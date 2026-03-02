'టికెట్టు ఇచ్చేలోపే స్టేజీ వచ్చేస్తోంది' - ఆర్టీసీ డిజిటల్ చెల్లింపుల్లో సమస్యలు
ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఇంటెలిజెంట్ టికెటింగ్ మెషీన్లు ప్రవేశపెట్టి ఏడాది పూర్తయినా వెంటాడుతున్న సాంకేతిక సమస్యలు - చాలా ప్రాంతాల్లో సిగ్నల్ సరిగా లేకపోడంతో మొరాయిస్తున్న యంత్రాలు - చిల్లర సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రయాణికులు
Published : March 2, 2026 at 12:41 PM IST
Digital Payment Issue In TGSRTC : గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఇంటెలిజెంట్ టికెటింగ్ మెషీన్లు (ఐ-టిమ్) ప్రవేశపెట్టి సంవత్సరం పూర్తయింది. అయినా ఇప్పటికీ సాంకేతిక సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. నగరంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో సిగ్నల్ సరిగా లేకపోడం, యంత్రం మొరాయింపుతో టికెట్ జారీ విషయంలో ఎప్పటికప్పుడు సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఆర్టీసీ బస్సులో టికెట్ కోసం యూపీఐ పేమెంట్ చేసే సందర్భాల్లో సుమారు 30 నుంచి 40 సెకన్ల సమయం పడుతోంది. దీంతో ప్రయాణికులకు ఈ ప్రక్రియ విసుగు తెప్పిస్తోంది. దీంతో బస్సులో టికెట్టుకోసం అధిక సమయం వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. ఈ సమస్యల కారణంగా డిజిటల్ చెల్లింపులు చేసేవారి సంఖ్య ఆశించిన స్థాయిలో పెరగడం లేదు.
మల్లాపూర్కు చందిన గణేశ్ చర్లపల్లి రైల్వేస్టేషన్కు వెల్లేందుకు నోమా స్టేజీ వద్ద 250సీ మెట్రో డీలక్స్ బస్సు ఎక్కారు. బస్సు ఛార్జీ రూ.45 కావడంతో ఆయన యూపీఐ పేమెంట్ చేసేందుకు యత్నించారు. అయితే ఎంతకీ టికెట్ ప్రక్రియ పూర్తికాలేదు. దీంతో చేసేదేమీ లేక టికెట్ కోసం రూ.50 నోటును కండక్టర్కు ఇచ్చారు. అతని వద్ద చిల్లర లేదని రూ.5 టికెట్ వెనకాల రాసిచ్చారు. గణేశ్ పాటు మరో ఇద్దరికి ఇదే అనుభవం ఎదురైంది. ఇదే తరహా సమస్యలు నిత్యం ప్రతి ఒక్కరికీ సమస్యలు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి.
డిజిటల్ పేమెంట్లు 25 శాతం : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని అమలుచేస్తోంది. దీనిలో భాగంగా ఉచిత ప్రాయాణాలను మినహాయిస్తే గ్రేటర్ పరిధిలోని 25 ఆర్టీసీ డిపోల్లో రోజుకు సగటున 40 వేల మంది టికెట్ తీసుకుని ప్రయాణిస్తున్నారు. వారిలో డిజిటల్ పేమెంట్లు చేసేవారు 25 శాతం అని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
వీటికి చెక్ పెట్టాల్సిందే : ప్రయాణికు చిల్లర కష్టాలకు చెక్ పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగించి డిజిటల్ చెల్లింపులను ప్రోత్సహించేందుకు 2024 డిసెంబరులో బండ్లగూడ, దిల్సుఖ్నగర్తో పాటు మరికొన్ని ఆర్టీసీ డిపోల్లో ఐ-టిమ్ యంత్రాలను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ ప్రాంతాలతో సత్ఫలితాలు రావడంతో వీటిని దశల వారీగా అన్ని డిపోలకు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. దీనికోసం కండక్టర్లకు శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ టికెట్ యంత్రాల వినియోగంలో కండక్టర్లకు ఎదురైన అనుభావాల ఆధారంగా అడుగులు వేశారు. సాంకేతిక సమస్యలు అధిగమిస్తూ ముందుకు సాగాలని నిర్ణయించారు. అయితే టికెట్ల జారీ ఓవర్ హీటింగ్, యంత్రాల్లో బ్యాటరీ డౌన్ వంటి సమస్యలు తలెత్తుతున్నట్లు గుర్తించారు.
దిగాల్సిన స్టేజీ వచ్చేస్తోంది : బస్సులు కదులుతున్న సమయంలో సిగ్నల్ తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ ప్రక్రియ మరింత ఆలస్యం అవుతోంది. క్యూఆర్ కోడ్ జనరేట్ అవకపోవడంతో చెల్లింపుల విషయంలో ప్రయాణికులు విసిగిపోతున్నారు. ఈలోపే ప్రయాణికులు దిగాల్సిన స్టేజీ వచ్చేస్తోంది. దీనితో పాటు రూపే క్రెడిట్ కార్డు చెల్లింపులు జరగడం లేదని అధిక సంఖ్యలో ఆర్టీసీకి ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
విస్తృత ప్రచారం చేస్తున్నాం : డిజిటల్ చెల్లింపులు పెరిగేలా విస్తృతంగా ప్రచార కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామని ఆర్టీసీ ఐటీ విభాగం చీఫ్ ఇంజినీర్ వి.శ్రీదేవి పేర్కొన్నారు. ప్రయాణ సమయంలో లేదా టికెట్ల విషయంలో ఎలాంటి అవాంతరాలు ఎదురైనా ప్రయాణికులు 040 23450033 నంబరుకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చని వెల్లడించారు. ఆన్లైన్, డిజిటల్ చెల్లింపులకు బదులుగా నగదు చెల్లించాలని కండక్టర్లు అడిగినా ఇబ్బందులకు గురిచేసినా సంబంధిత ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్లకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చని ఆమె వెల్లడించారు.
