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జాగ్రత్త! ఎల్‌ఈడీ లైట్లు మీ కళ్లను ఇలా దెబ్బతీస్తున్నాయి!

ఎల్​ఈడీ లైట్ల నుంచి వచ్చే తీవ్రమైన బ్లైండింగ్ గ్లేర్​ వల్ల రాత్రి పూట డ్రైవింగ్ చేయడం చాలా కష్టంగా మారుతుంది. ఈ కాంతి కంటిపై పడినప్పుడు ఒత్తిడి అలసట, తలనొప్పి, మైగ్రేన్‌ సమస్యలు తీవ్రమవుతాయి.

Eye Discomfort Caused By LED Lights
ఎల్​ఈడీ లైట్ల నుంచి వచ్చే బ్లైండింగ్ గ్లేర్ ఎలా తగ్గించాలి (Eenadu)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2026 at 4:46 PM IST

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Updated : September 13, 2026 at 5:02 PM IST

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Eye Discomfort Caused By LED Lights : చీకటి పడగానే కొన్ని ఆటో రిక్షాలు, లారీలపై ఉండే ఎల్​ఈడీ లైట్లు మిరుమిట్లు గొలిపే కాంతి కనిపిస్తుంది. ఈ వాహనాలు ముందు, వెనుక రెండు వైపులా ప్రకాశవంతంగా మెరుస్తాయి. వాటి వెనుక ప్రయాణించే వాహనదారులకు ఈ తీవ్రమైన కాంతి వల్ల దృష్టికి ఇబ్బంది కలిగి అనేక సమస్యలు ఎదురవుతాయి. వాస్తవానికి ఇలాంటి లైటింగ్ ప్రదర్శనలు చట్టవిరుద్ధం.

ఎల్​ఈడీ లైట్ల కాంతితో తీవ్ర అసౌకర్యం

అలంకరణ కోసం వాహనాలపై అమర్చిన ఎల్​ఈడీ లైట్ల నుంచి వెలువడే కాంతి ఇతర వాహనదారులకు తీవ్ర అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ ఎల్​ఈడీ లైట్లు అమర్చిన వాహనం వెనుక ప్రయాణించడానికి ఎవరూ సాహసించకపోవడమే. దాని వల్ల కలిగే అసౌకర్యం ఎంత తీవ్రమైనదో తెలియజేస్తుంది. ఈ లైట్ల వల్ల కంటికి సంబంధించిన అనేక సమస్యలు తలెత్తవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

తాత్కాలికంగా దృష్టిని దెబ్బతీస్తుంది

నీలిరంగు లైట్లు సాధారణంగా అంబులెన్స్‌లపై, అలాగే పోలీస్ కార్లు, ఫైర్ ట్రక్కుల వంటి అత్యవసర వాహనాలపై కనిపిస్తాయి. అయితే ఇప్పుడు వాటిని హైదరాబాద్​ రోడ్లపై తిరిగే ఆటో రిక్షాలు, లారీలు, కార్లపై కూడా అమర్చుతున్నారు. ఈ ఎల్​ఈడీల నుంచి వెలువడే నీలిరంగు కాంతి తాత్కాలికంగా దృష్టిని దెబ్బతీస్తుంది. ఈ సమస్యను బ్లైండింగ్ గ్లేర్​ లేదా డిజేబిలిటీ గ్లేర్ అని పిలుస్తారు.

ఈ ఎల్​ఈడీ కాంతి కంటిపై పడినప్పుడు, కనుపాప సంకోచిస్తుంది. దీనివల్ల దృష్టి స్పష్టత అకస్మాత్తుగా తగ్గిపోతుంది. కొన్ని క్షణాల పాటు దృష్టి మసకబారుతుంది. ఇది ప్రధాన రహదారులపై లేదా రద్దీగా ఉండే ట్రాఫిక్‌లో జరిగితే, ప్రమాదాలకు దారితీయవచ్చు. దృష్టి నరాలపై పడి ఒత్తిడి అలసట, తలనొప్పికి కారణమవుతుంది. మైగ్రేన్‌ల వంటి సమస్యలను మరింత తీవ్రతరం చేయగలదు.

మెలటోనిన్​ ఉత్పత్తిని నిరోధిస్తుంది

నీలి కాంతి దాని నిర్దిష్ట తరంగదైర్ఘ్య లక్షణాల కారణంగా గాలిలో మరింత తీవ్రంగా చెదరుతుంది. ఇది కనుగుడ్డు లోపల కూడా ఇలాంటి ప్రభావాన్నే చూపుతుంది. ముందున్న దృశ్యాన్ని అస్పష్టం చేసి, వస్తువులు మసకగా లేదా మేఘావృతంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. నీలి కాంతికి తరచుగా గురికావడం నిద్రకు కారణమయ్యే హార్మోన్ అయిన మెలటోనిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధిస్తుంది. ఇది మానసిక ఒత్తిడి, అలసట, కంటి చికాకుకు దారితీయవచ్చు.

మోటారు వాహనాల చట్టం ఏమి చెబుతుందంటే

  • వాహనాల హెడ్‌లైట్లు తప్పనిసరిగా తెలుపు లేదా పసుపు రంగులో ఉండాలి
  • నీలి రంగు లైట్లు లేదా మరే ఇతర రంగు లైట్ల వాడకం నిషేధం
  • తయారీదారు అమర్చిన లైట్లను నీలి ఎల్​ఈడీలతో లేదా అధిక తీవ్రత గల లైట్లతో మార్చడం చట్టవిరుద్ధం
  • రంగురంగుల లైటింగ్ ఎఫెక్ట్‌లను సృష్టించడానికి బంపర్‌లు లేదా రూఫ్‌లపై అదనపు ఎల్​ఈడీలను అమర్చడంపై కూడా నిషేధం
  • మోటారు వాహనాల చట్టం ప్రకారం ఉల్లంఘనలకు జరిమానా

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Last Updated : September 13, 2026 at 5:02 PM IST

TAGGED:

LED LIGHT
NIGHT DRIVING
EYE PROBLEMS
ఎల్​ఈడీ లైట్లతో ఇబ్బందులు
EYE DISCOMFORT CAUSED BY LED LIGHTS

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