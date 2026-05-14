తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు గుడ్​న్యూస్ - టీటీడీ ఐసీసీసీ సెంటర్​తో భక్తులకు గంటల్లోనే శ్రీవారి దర్శనం

తిరుమలలో ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్​తో భక్తులకు వేగవంతమైన దర్శనం - సమన్వయ చర్యలతో మరింత మెరుగ్గా క్యూలైన్ల నిర్వహణ - డిజిటల్ మానిటరింగ్​తో భక్తులకు సౌకర్యవంతమైన దర్శనం

Fast Darshan Through ICCC AT Tirumala Temple
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 14, 2026 at 10:35 PM IST

Updated : May 14, 2026 at 10:59 PM IST

Fast Darshan Through ICCC AT Tirumala Temple : మన దేశంలోనే ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలలో తిరుమల ఒకటి. ఏడు కొండలపై విష్ణుమూర్తి అవతారంలో కొలువై ఉన్నటువంటి తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి నిత్యం ఎంతోమంది భక్తులు తరలి వెళ్తుంటారు. ఆ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మండనాయకుడిని కనులారా చూసి, మనసారా వేడుకుంటుంటారు. అయితే, తిరుమల కొండలపై సాధారణ సమయంలోనే భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక సమ్మర్ హాలిడేస్ కారణంగా తిరుమల కొండ భక్తులతో కిక్కిరిసిపోతుంది. కానీ గతంలోలా కిలోమీటర్ల మేర క్యూలైన్లు లేవు. కారణం టీటీడీకి అందిన ఆధునిక సాంకేతికత అని చెప్పవచ్చు. ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్(ఐసీసీసీ) కేంద్రంగా సాగుతున్న పర్యవేక్షణలో శ్రీవారి దర్శన వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయి.

80 వేల మంది క్యూలో ఉన్నా 8 గంటల్లోనే దర్శనం : గతంలో 80 వేల మంది భక్తులు ఉన్నప్పుడు సర్వదర్శనానికి కనీసం 18-24 గంటల సమయం పట్టేది. ఇప్పుడు అదే సంఖ్యలో భక్తులు ఉన్నప్పటికీ 8 గంటల్లోనే దర్శనం పూర్తవుతోంది. ఈనెల 2వ తేదీన 91,005 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. వారందరికీ 12 గంటల్లోనే దర్శనం కల్పించారు. దాదాపు 65 శాతం మంది భక్తులు క్యూలైన్లోకి ప్రవేశించిన 3-4 గంటల్లోనే దర్శనం పూర్తిచేసుకుని సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శ్రీవారి దర్శనం త్వరగా పూర్తవడం కారణంగా భక్తులు వెంటనే రూంలను ఖాళీ చేస్తున్నారు. దీంతో కొత్తగా వచ్చేటువంటి భక్తులకు గదుల లభ్యత పెరిగింది. అన్నప్రసాదం, విద్యుత్, తాగునీరు వంటి వనరుల వినియోగంపైనా భారం తగ్గింది.

డిజిటల్ మానిటరింగ్​తో భక్తులకు మెరుగైన సేవలు : తిరుమలలోని నారాయణ గిరి షెడ్లు, క్యూ కాంప్లెక్స్​లు, ప్రధాన రహదారులు, అన్నప్రసాద కేంద్రాలు, పార్కింగ్ ప్రాంతాలు, ఆలయ పరిసరాలు తదితర ప్రాంతాల్లో నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితులను ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్​ ద్వారా ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. వందల సంఖ్యలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి కెమెరాలు ద్వారా భక్తుల కదలికలు, రద్దీ తీవ్రత, క్యూలైన్ల నిర్వహణ వంటి అంశాలను ఎప్పటికప్పుడు విశ్లేషిస్తూ తక్షణ నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతోంది.

భక్తులకు సౌకర్యవంతమైన దర్శనం : తిరుమలలోని భక్తులు ఏ ప్రాంతంలో అధిక సమయం వేచి ఉండనవసరం లేకుండా క్యూలైన్లను సమతుల్యం చేయడంతో పాటు అవసరమైనటువంటి చోట సిబ్బంది నియమించడం, పాలు, తాగునీరు, అన్నప్రసాదం లాంటి సేవలు మరింత వేగంగా అందించేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతోంది. దీంతో దర్శన సమయ నియంత్రణలో గణనీయమైనటువంటి మెరుగుదల కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్​లలో భక్తుల రద్దీని డిజిటల్ మానిటరింగ్ ద్వారా అంచనా వేసి, తదనుగుణంగా భక్తులను విడతల వారీగా ముందుకు పంపించే విధానాన్ని అమలు చేయడంలో కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. ఫలితంగా భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సాఫీగా దర్శనం చేసుకునేందుకు అవకాశం కలుగుతోంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అమలు చేస్తున్నటువంటి ఆధునిక రద్దీ నిర్వహణ పద్ధతుల కారణంగానే క్యూలైన్లలో భక్తుల రద్దీ తక్కువగా కనిపిస్తోంది. గతంలో మాదిరిగా భక్తులను గంటల సమయం క్యూలైన్లలో నిలచిపోయే పరిస్థితులు లేకుండా, అందుబాటులోకి వచ్చిన సాంకేతికతను ఉపయోగించి టీటీడీ యంత్రాంగం మెరుగైన సేవలు అందిస్తోంది.

