చీమ చిటుక్కుమన్నా పట్టేస్తాయి - తిరుమలలో ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సేవలు
తిరుమలలో ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్తో మెరుగైన ఫలితాలు - హైటెక్ హంగులతో రూపుదిద్దుకున్న ఐసీసీసీ - భక్తుల రద్దీని తగ్గించి క్యూ లైన్లలో ఉన్న వారి కదలికలపై నిఘా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 6:19 PM IST
Integrated Command and Control Centre In Tirumala: శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులకు వేగవంతమైన, మరింత సురక్షితమైన దర్శనం కల్పించేందుకు తిరుమలలో ఏర్పాటు చేసిన సమీకృత కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తోంది. కొండపై ప్రతి కదలికను 500 సీసీటీవీ కెమెరాల నిఘాలో రికార్డ్ చేస్తుండగా, 27 ఏఐ ఆధారిత ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ (FRS) కెమెరాలు సంఘ విద్రోహ శక్తులను సమర్థవంతంగా అదుపులో ఉంచుతున్నాయి.
హైటెక్ ఇంటీగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ : తిరుమలకు వచ్చే భక్తులకు శ్రీఘ్రంగా దర్శనం కల్పిస్తూ క్యూ లైన్లు, కంపార్ట్మెంట్లలో జరిగే నేరాలను అరికట్టి ప్రశాంత వాతావరణాన్ని కాపాడేందుకు టీటీడీ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా హైటెక్ హంగులతో ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను తీర్చిదిద్దింది. చీమ చిటుక్కుమన్నా సీసీ కెమెరాలు ఇట్టే పట్టేస్తాయి. కొండపై ప్రతి కదలిక నమోదవుతోంది. ఈ టెక్నాలజీ భక్తుల రద్దీని, క్యూ లైన్లలో వారి కదలికలను నిరంతరం గమనిస్తోంది. తద్వారా లైన్లలో వేచి ఉండే సమయం తగ్గి సత్వర దర్శనం అందించేందుకు ఈ వ్యవస్థ దోహదపడుతోంది.
కంట్రోల్ రూమ్కు అలర్ట్ మెసేజ్ : కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నిరంతర పర్యవేక్షణతో నేరగాళ్ల గుండెల్లో రైళ్లు పరుగెడుతున్నాయి. కీలక ప్రాంతాల్లో 27 ప్రత్యేక ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. 15 వందల మంది పాత నేరస్తులు, పిక్ పాకెటర్ల సమాచారాన్ని క్రిమినల్ డేటాబేస్ ద్వారా ఈ సిస్టమ్కు లింక్ చేశారు. పాత నేరస్తుడు లేదా అనుమానితుడు కెమెరా కంటికి చిక్కిన తక్షణమే కంట్రోల్ రూమ్కు అలర్ట్ మెసేజ్ వెళ్తుంది. ఇలా గత రెండు నెలల్లోనే ఐదుగురు పిక్ పాకెటర్లు, నేరస్తుల సంచారాన్ని గుర్తించి విజిలెన్స్, సెక్యూరిటీ సిబ్బంది వారిని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. అంతేకాదు ఎక్కడికక్కడే ఆటోమేటిక్ నంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్ కెమెరాలను అమర్చారు. వీటి ద్వారా అనుమానాస్పద వాహనం సంచరించినా వెంటనే గుర్తించి, భద్రతా సిబ్బంది తగిన చర్యలు తీసుకునే వీలు కలుగుతోంది.
"ఇటీవల ఏర్పాటు చేసిన 'ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్' భక్తులకు వేగంగా దర్శనం కల్పించేందుకు, దర్శన నిర్వహణ తీరును నిజ-సమయంలో (real-time) పర్యవేక్షించేందుకు 500 కెమెరాల నుంచి వచ్చే దృశ్యాలను అనుసంధానిస్తుంది. అంతేకాకుండా వివిధ ప్రాంతాల్లో 27 FRS (ముఖ గుర్తింపు వ్యవస్థ) కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి ఈ కేంద్రానికి అనుసంధానించారు. ఈ విధానంలో భాగంగా, నేరస్తుల డేటాబేస్లను ఉపయోగించి గత రెండు నెలల్లో జేబుదొంగలతో సహా ఐదుగురు వ్యక్తులను గుర్తించి పోలీసులకు అప్పగించడం జరిగింది" - మురళీకృష్ణ, టీటీడీ సీవీఎస్వో
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