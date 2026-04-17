సాంకేతిక హబ్‌గా తిరుపతి - రూ.120 కోట్లతో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ ప్రారంభం

కచ్ఛపి కళాక్షేత్రంలో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ ప్రారంభోత్సవం - రూ.120 కోట్లతో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ నిర్మాణం - ట్రాఫిక్‌ నియంత్రణ, లా అండ్‌ ఆర్డర్‌ కోసం నగరమంతా కెమెరాల ఏర్పాటు

Integrated Command and Control Center Started in Tirupati
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 8:02 PM IST

Integrated Command and Control Center Started in Tirupati : ఆధ్యాత్మిక నగరం తిరుపతిని సాంకేతిక హబ్‌గా మార్చే లక్ష్యంతో చర్యలు తీసుకుంటున్నామని జిల్లా కలెక్టర్‍ వెంకటేశ్వర్‍ తెలిపారు. తిరుపతి కచ్ఛపి కళాక్షేత్రంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన అత్యాధునిక కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రాన్ని ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు, ఎస్పీ సుబ్బారాయుడు, కమిషనర్‍ మౌర్యతో కలిసి ఆయన ప్రారంభించారు. 120 కోట్ల రూపాయలతో కేంద్ర ప్రభుత్వ స్మార్ట్ సిటీ నిధులతో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్​ను ఏర్పాటు చేసినట్లు కలెక్టర్‍ వెంకటేశ్వర్‍ తెలిపారు.

నగరంలోని 135 కీలక ప్రాంతాల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్​తో అనుసంధానం చేశామని కలెక్టర్‍ వెంకటేశ్వర్‍ వెల్లడించారు. ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కోసం 20 ప్రధాన కూడళ్లలో ఆటోమేటెడ్ ట్రాఫిక్ సిగ్నలింగ్, ఇ-చలాన్ల జారీ కోసం ప్రత్యేక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశామన్నారు. నూతన కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రం ద్వారా తిరుపతిలో భద్రత, పౌర సేవలు సరికొత్త స్థాయికి తీసుకొస్తామన్నారు. ప్రతిరోజూ స్వామివారి దర్శనార్థం వచ్చే సుమారు లక్షన్నర నుంచి రెండు లక్షల మంది భక్తుల రద్దీ పర్యవేక్షణ సులువవుతుందని తెలిపారు. రానున్న ఎనిమిది నెలల కాలంలో తిరుమలలోని ఏఐ ఆధారిత కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌తో అనుసంధానం చేయనున్నట్లు కలెక్టర్‍ తెలిపారు.

భక్తుల ఇబ్బందులకు చెక్‌ : కలియుగ దైవం శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనానికి నిత్యం వచ్చే వేల మంది భక్తుల ఇబ్బందులకు చెక్‌ పెట్టేందుకు టీటీడీ కృతిమ మేధస్సును ఇప్పటికే (ఏఐ) వినియోగిస్తోంది. దేశంలోనే తొలి ఏఐ ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటరును ఎన్ఆర్​ఐల దాతృత్వంతో తిరుమల వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ -1 లో టీటీడీ ఏర్పాటు చేసింది.

ఐసీసీసీ ఇలా పనిచేస్తుంది: వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-1 లోని 25 వ నంబర్ కంపార్టుమెంటులో ఈ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. దీని ద్వారా భక్తుల రద్దీ నియంత్రణ, వసతి, భద్రత పెంపొందించేందుకు చర్యలు చేపట్టనుంది. ఐసీసీసీలో పెద్ద డిజిటల్ స్క్రీన్​పై అన్ని విభాగాలకు చెందిన సీసీ టీవీ పుటేజీలు కనిపిస్తాయి. వీటిని 25 మందికి పైగా సాంకేతిక సిబ్బంది పర్యవేక్షిస్తూ అధికారులకు వాస్తవ పరిస్థితులను తెలియజేస్తారు. ప్రస్తుతం ఉన్న వాటితో పాటు కొత్తగా అమర్చిన ప్రత్యేక కెమెరాలతో అలిపిరి వద్ద నుంచే భక్తుల రద్దీని ఏఐ అంచనా వేస్తుంది. క్యూలైన్లలో ఎంతమంది భక్తులున్నారు? ఎంత సమయంగా వారు నిరీక్షిస్తున్నారు? సర్వదర్శనం పరిస్థితి మొదలైన తదితర అంశాలను ఏఐ ట్రాక్ చేస్తుంది.

అంతేకాకుండా ఫేస్ రికగ్నిషన్ సాంకేతికత ద్వారా భక్తులను గుర్తిస్తుంది. చోరీలు, ఇతర అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకున్నా కనిపెడుతుంది. తప్పిపోయిన వారు ఎక్కడున్నారో తెలియజేస్తుంది. భక్తుల ముఖ కదలికలు (హావభావాలు) ఆధారంగా వారి ఇబ్బందులు తెలుసుకుంటుంది. క్యూలైన్లు, వసతి ఇతర సౌకర్యాలను వాస్తవ పరిస్థితులతో 3డీ మ్యాప్​లు, చిత్రాలతో చూపుతుంది. రద్దీ ఉన్న ప్రాంతాలను రెడ్ స్పాట్లుగా చూపడంతో పాటు చర్యలకు సంకేతాలను ఇస్తుంది.

