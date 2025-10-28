కోయిల్ సాగర్ జలాశయంపై ప్రభుత్వం ఫోకస్ పెడితే - ఓ లక్నవరంగా మార్చవచ్చు!
పర్యాటకంగా అభివృద్ధికి నోచుకోని కోయిల్ సాగర్ జలాశయం - వసతుల కల్పనకు రూ.3 కోట్లు మంజూరు చేసిన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి ఏం చేయాలంటే?
Published : October 28, 2025 at 8:36 PM IST
Insufficient Facilities At Koyil Sagar Project : చుట్టూ ఎత్తైన కొండలు, పచ్చని పంట పొలాలు, రిజర్వాయర్ గేట్ల ద్వారా కిందకు జాలువారే నీటి ప్రవాహపు సుడులు, అద్భుతంగా ఉండే ఆ ప్రాంతమే కోయిల్ సాగర్ జలాశయం. కానీ పర్యాటకంగా అభివృద్ధికి నోచుకోవడం లేదు. దీనిపై దృష్టిసారిస్తే ములుగు జిల్లాలోని ద్వీపకల్పాల లక్నవరంలా రూపుదిద్దుకుంటుందనడంలో సందేహం లేదని స్థానిక ప్రజలు అంటున్నారు.
రవాణా సౌకర్యానికి ఇబ్బందులు ఉండవు : రిజర్వాయర్కు 13 షట్టర్లు ఉన్నాయి. అవి తెరిచినప్పుడు పాలనురగల్లా జలసవ్వళ్లు ఆహ్లాదాన్ని నింపుతాయి. లక్నవరంలా అభివృద్ధి చేస్తే సాహసయాత్రలకు, ప్రకృతి అందాల ఆరాధనకు సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లేవారు మన కోయిల్ సాగర్కే వస్తారని అంటున్నారు. జలాశయం 167 జాతీయ రహదారికి సమీపానే కోయిల్ సాగర్ ఉంటుంది. దీంతో రవాణా సౌకర్యానికి ఇబ్బందులు ఉండవు. మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రం నుంచి జలాశయం 35 కి.మీ.ల దూరంలో ఉంది. హైదరాబాద్ నగరం నుంచి 150 కి.మీ. దూరంలో ఉంటుంది.
మరిన్ని నిధులు కేటాయించాలి : జలాశయం వద్ద పర్యాటకులకు కావాల్సిన వసతుల కల్పనకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.3 కోట్లు మంజూరు చేసింది. కానీ ఇవి సరిపడేలా లేవు. మరిన్ని నిధులు కేటాయించాలని, లక్నవరంలా తీర్చిదిద్దాలని అంటున్నారు.
బోటింగ్కు అనువైన ప్రదేశం కోయిల్ సాగర్ జలాశయం : లక్నవరానికి ఏ మాత్రం తగ్గని అందాలు మన కోయిల్ సాగర్ సొంతం. పచ్చని అడవులు, కొండల మధ్య జలాశయం ఉంటుంది. రిజర్వాయర్ మధ్యలో ద్వీపాలు సైతం ఉన్నాయి. సుదూరాన కొండలు కూడా ఉన్నాయి. బోటింగ్కు అనువైన ప్రదేశం. కొండలకు అనుసంధానంగా తీగల వంతెనలు నిర్మిస్తే పర్యాటకులను మరింత ఆకర్షించవచ్చే అవకాశం ఉంది.
జలాశయం విశేషాలు ఇవి : -
- శంకుస్థాపన : 1947
- ప్రారంభం : 1954
- ఎత్తు : 32 అడుగులు
- ఆయకట్టు : 50 వేల ఎకరాలు
- నీటినిల్వ సామర్థ్యం : 2.23 టీఎంసీంలు
మొదట వర్షాధారంతో నిండేది. ప్రస్తుతం జూరాల నుంచి కృష్ణా జలాలతో నింపుతున్నారు.
ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి ఏం చేయాలంటే? : -
- పర్యాటకుల విడిది కోసం కాటేజీలు
- కొండలపైనా కాటేజీలు, రెస్టారెంట్లు, హరిత హోటళ్లు
- పచ్చదనం పెంపు, చిన్నపిల్లల పార్కులు, ఆట పరికరాలు
- సీసీ రోడ్లు
- తీగల వంతెనలు
- స్పీడ్బోట్లు, పెద్ద బోట్లు
- తాగునీరు, మరుగుదొడ్లు
- కట్టపై రోడ్డు మరమ్మతు, విద్యుత్తు దీపాలు
- ప్రత్యేక వ్యూపాయింట్
- ట్రెక్కింగ్, ఇతర వసతులు
జలాశయాన్ని సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతాం : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన నిధులతో జలాశయానికి అభివృద్ధి చేస్తామని ఈఈ ప్రతాప్ సింగ్ తెలిపారు. జలాశయం వద్ద కాటేజీలు, పార్కులు, హోటళ్లు, వసతి గృహం వంటి వసతులు కల్పిస్తామని అన్నారు. త్వరలో పనులు చేపట్టి జలాశయాన్ని సుందరంగా తీర్చిదిద్దుతామని హామీ ఇచ్చారు.
