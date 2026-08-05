'తెలంగాణలో పోలీస్ నియామక ప్రక్రియ - అడ్డుకోవాలని చూస్తున్న కొన్ని శక్తులు'
పోలీసు ఉద్యోగాలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ఇంటెలిజెన్స్ కీలక రిపోర్ట్ - పోలీస్ ఉన్నతాధికారులతో అత్యవసర సమావేశం - ప్రత్యేక నిఘా పెట్టాలని ఆదేశించిన ముఖ్యమంత్రి - సోషల్ మీడియాలో దుష్ప్రచారాన్ని నియంత్రించాలని సూచన
Published : August 5, 2026 at 7:19 AM IST
Intelligence Report on the Telangana Police Recruitment : తెలంగాణలో పోలీస్ ఉద్యోగాల భర్తీని పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని హోం శాఖ ఉన్నతాధికారులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. నియామక ప్రక్రియకు ఎలాగైనా భంగం కలిగించాలని కొన్ని రాజకీయ పార్టీలతోపాటు ఇతర శక్తులు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఇంటెలిజెన్స్ విభాగం ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లిన నేపథ్యంలో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, ఇతర పోలీస్ ఉన్నతాధికారులతో సీఎం మంగళవారం సాయంత్రం అత్యవసర మీటింగ్ నిర్వహించారు. ఇటీవల ప్రభుత్వం 7,437 పోస్టుల కోసం ప్రకటన జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఉద్యోగాల భర్తీని అత్యంత పారదర్శకంగా నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రశ్నపత్రాల తయారీ, ప్రింటింగ్, ట్రాన్స్పోర్ట్తో పాటు అన్ని దశల్లో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. నియమ నిబంధనలను అనుసరించి లోపాలు లేకుండా చూడాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
కోచింగ్ సెంటర్లపై నిఘా : పరీక్ష కేంద్రాల సెక్యూరిటీపై పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టిసారించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. నియామక పరీక్షల నిర్వహణపై సోషల్ మీడియాలో ఎలాంటి దుష్ప్రచారం జరగకుండా కట్టడి చేయాలని సూచించారు. పోలీస్ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని అమాయకపు నిరుద్యోగులను మోసం చేసే దళారులు, ఫేక్ వెబ్సైట్లు, సోషల్మీడియా అకౌంట్లపై సైబర్ క్రైమ్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. కోచింగ్ సెంటర్లపై నిరంతరం ప్రత్యేక నిఘా పెట్టాలని సూచించారు. ఈ అత్యవసర సమావేశంలో సీఎం ముఖ్య కార్యదర్శి శేషాద్రి, హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి శిఖా గోయెల్, పోలీస్ నియామక మండలి బోర్డు ఛైర్మన్ వి.వి.శ్రీనివాసరావు, హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి.సజ్జనర్, ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ విజయ్కుమార్ తదితర అధికారులు పాల్గొన్నారు.