింగ్ కెమెరాలు, జెసీబీలతో గాలింపు చర్యలు మమ్మరం

మియాపూర్ నాలాలో గల్లంతైన వ్యక్తి అచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం - హైడ్రా, సీఎంసీ, పోలీసుల రెండ్రోజుల నుంచి నాలాలో గాలింపు - ఇంకా బాలయ్య ఆచూకీ దొరకకపోవడంతో ఆందోళనలో కుటుంబసభ్యులు

Man Washed Away Manhole In Miyapur Update
Man Washed Away Manhole In Miyapur Update (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 30, 2026 at 10:29 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 10:43 PM IST

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Man Washed Away Manhole In Miyapur Update : హైదరాబాద్​ నగరంలోని మియాపూర్​ వైశాలి నగర్​ నాలాలో పడి గల్లంతైన బాలయ్య ఆచూకీ ఇంకా లభించలేదు. అతడిని గుర్తించేందుకు సీఎంసీ, పోలీసులు, హైడ్రా సిబ్బంది గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. ప్రమాదం జరిగి 36 గంటలవుతున్నా బాధితుడి ఆచూకీ లభించకపోవడంతో అతడి కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.

గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం : నాలాలో గాలింపు చర్యలు వేగవంతం చేసేందుకు సీయంసీ అధికారులు సరికొత్త సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తున్నారు. నాలా లోపలి పరిస్థితిని స్పష్టంగా వీక్షించేందుకు చెన్నై నుంచి ప్రత్యేకంగా తెప్పించిన ఫ్లోటింగ్ కెమెరాలను వినియోగిస్తున్నారు. నాలాలో పేరుకుపోయిన చెత్తాచెదారాన్ని, పూడికను ఎప్పటికప్పుడు తొలగించేందుకు సక్కర్ వాహనాన్ని రంగంలోకి దింపారు.

స్థానిక ఎమ్మెల్యే పీఏసీ ఛైర్మన్ అరికెపుడి గాంధీ, శేరిలింగంపల్లి జోన్ కమిషనర్ నారాయణ్ అమిత్ ఆధ్వర్యంలో వైశాలినగర్ నాలా నుంచి దాదాపు ఒక కిలోమీటరు దూరంలో ఉన్న ఈర్ల చెరువు వరకు అధికారులు నాలా మార్గాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. ఈర్ల చెరువు నుంచి గంగారం చెరువుకు ప్రవహించే నాలాను కూడా రెస్క్యూ బృందాలు జల్లెడ పడుతున్నాయి. నాలా ప్రవాహ దిశలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పాయింట్‌ను శోధిస్తున్నప్పటికీ, వ్యర్థాలు ఎక్కువగా ఉండటంతో సహాయక చర్యలకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది. గంటలవుతున్నా బాలయ్య ఆచూకీ ఇంకా లభించకపోవడంతో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.

కల్వకుర్తి ప్రాంతానికి చెందిన బాలయ్య అనే వ్యక్తి ప్రేమ్‌ నగర్‌లో ఉంటూ, బతుకుదెరువు కోసం కూలీ పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఆయనకు భార్య పద్మ కుమారులు శ్రీను, బాలస్వామి, కుమార్తె మంజు ఉన్నారు.

కాంట్రాక్టర్, అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్లే : మియాపూర్​లోని వైశాలినగర్ అండర్​పాస్ వద్ద నాలా మరమ్మతులు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఘటన జరిగినట్లు సమాచారం. కాంట్రాక్టర్ నిర్లక్ష్యం కారణంగానే బాలయ్య నాలాలో పడి గల్లంతయ్యాడని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. అండర్​పాస్ మరమ్మతులు జరుగుతుండటం వల్ల పలువురు విద్యార్ధులు, అడ్డా కూలీలు రైల్వే ట్రాక్​పై దాటుతూ కనిపించారు. అక్కడ జరుగుతున్న పనుల్లో కాంట్రాక్టర్, అధికారుల నిర్లక్ష్యంపై స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

బాధితుడి కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలి : నాలాలో గల్లంతైన వ్యక్తిని గుర్తించేందుకు సహాయక చర్యలు వేగవంతం చేయాలని బుధవారం స్థానికులు కోరారు. అసలు ఎక్కడ వ్యక్తి పడిపోయాడో ఆ ప్రాంతంలో డ్రైనేజీపై ఉన్న ప్లేట్లు తీసి చూస్తే అందులో ఉన్నాడో లేదనేది తెలుస్తుందన్నారు. ఒక వేళ బాధితుడు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లయితే ఆయన కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని స్థానికులు కోరారు. ఇది అధికారుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా జరిగిందని వారు ఆరోపించారు. బాధ్యులను సస్పెండ్ చేయాలన్నారు. ప్రభుత్వం మానవతా దృక్పథంతో బాధితుడి కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని వారు కోరారు.

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Last Updated : July 30, 2026 at 10:43 PM IST

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