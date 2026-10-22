వేగం మించితే వెంటనే చలానా - పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్వేపై త్వరలో స్మార్ట్ ట్రాఫిక్ సిస్టమ్!
Intelligent Traffic System on PVNR Expressway : పీవీ నరసింహారావు ఎక్స్ప్రెస్వేపై అతి త్వరలో ఇంటెలిజెంట్ ట్రాఫిక్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీంతో ప్రమాదాలకు అడ్డుకట్ట వేయడంతోపాటు పలు ప్రయోజనాలున్నాయి.
Published : October 22, 2026 at 1:17 PM IST
Intelligent Traffic System on PVNR Expressway : హైదరాబాద్ నగరం నుంచి నేరుగా రాజీవ్గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్టుకు అనుసంధానించే పీవీ నరసింహారావు ఎక్స్ప్రెస్వేపై అతి త్వరలో ఇంటెలిజెంట్ ట్రాఫిక్ సిస్టమ్ (ఐటీఎస్) వ్యవస్థకు హెచ్ఎండీఏ శ్రీకారం చుట్టనుంది. ఎప్పటి నుంచో ప్రతిపాదనల దశలోనే ఉన్న దీనికి తాజాగా ముందడుగు పడింది. ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి వారం పదిరోజుల్లో టెండర్లు పిలవనున్నట్లు సమాచారం.
పీవీఎన్ఆర్ రహదారి భద్రత మరింత పటిష్ఠం
దాదాపు 11.63 కిలోమీటర్ల పొడవు, 4 లైన్లలో ఉన్న ఈ రహదారిపై పరిమితిని మించిన వేగం కారణంగా తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఇటీవల ఈ రహదారిపై ముందు వెళ్తున్న కారును వెనుక నుంచి వస్తున్న వాహనం ఢీకొట్టడంతో దాని వెనుక వచ్చే ఆరు కార్లు వరుసగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనకు అతివేగమే మూలకారణం అని తెలిసింది. నెలలో చిన్నాపెద్దవి కలిపి పదికిపైగా రహదారి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ రహదారిపైకి బైక్ల ప్రవేశాలకు నిషేధం ఉంది. పోలీసుల నిఘా కొరవడటంతో పోకిరీలు తరచూ బైక్లపై ప్రయాణిస్తూ ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్వే రహదారి భద్రతను మరింత పటిష్ఠం చేసేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టనున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఐఐటీ హైదరాబాద్ కన్సల్టెంట్గా వ్యవహరిస్తూ, అత్యాధునిక ఇంటెలిజెంట్ ట్రాఫిక్ సిస్టమ్ ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేయనున్నట్లు సమాచారం. మెహిదీపట్నం నుంచి ఆరాంఘర్ వరకున్న ఈ ఎక్స్ప్రెస్వేపై ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లయితే ఇట్టే గుర్తించే విధంగా 29 ఆధునిక కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రమాదాలకు ఎక్కువ ఆస్కారం ఉండే 19 ప్రాంతాల్లో అమర్చుతున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఇవీ ప్రత్యేకతలు
పీటీజెడ్ కెమెరాలు (19) : ఇవి పీటీజడ్ (పాన్ టిల్ట్ జూమ్ సౌకర్యం)తో పనిచేస్తాయి. ట్రాఫిక్ కదలికలు ఎప్పటికప్పుడు, మరింత స్పష్టంగా లైవ్లో పరిశీలించేందుకు ఉపయోగపడతాయి.
ఏఎన్పీఆర్ కెమెరాలు (10) : ఈ ఏఎన్పీఆర్ కెమెరాలు ఆటోమెటిక్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్ సాంకేతికతతో పనిచేస్తాయి. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు అతిక్రమించిన వాహనాలను క్షణాల్లో గుర్తించి ట్రాక్ చేస్తాయి.
ప్రత్యేక డిస్ప్లే బోర్డులు : వాహనదారులను అప్రమత్తం చేసేందుకు ఎక్స్ప్రెస్వేపై ప్రత్యేక ప్రదర్శన బోర్డులను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
వీఎస్డీ బోర్డులు : వాహనాలకు సంబంధించిన లైవ్ స్పీడ్ను డిస్ప్లే చేస్తూ అతివేగంగా వెళ్లేవారికి హెచ్చరికగా నిలుస్తాయి.
వీఎండీ బోర్డులు : అత్యవసర ట్రాఫిక్ అలర్ట్స్, భద్రతా సందేశాలను వాహనదారులకు చేరవేసేందుకు ఉపయోగపడతాయి. ఈ వ్యవస్థను పర్యవేక్షించేందుకు వీలుగా పిల్లర్ నంబరు 164 వద్ద ఇప్పటికే ఉన్న కంట్రోల్రూంకు అనుసంధానం చేయనున్నారు. ఈ వ్యవస్థ కోసం రూ.7 కోట్ల వరకు ఖర్చు చేస్తున్నారు.
ఐటీఎస్ ఉపయోగాలు ఇవే
- వీఎస్డీ బోర్డులు వల్ల వాహనాల ప్రత్యక్ష వేగాన్ని (లైవ్ స్పీడ్) చూపించడం వల్ల డ్రైవర్లు అప్రమత్తమై స్పీడ్ను తగ్గించుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఫలితంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు గణనీయంగా తగ్గుతాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
- పీటీజెడ్ కెమెరాల సహాయంతో కంట్రోల్రూం నుంచి ట్రాఫిక్ కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు, అత్యంత స్పష్టంగా లైవ్లో పరిశీలించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఎక్కడైనా ట్రాఫిక్ రద్దీ, ప్రమాదం లాంటివి జరిగినా వెంటనే అప్రమత్తం అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
- రహదారి భద్రత నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వాహనాల నంబరు ప్లేట్లను ఏఎన్పీఆర్ కెమెరాలు ఆటోమెటిక్గా గుర్తించి తక్షణమే సెల్ఫోన్కు చలానాలు పంపిస్తాయి.
- వీఎండీ బోర్డులతో ట్రాఫిక్ రద్దీ, ప్రమాదాలు, రోడ్డు భద్రత సూచనలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని డ్రైవర్లకు ఎప్పటికప్పుడు చేరవేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
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