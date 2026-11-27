ప్రీ ప్రైమరీ సిబ్బందికి జీతాలు కరవు - 6 నెలలుగా అందని వేతనాలు
Pre Primary School Salaries Issue: జీతాలు అందక ప్రీప్రైమరీ పాఠశాలల సిబ్బంది అవస్థలు పడుతున్నారు. ఐదారు నెలలుగా ఇన్స్స్టక్టర్లు, ఆయాలకు జీతాలు అందడం లేదు. ట్రెజరీలో సమస్యలతో జీతాలు విడుదల కానట్లు తెలుస్తోంది.
Published : November 27, 2026 at 12:13 PM IST
ఇచ్చేదే అరకొర వేతనాలు. అవి కూడా ఐదారు నెలల నుంచి అందకుండాపోతే వారి పరిస్థితి ఎంత దయనీయంగా ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రభుత్వం పూర్వ ప్రాథమిక విద్య కోసం నియమించిన ఇన్స్స్టక్టర్లు, ఆయాల పరిస్థితి అలాగే ఉంది. పలు సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా ఐదారు నెలలుగా వారికి జీతాలు అందక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రీ ప్రైమరీ ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యపై ప్రత్యేక కథనం.
2240 ప్రీ ప్రైమరీ స్కూళ్లు ప్రారంభం
రాష్ట్రంలో పూర్వ ప్రాథమిక విద్యను బలోపేతం చేసే దిశగా ప్రభుత్వ ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలల్లోనే ప్రీ ప్రైమరీ స్కూళ్లను ప్రారంభించాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నాన్ క్యూర్ పరిధిలో 2240 ప్రీ ప్రైమరీ స్కూళ్లను ప్రారంభించింది. ప్రీ ప్రైమరీ విద్యను బోధించేందుకు, నిర్వహించేందుకు ఒక ఇన్స్ట్రక్టర్, ఆయాను నియమించింది. వీరికి గౌరవ వేతనం కింద బోధకులకు రూ.8 వేలు, ఆయాలకు రూ.6 వేలు అందిస్తోంది. జులై నుంచి వారంతా సేవలందిస్తున్నారు. కానీ వారికి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకూ వేతనాలు అందలేదు. దీంతో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నామని ప్రీ ప్రైమరీ ఉద్యోగులు వాపోతున్నారు.
అక్టోబర్ నెలలో విద్యాశాఖ నిధుల మంజూరు
జులై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ నెలలకు సంబంధించి వేతనాలను చెల్లించేందుకు అక్టోబర్ నెలలో విద్యాశాఖ నిధులను మంజూరు చేసింది. స్కూల్ కాంప్లెక్స్ ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఎంఈవోలు అక్టోబరులో వేతనాల బిల్లులు చేసి ట్రెజరీ అధికారులకు పంపించారు. అక్కడి అధికారులు వాటిని తిరస్కరించి, వెనక్కి పంపిస్తున్నారు. పూర్వ ప్రాథమిక పాఠశాలల సిబ్బంది వేతనాలు చెల్లించేందుకు ట్రెజరీ హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ 500, 503లో పంపారు. దీని ద్వారా వేతనాల బిల్లులు వీరికి చేయడానికి వీలు లేదని సంబంధిత అధికారులు పేర్కొంటున్నారని ఎంఈవోలు చెబుతున్నారు.
కేవలం వ్యవసాయ శాఖలోని కొందరు సిబ్బందికి దీని ద్వారా వేతనాలు చేసే అవకాశం ఉందని చెప్పారన్నారు. రెండు నెలలుగా ట్రెజరీలోని ఈ సమస్య ఎటూ తేలడం లేదు. బిల్లులు రిజెక్టు చేయడం లేదు, వాటికి ఆమోదం లభించని కారణంగా సిబ్బందికి వేతనాలు అందకుండా పోతున్నాయి.
"మేము ఉద్యోగంలో చేరి 5 నెలలు గడుస్తోంది. ఇప్పటికీ మాకు జీతాలివ్వటం లేదు. కనీసం ఒక్క నెల వేతనం కూడా చెల్లించలేదు. మా పని సమయం ఉదయం 9 నుంచి 12.30 వరకు అని ఆర్డర్ కాపీలో చెప్పారు. కానీ మాతో సాయంత్రం 4 వరకు పని చేయిస్తున్నారు. మేము అదనంగా పని చేస్తున్నా జీతాలు లేకపోవడంతో అవస్థలు పడుతున్నాం." - సిబ్బంది
శాఖల మధ్య సమన్వయ లోపంతో
ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో ప్రీ ప్రైమరీ పాఠశాలలు ప్రారంభమై 5 నెలలు పూర్తి కావస్తోంది. వీటిల్లోని సిబ్బందికి 10 నెలల వేతనాలను చెల్లించేందుకు బడ్జెట్ను ప్రభుత్వం ముందస్తుగానే విడుదల చేసింది. శాఖల మధ్య సమన్వయ లోపంతో వారికి వేతనాలు అందకపోవడంతో జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు, ప్రీ ప్రైమరీ సిబ్బంది అయోమయమవుతున్నారు. జిల్లా ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్లినా ఇప్పటి వరకు సమస్య పరిష్కారం కాలేదని సిబ్బంది చెబుతున్నారు. తమ సమస్యను పరిష్కరించి వేతనాలు చెల్లించాలని కోరుతున్నారు.
"జులై నెల నుంచి ఇప్పటి వరకు జీతాలు రాలేదు. రిక్రూట్లో వీరికి పని సమయం ఉదయం 9 నుంచి 12.30 వరకు అని చెప్పారు. అయితే సాయంత్రం 4 వరకు పని చేయిస్తున్నారు. వీరిని స్కిల్డ్ వర్కర్లుగా గుర్తించి వీరికి జీతం పెంచాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం. ఆయాకు రూ.15 వేలు, టీచరుకు రూ.25 వేలు జీతం ఇవ్వాలి. వీరికి 10 నెలల వేతనం ఇస్తానన్నారు. 12 నెలలు చెల్లించాలని కోరుతున్నాం. లేకుంటే ప్రీ ప్రైమరీ సిబ్బందితో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ధర్నాలు చేస్తాం" - పాఠశాల సిబ్బంది
వేతనాలు అందించేలా చర్యలు
కరీంనగర్ జిల్లాలోని ప్రీ ప్రైమరీ సిబ్బందికి వేతనాల చెల్లింపు విషయంలో జరుగుతున్న జాప్యాన్ని రాష్ట్ర విద్యాశాఖ అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లామని కరీంనగర్ సమగ్ర శిక్షా సెక్టోరల్ అధికారి కె.ఆశోక్ రెడ్డి తెలిపారు. త్వరలో వారికి వేతనాలు అందించేలా చర్యలు చేపడతామన్నారు.
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