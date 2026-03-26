ఏప్రిల్ 2 నుంచి 'ఇంటిగ్రేటెడ్ భూ భారతి పోర్టల్' - ఇకపై ఒక్క'క్లిక్'తో సమగ్ర భూ వివరాలు
ధరణి సమస్యల పరిష్కార లక్ష్యంతో భూ భారతి ప్రవేశపెట్టిన ప్రభుత్వం - తొలి దశలో 5 మండలాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేస్తామన్న మంత్రి పొంగులేటి - పైలట్ అనంతరం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయనున్న ప్రభుత్వం
Published : March 26, 2026 at 7:13 PM IST
Minister Ponguleti on Bhu Bharati Portal : ఏప్రిల్ 2 నుంచి ఇంటిగ్రేటెడ్ భూభారతి పోర్టల్ను 5 మండలాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయనున్నట్లు రెవిన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి వెల్లడించారు. తొలుత నారాయణపేట జిల్లా కోస్గి, రంగారెడ్డి జిల్లా అమన్గల్, సంగారెడ్డి జిల్లా వట్పల్లి, ఖమ్మం జిల్లా కుసుమంచి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేటలో అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. సచివాలయంలో రెవిన్యూ, స్టాంపులు రిజిస్ట్రేషన్ శాఖలతో పాటు ఎన్ఐసీ అధికారులతో మంత్రి పొంగులేటి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.
భూ సంబంధిత సేవలన్నీ ఒకే చోట : ధరణి పోర్టల్లోని చిక్కుముడులను విప్పేందుకు ప్రభుత్వం భూభారతి పోర్టల్ రూపొందించిందని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు. రెవెన్యూ, సర్వే, స్టాంప్స్, రిజిస్ట్రేషన్ విభాగాలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చిన పోర్టల్ అని తెలిపారు. ఇది భూలావాదేవీ వివరాలు పూర్తిగా కనిపించేలా పారదర్శక వ్యవస్థగా పేర్కొన్నారు. ప్రతి సర్వే నంబర్కు ఆధార్ తరహాలో భూధార్ నంబర్ కేటాయించనున్నట్లు వివరించారు. నక్షాలు లేని 5 గ్రామాల్లో రీసర్వే చేసి భూధార్ నంబర్లు ఇప్పటికే కేటాయించినట్లు తెలిపారు. వ్యవసాయ భూముల రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో సర్వే మ్యాప్ జతచేయడం ఈ మండలాల్లో అమలు చేస్తున్నట వివరించారు.రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి మ్యూటేషన్ వరకు అన్ని సేవలు ఒకే వేదికపై లభించనున్నాయన్నారు. పైలట్ దశ అనంతరం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భూభారతి అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. రైతులకు సులభతర సేవలు, భూవివాదాల పరిష్కారం దిశగా ఇది కీలక అడుగుగా ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
భూ భారతి పోర్టల్ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే :
- స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ (కార్డ్) ద్వారా అందించే సేవలన్నీ కొత్త భూభారతి పోర్టల్ నుంచే అవకాశం ఉంటుంది.
- స్థిరాస్తులకు సంబంధించిన స్లాట్ నమోదు, ఈసీ(ఎన్కంబ్రెన్స్ సర్టిఫికెట్) పొందడం, సర్టిఫైడ్ డాక్యుమెంట్లు లాంటివి సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
- ఏదైనా ఆస్తికి సంబంధించి సర్వే మ్యాప్ కావాలంటే నేరుగా భూ భారతి పోర్టల్ను ఆశ్రయించవచ్చు
- నిషేధిత జాబితాలోని 22ఏ(ప్రభుత్వ భూములు) రిజిస్ట్రేషన్లు కాకుండా అరికట్టేందుకు వీలు కలుగుతుంది.
- భూముల సర్వే, సరిహద్దు వివాదాలపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం.
- అటవీ, రెవెన్యూ, వక్ఫ్ , ఎండోమెంట్ తదితర ప్రభుత్వ భూములతో సరిహద్దు సమస్యల వివరాలూ ఈ పోర్టల్లో పొందవచ్చు.
- రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలతో పాటు, కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కీమ్లకు కూడా ఇది ఉపయోగపడనుంది.
- బ్యాంకు లోన్లు, తాకట్టు, వ్యవసాయ సంబంధిత అవసరాలకు యాజమాన్య హక్కుల పరిశీలన ఈ పోర్టల్ ద్వారా జరిగే అవకాశం ఉంది.
- పూర్తిస్థాయి పోర్టల్తో ఇంతవరకు వేర్వేరుగా అమలు అవుతున్న భూముల అన్ని సేవలు ఒకే పోర్టల్ ద్వారా లభ్యం కానున్నాయి.
- సాగుభూమి సమాచారం, వ్యవసాయేతర భూమి, భూ సర్వే, మీ భూమి ఎవరి పేరు మీద ఉంది తదితర విషయాలు తెలియాలంటే ఇకపై రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేదు.
