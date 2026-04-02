నేడు ప్రయోగాత్మకంగా సమీకృత భూ భారతి పోర్టల్ అమలు - ఇక ఇంటి నుంచే రైతులకు భూ సేవలు
నేటి నుంచి సమీకృత ఇంటిగ్రేటెడ్ భూ భారతి పోర్టల్ అమలు - ప్రయోగాత్మకంగా 5 మండలాల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ భూభారతి అమలు - భూమి సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేలా ఇంటిగ్రేటెడ్ భూభారతి పోర్టల్
Published : April 2, 2026 at 8:25 AM IST
Bhu Bharathi Portal Implemented from Today : రాష్ట్రంలో భూ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపించే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగు వేస్తోంది. సమీకృత భూ భారతి పోర్టల్ను నేడు ఐదు మండలాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా మొదలు పెట్టనున్నట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి వెల్లడించారు. రైతులు ఇంటి నుంచే భూ సేవలు పొందేలా ఈ వ్యవస్థను రూపొందించినట్లు ప్రభుత్వం చెబుతోంది.
ప్రాజెక్టులో వచ్చే ఫలితాల ఆధారంగా భవిష్యత్తులో మార్పులు : భూ వివాదాలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలన్న లక్ష్యంతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆలోచనల మేరకు ప్రభుత్వం రెవెన్యూ శాఖ సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో ల్యాండ్, సర్వే, రిజిస్ట్రేషన్ విభాగాలను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకువస్తూ ఇంటిగ్రేటెడ్ భూ భారతి పోర్టల్ను సిద్ధం చేసింది. ఇవాళ్టి నుంచి ఖమ్మం జిల్లా కూసుమంచి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట, రంగారెడ్డి జిల్లా అమన్గల్, సంగారెడ్డి జిల్లా వట్పల్లి, నారాయణపేట జిల్లా కొస్గీ మండలాల్లో ఈ పోర్టల్ను ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయనున్నారు. పైలట్ ప్రాజెక్టులో వచ్చే ఫలితాల ఆధారంగా మార్పులు చేసి, భవిష్యత్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించాలనే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది.
7 రోజుల్లో సర్వే తేదీ నిర్ణయం : ఇప్పటి వరకు భూ సేవల కోసం 'మీ సేవ' కేంద్రాలు, సర్వే అధికారుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఉండగా, ఇప్పుడు రైతులు తమ ఇంటి నుంచే స్మార్ట్ఫోన్ ద్వారా అన్ని సేవలు పొందే అవకాశం కల్పించారు. రైతు లాగిన్ అయిన వెంటనే తన భూమికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఎదురుగా కనిపిస్తాయి. సర్వే కోసం దరఖాస్తు చేసిన తర్వాత అవసరమైన ఫీజు వివరాలు కనిపిస్తాయి. ఫీజు చెల్లించిన వెంటనే ఆ వివరాలు లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్కు చేరతాయి. రెండు రోజుల్లో పొరుగు రైతులకు నోటీసులు జారీ చేసి, ఏడు రోజుల్లో సర్వే తేదీ నిర్ణయించి రోవర్ సాంకేతికతతో సర్వే పూర్తి చేస్తారు.
పౌరుల రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు ఎస్ఎంఎస్లు : ఆ తర్వాత ఈ వివరాలు మండల సర్వేయర్ పరిశీలనకు వెళ్లి, తహసీల్దార్ ఆమోదం పొందిన తర్వాత దరఖాస్తుదారునికి ఎస్పీఎమ్, భూధార్ నంబర్లు కేటాయిస్తారు. సర్వే పూర్తైన వెంటనే మ్యాప్ను జనరేట్ చేసి, భూభారతి పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేస్తారు. ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో ప్రతి దశలో పౌరుల రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్స్ వస్తాయి. అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో సర్వే మ్యాప్ను తప్పనిసరిగా జత చేసే విధానాన్ని ఈ ఐదు మండలాల్లో అమలు చేస్తున్నారు.
కచ్చితమైన సర్వేలు నిర్వహించేందుకు ఇలా : పాత సర్వే పరికరాలకు స్వస్తి చెప్పి, ఆధునిక రోవర్ సాంకేతికతను వినియోగించడం ద్వారా వేగవంతమైన, కచ్చితమైన సర్వేలు నిర్వహించనున్నట్లు మంత్రి పొంగులేటి తెలిపారు. భూ సమస్యలు రైతు జీవితంలో కొరకరాని కొయ్యలా మారిన నేపథ్యంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ భూ భారతి పోర్టల్ ద్వారా పారదర్శక వ్యవస్థను తీసుకువస్తూ రెవెన్యూ వ్యవస్థలో చారిత్రాత్మక మార్పునకు నాంది పలుకుతున్నట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి తెలిపారు.
ఇక అన్ని భూ సేవలు ఒకేచోట : రెవెన్యూ శాఖ అందుబాటులోకి తీసుకురానున్న పూర్తిస్థాయి భూ భారతి పోర్టల్ తెలంగాణ ప్రజలకు ఇక బహుళ ప్రయోజనకారిగా మారబోతుంది. దీనికి సంబంధించిన కార్యాచరణ ఇప్పటికే దాదాపు కొలిక్కి రాగా, కొన్నిరోజులు ప్రయోగాత్మకంగా పరిశీలించనున్నట్లుగా తెలిసింది. ప్రస్తుతం ఉన్న భూ భారతి పోర్టల్లో కేవలం సాగు భూముల రిజిస్ట్రేషన్లు, మ్యుటేషన్లకు మాత్రమే వెసులుబాటు ఉండగా, ఇప్పుడు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తే మాత్రం బహుళ ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
భూభారతి స్కామ్ : తక్కువ చెల్లించినా ఎందుకు రిజెక్ట్ అవలేదు? - ఆ రూ.50 కోట్లు ఏమయ్యాయి?