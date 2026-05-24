భానుడి భగభగలతో జనం విలవిల - వడదెబ్బతో 51 మంది మృతి
ఎండవేడితో అల్లాడుతున్న ప్రజలు - 32 జిల్లాల్లో 46.3 నుంచి 40.3 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు - రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వడగాలుల తీవ్రత తగ్గినా వేడి వాతావరణంతో ఆందోళన
Published : May 24, 2026 at 8:01 AM IST
Severe Heatwave Conditions in Telangana : తెలంగాణ నిప్పుల గుండంలో ఉడికిపోతోంది. పగలూ రాత్రి తేడా లేకుండా వేడిగాలులు ప్రజలను ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. శనివారం ఏకంగా 32 జిల్లాల్లో రికార్డు స్థాయిలో 46.3 నుంచి 40.3 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ప్రధానంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలు అత్యధికంగా ప్రభావితం అయ్యాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో వడదెబ్బకు గురై 51 మంది మృతి చెందారు. నేడు 12 జిల్లాలకు వాతావరణ కేంద్రం ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేసింది.
ఎండల తీవ్రత అధికం : రాష్ట్రంలో ఎండలు ప్రజలను హడలెత్తిస్తున్నాయి. భానుడి భగభగలకు జనం విలవిలాడిపోతున్నారు. శనివారం 32 జిల్లాలో 46.3 నుంచి 40.3 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణాగ్రతలు నమోదైనట్లు వాతారవణ శాఖ తెలిపింది. ప్రధానంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలు సూర్య ప్రతాపం అత్యధికంగా ఉందని వివరించింది. ఆ జిల్లాల్లోని అన్ని మండలాల్లో ఎండల తీవ్రత ఉంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వడగాలుల తీవ్రత తగ్గినా వేడి వాతావరణం కొనసాగుతోందని పేర్కొంది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ నుంచి ఖమ్మం జిల్లా వరకు గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతాల్లో శనివారం వేడి గాలులు వీచాయి. ఉదయం 10 గంటల నుంచే తీవ్రత మొదలైంది.
తేలికపాటి వర్షాలు : ఈనెల 27 వరకు రాష్ట్రంలో వడగాలులు వీస్తాయని అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణశాఖ ప్రజలను హెచ్చరించింది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకు ఆరెంజ్, దక్షిణ, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాలకు ఎల్లో ఎలర్ట్ జారీ చేసింది. నేడు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, ఉమ్మడి వరంగల్, నల్గొండ, సూర్యాపేటలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. కొన్ని జిల్లాల్లో ఓ మోస్తారు నుంచి తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. ఇప్పటివరకు పగటిపూట అత్యధిక వేడితో వణికిపోయిన జనానికి ఇకపై రాత్రిపూట నిద్రపట్టని పరిస్థితులు ఎదురుకానున్నాయి. ఈ నెల 27 వరకు హైదరాబాద్ సహా రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, హనుమకొండ, వరంగల్, మంచిర్యాల, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో వేడిగాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆయా ప్రాంతాలకు ‘ఎల్లో’ అలెర్ట్ జారీ చేసింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 51 మంది మృతి : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో వడదబ్బకు గురై 51 మంది మృతి చెందారు. అత్యధికంగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో 23 మంది మరణించారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్లో 11, ఖమ్మంలో 7, ఆదిలాబాద్లో ఐదుగురు, నల్గొండలో ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
