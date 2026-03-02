ETV Bharat / state

'టికెట్టు ఇచ్చేలోపే స్టేజీ వచ్చేస్తోంది' - ఆర్టీసీ డిజిటల్ చెల్లింపుల్లో సమస్యలు

ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఇంటెలిజెంట్​ టికెటింగ్​ మెషీన్లు ప్రవేశపెట్టి ఏడాది పూర్తయినా వెంటాడుతున్న సాంకేతిక సమస్యలు - చాలా ప్రాంతాల్లో సిగ్నల్ సరిగా లేకపోడంతో మొరాయిస్తున్న యంత్రాలు - చిల్లర సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రయాణికులు

Digital Payment Issue In TGSRTC
Digital Payment Issue In TGSRTC (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 2, 2026 at 12:41 PM IST

Digital Payment Issue In TGSRTC : గ్రేటర్ హైదరాబాద్​ పరిధిలో ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఇంటెలిజెంట్​ టికెటింగ్​ మెషీన్లు (ఐ-టిమ్​) ప్రవేశపెట్టి సంవత్సరం పూర్తయింది. అయినా ఇప్పటికీ సాంకేతిక సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. నగరంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో సిగ్నల్ సరిగా లేకపోడం, యంత్రం మొరాయింపుతో టికెట్​ జారీ విషయంలో ఎప్పటికప్పుడు సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఆర్టీసీ బస్సులో టికెట్​ కోసం యూపీఐ పేమెంట్​ చేసే సందర్భాల్లో సుమారు 30 నుంచి 40 సెకన్ల సమయం పడుతోంది. దీంతో ప్రయాణికులకు ఈ ప్రక్రియ విసుగు తెప్పిస్తోంది. దీంతో బస్సులో టికెట్టుకోసం అధిక సమయం వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. ఈ సమస్యల కారణంగా డిజిటల్​ చెల్లింపులు చేసేవారి సంఖ్య ఆశించిన స్థాయిలో పెరగడం లేదు.

మల్లాపూర్​కు చందిన గణేశ్​ చర్లపల్లి రైల్వేస్టేషన్​కు వెల్లేందుకు నోమా స్టేజీ వద్ద 250సీ మెట్రో డీలక్స్​ బస్సు ఎక్కారు. బస్సు ఛార్జీ రూ.45 కావడంతో ఆయన యూపీఐ పేమెంట్​ చేసేందుకు యత్నించారు. అయితే ఎంతకీ టికెట్​ ప్రక్రియ పూర్తికాలేదు. దీంతో చేసేదేమీ లేక టికెట్​ కోసం రూ.50 నోటును కండక్టర్​కు ఇచ్చారు. అతని వద్ద చిల్లర లేదని రూ.5 టికెట్​ వెనకాల రాసిచ్చారు. గణేశ్​ పాటు మరో ఇద్దరికి ఇదే అనుభవం ఎదురైంది. ఇదే తరహా సమస్యలు నిత్యం ప్రతి ఒక్కరికీ సమస్యలు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి.

డిజిటల్ పేమెంట్లు 25 శాతం : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మహాలక్ష్మి పథకాన్ని అమలుచేస్తోంది. దీనిలో భాగంగా ఉచిత ప్రాయాణాలను మినహాయిస్తే గ్రేటర్ పరిధిలోని 25 ఆర్టీసీ డిపోల్లో రోజుకు సగటున 40 వేల మంది టికెట్​ తీసుకుని ప్రయాణిస్తున్నారు. వారిలో డిజిటల్ పేమెంట్లు చేసేవారు 25 శాతం అని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

వీటికి చెక్​ పెట్టాల్సిందే : ప్రయాణికు చిల్లర కష్టాలకు చెక్​ పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగించి డిజిటల్ చెల్లింపులను ప్రోత్సహించేందుకు 2024 డిసెంబరులో బండ్లగూడ, దిల్​సుఖ్​నగర్​తో పాటు మరికొన్ని ఆర్టీసీ డిపోల్లో ఐ-టిమ్​ యంత్రాలను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ ప్రాంతాలతో సత్ఫలితాలు రావడంతో వీటిని దశల వారీగా అన్ని డిపోలకు ఇంప్లిమెంట్​ చేశారు. దీనికోసం కండక్టర్లకు శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ టికెట్​ యంత్రాల వినియోగంలో కండక్టర్లకు ఎదురైన అనుభావాల ఆధారంగా అడుగులు వేశారు. సాంకేతిక సమస్యలు అధిగమిస్తూ ముందుకు సాగాలని నిర్ణయించారు. అయితే టికెట్ల జారీ ఓవర్​ హీటింగ్​, యంత్రాల్లో బ్యాటరీ డౌన్ వంటి సమస్యలు తలెత్తుతున్నట్లు గుర్తించారు.

దిగాల్సిన స్టేజీ వచ్చేస్తోంది : బస్సులు కదులుతున్న సమయంలో సిగ్నల్​ తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ ప్రక్రియ మరింత ఆలస్యం అవుతోంది. క్యూఆర్​ కోడ్​ జనరేట్​ అవకపోవడంతో చెల్లింపుల విషయంలో ప్రయాణికులు విసిగిపోతున్నారు. ఈలోపే ప్రయాణికులు దిగాల్సిన స్టేజీ వచ్చేస్తోంది. దీనితో పాటు రూపే క్రెడిట్​ కార్డు చెల్లింపులు జరగడం లేదని అధిక సంఖ్యలో ఆర్టీసీకి ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

విస్తృత ప్రచారం చేస్తున్నాం : డిజిటల్​ చెల్లింపులు పెరిగేలా విస్తృతంగా ప్రచార కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామని ఆర్టీసీ ఐటీ విభాగం చీఫ్​ ఇంజినీర్​ వి.శ్రీదేవి పేర్కొన్నారు. ప్రయాణ సమయంలో లేదా టికెట్ల విషయంలో ఎలాంటి అవాంతరాలు ఎదురైనా ప్రయాణికులు 040 23450033 నంబరుకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చని వెల్లడించారు. ఆన్​లైన్, డిజిటల్​​ చెల్లింపులకు బదులుగా నగదు చెల్లించాలని కండక్టర్లు అడిగినా ఇబ్బందులకు గురిచేసినా సంబంధిత ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్లకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చని ఆమె వెల్లడించారు.

"డిజిటల్​ చెల్లింపులు పెరిగేలా విస్తృతంగా ప్రచార కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. ప్రయాణ సమయంలో లేదా టికెట్ల విషయంలో ఎలాంటి అవాంతరాలు ఎదురైనా ప్రయాణికులు 040 23450033 నంబరుకు ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. డిజిటల్​ చెల్లింపులకు బదులుగా నగదు చెల్లించాలని కండక్టర్లు అడిగినా ఇబ్బందులకు గురిచేసినా సంబంధిత ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్లకు ఫిర్యాదు చేయాలి." - వి.శ్రీదేవి, చీఫ్​ ఇంజినీర్​ ఐటీ విభాగం, ఆర్టీసీ

