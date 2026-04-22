రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత- తిరుపతి జిల్లాలో అత్యధికంగా 44.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత
రాష్ట్రంలో తీవ్ర ప్రభావం ఎండల, వడగాలులు- ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారుల సూచనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 2:31 PM IST
Intense Heat in AP 44 Degrees Temperature Recorded In Tirupati District: రాష్ట్రంలో ఎండలు, వడగాలులు తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఇవాళ తిరుపతి జిల్లా వరదయ్యపాలెంలో అత్యధికంగా 44.4 డిగ్రీల సెల్సియస్, ప్రకాశం జిల్లా కొప్పెరపాడులో 44.1 డిగ్రీల సెల్సియస్ డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. రేపు (గురువారం) 76 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు, మరో 134 మండలాల్లో వడగాలులు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు తెలిపారు. ఎల్లుండి ( శుక్రవారం) 51 తీవ్ర, 94 మండలాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నందున ప్రజలు తప్పనిసరిగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. రేపు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 19, విజయనగరం జిల్లాలో 21, పార్వతీపురం మన్యం 3, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 4, పోలవరం 5, విశాఖలో 1, అనకాపల్లిలో 15, కాకినాడ జిల్లాలో 6, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 2 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
నిన్న వడగండ్ల వాన: ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు రాష్ట్రమంతా భానుడి భగభగలతో మండిపోతుంటే అల్లూరి జిల్లా పాడేరును మాత్రం వరుణుడు కరుణించాడు. మంగళవారం ఉదయం అంతా వేడిగా ఉన్న వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. వడగండ్ల వాన పడింది. ఉదయం నుంచి అల్లూరి జిల్లా కేంద్రం పాడేరులో ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. ఉదయం నుంచి వేసవి ఉష్ణోగ్రత కలిగి ఉండి మధ్యాహ్నం ఆకస్మికంగా వర్షం పడింది. జి మాడుగుల మండలం లో జి.మాడుగుల, బీరం, మొండికోట ప్రాంతాల్లో వడగండ్ల వాన కురిసింది.
ఒక్కసారిగా ఏజెన్సీ వాతావరణం వర్షాలతో చల్లబడింది. పశ్చిమ బంగాళాఖాతం సమీప ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. రానున్న 24 గంటల్లో ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లోని కొన్ని జిల్లాల్లో జల్లులు పడే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో తేలికపాటి గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నట్లు విశాఖ తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కేవీఎస్ శ్రీనివాస్ తెలిపారు.
పాడేరులో వడగండ్ల వాన - చల్లబడిన వాతావరణం
వర్షాలు కురుస్తాయా?, ఎండలు దంచి కొడతాయా? - వారం రోజుల్లో వాతావరణం ఎలా ఉంటుందంటే!