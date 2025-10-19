రాజధానికి నాడిలా కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ - అధునాతన సదుపాయాలతో సిద్ధం
నగరాభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షించే కేంద్రం ఏర్పాటు - ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి ప్రతీకగా రూపకల్పన
Published : October 19, 2025 at 12:55 PM IST
Integrated Command Control Center in Amaravati : అమరావతిలో అధునాతన సదుపాయాలతో సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయం నిర్మితమైంది. భవనం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి ప్రతీకగా రూపుదిద్దుకుంది. ఇందులో భారీ ఎల్ఈడీ స్ర్కీన్లతో సమకూర్చి, రాజధాని నగరం మొత్తాన్ని ఇక్కడి నుంచే నియంత్రించనున్నారు. నగర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షించే కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దారు. ఇక్కడ నుంచే ప్రగతి పనుల పురోగతి, భూసమీకరణ కార్యకలాపాలు, మౌలిక సదుపాయాల పనులు, ఇతర అంశాలపై నేరుగా పురోగతిని పరిశీలించేందుకు సాధ్యమవుతుంది.
విభిన్న సమాహారం : సీసీటీవీలు, డ్రోన్లు, జీఐఎస్, సెన్సర్లు, చిత్రాలు మొదలైన వాటి ద్వారా ఈ కేంద్రానికి వచ్చే సమాచారాన్ని డ్యాష్ బోర్డులకు, అప్రమత్తత, నిర్ణయాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. కేవలం ప్రణాళికల కోసమే కాకుండా ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కరించేందుకు, పట్టణ నిర్వహణ వ్యవస్థలతో అనుసంధానం చేస్తున్నారు. నిబంధనల ఉల్లంఘనలు, అడ్డంకులు ఎదురైతే సత్వరమే సరిదిద్దేందుకు ఇది ఉపయోగపడనుంది.
ఈ కేంద్రంలో అంశాల వారీగా ప్రత్యేకంగా సిబ్బందికి ప్రత్యేక బాధ్యతలు అప్పగించనున్నారు. ఇందులో నిత్యం 30 మంది పని చేస్తారు. కేంద్రంలో మెయిన్ హాల్, కాన్ఫరెన్స్ హాల్, సిట్యుయేషన్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేశారు. సినిమా థియేటర్లో బాల్కనీ తరహాలో ఉండే విధంగా సిట్యుయేషన్ రూమ్ను తీర్చిదిద్దారు.
ఏ ఏ అవసరాలకు :
360 డిగ్రీల్లో : పనులు జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో నాణ్యమైన చిత్రాలు అందించేందుకు సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశారు. వీటి నుంచి వచ్చే దృశ్యాలను సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయ వ్యవస్థతో అనుసంధానం చేస్తారు. వీటితోపాటు ఎంచుకున్న పని ప్రాంతాన్ని 360 డిగ్రీల్లో పరిశీలించేలా డ్రోన్ల సాయం తీసుకోనున్నారు. నిరంతరం క్షేత్రస్థాయి నుంచి వచ్చే ఇన్పుట్స్తో విశ్లేషించి పనుల భౌతిక పురోగతి, భద్రతా చర్యలు, ఇబ్బందులు, తదితరాలపై రోజు, వార, పక్ష, నెలవారీగా నివేదికలను ఇక్కడి సిబ్బంది సిద్ధం చేస్తారు.
సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు : రాజధాని ప్రజల ఫిర్యాదులు, సమస్యలను ఆన్లైన్ చేయనున్నారు. తద్వారా వాటి పరిష్కారంపై దృష్టి సారించనున్నారు. ఇవి ఏ విభాగాల్లో పెండింగ్లో ఉన్నాయి? ఎంత మేర పరిష్కారం అయ్యాయో నిత్యం పర్యవేక్షిస్తారు.
భూముల వివరాల నమోదు : ఈ కేంద్రంలో భూముల వివరాల నమోదుకు సంబంధించి ప్రత్యేక అప్లికేషన్లు సిద్ధం చేస్తున్నారు. సమీకరణ చేసిన ప్రాంతాల్లో అందరికీ ప్లాట్లు కేటాయించారా? ఇంకా ఎవరైనా మిగిలి ఉన్నారా? ఉంటే సమస్యలేంటి?, తీసుకున్న వారు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకున్నారా? చేయించుకోకపోతే వారి ఇబ్బందులను పర్యవేక్షిస్తారు.
భూసేకరణ కోసం ఎక్కడెక్కడ నోటీసులు ఇచ్చారు? ఎవరైనా సమీకరణలో భూములు ఇచ్చేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారా? వంటివీ విశ్లేషించవచ్చు. ఇప్పటివరకు ఎన్ని సంస్థలకు భూములు ఇచ్చారు? వాటిలో ఎన్ని నిర్మాణ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించాయి? మొదలైన అంశాలపై సమగ్ర సమాచారాన్ని ఈ కేంద్రం అందిస్తుంది.
