మీరు వ్యాపారం చేయాలనుకుంటున్నారా? - మీ వ్యూహాలకు సరైన వేదిక "స్టార్టప్ పీడియా'26"
12వ జాతీయ సమ్మిట్ నిర్వహణకు ముస్తాబైన ఐపీఈ క్యాంపస్ - హైదరాబాద్ వేదికగా ఈ నెలలోనే రెండ్రోజుల ఈవెంట్ - వినూత్న వ్యాపార ఆలోచనలు, విభిన్న మార్గాలు, నాయకత్వాన్ని ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా కార్యక్రమం
Published : February 23, 2026 at 7:00 AM IST
STURTUP PEDIA SUMMIT 26 in Hyderabad : మీలో వ్యాపార ఆలోచనలు ఉన్నాయా? కొత్తగా ఏదైనా వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారా? కొత్త స్టార్టప్ ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారా? లేదా మీ ఆలోచనలను వ్యాపారం దిశగా మళ్లించాలని భావిస్తున్నారా? ఇలాంటి సందేహాలన్నింటకీ సరైన వేదిక స్టార్టప్ పీడియా'26. వేలాది మంది విద్యార్థులు, భావి వ్యాపారవేత్తలు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న స్టార్టప్ పీడియా'26 నిర్వహణకు సమయం ఆసన్నమైంది. హైదరాబాద్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజ్ (ఐపీఈ), ఈటీవీ భారత్ సంయుక్తంగా జాతీయ స్థాయి స్టార్టప్ సమ్మిట్ నిర్వహణకు సర్వం సిద్ధం చేసింది. ఇప్పటికి వరుసగా 11సార్లు జాతీయ స్థాయిలో స్టార్టప్ సమ్మిట్ నిర్వహించగా, ఇది 12వది కావడం గమనార్హం. స్టార్టప్ పీడియా'26 ఫిబ్రవరి 26-27 తేదీల్లో షామీర్పేట్లోని ఐపీఈ క్యాంపస్లో జరగనుంది.
కొత్త వ్యాపార ఆలోచనలు ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా : నాయకత్వ నైపుణ్య ఆలోచనలు, ఆలోచనల మధింపు, మార్గదర్శకత్వం, బిజినెస్ పిచ్ డెస్క్, నెట్వర్కింగ్ అవకాశాలు ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా తెలుసుకోవడం, అమలు చేయడం, నడిపించడం అనే థీమ్తో స్టార్టప్ పీడియా'26 కొనసాగనుంది. కొత్త వ్యాపార ఆలోచనలను ప్రోత్సహించడం, పెట్టుబడిదారులతో అనుసంధానించడమే లక్ష్యంగా ఈ ఈవెంట్ స్టార్టప్ పీడియా'26 హైదరాబాద్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజ్ (ఐపీఈ) 12వ జాతీయ స్థాయి స్టార్టప్ సమ్మిట్ జరగనుంది.
వినూత్న వ్యాపార ఆలోచనలు, విభిన్న మార్గాలు, నాయకత్వాన్ని ప్రోత్సహించడంతో పాటు వారిని పెట్టుబడిదారులతో అనుసంధానించడం స్టార్టప్ పీడియా (Startupedia'26') ప్రధాన లక్ష్యం. స్టార్టప్ ప్రపంచంలో అడుగుపెట్టాలనుకునే వ్యాపార అంకురాల కోసం నిర్వహిస్తోన్న సదస్సు ఇది. ఈ రెండు రోజుల జాతీయ స్థాయి వ్యవస్థాపక ఉత్సవంలో స్పీకర్ సిరీస్, ప్యానెల్ చర్చలు, వ్యాపార ప్రణాళిక పిచ్లు, మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ సహా శక్తివంతమైన సెషన్లు ఉంటాయి.
ఉత్తమ వ్యాపార ఆలోచనలు, ప్రణాళిక నమూనాలు, పెట్టుబడిదారులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చేలా ఉపయోగపడుతుంది. విద్యార్థులకు ఈ సదస్సులో అవకాశాన్ని కల్పించడం ద్వారా వారిలో వ్యాపార ఆలోచనలు పెంపొందించడం తమ లక్ష్యమని ఐపీఈ బాధ్యులు వెల్లడించారు. స్టార్టప్ పీడియా'26 పూర్తిగా మార్గదర్శకత్వం వహించే స్టార్టప్ ఈవెంట్, బడా పారిశ్రామిక వేత్తలు, వ్యాపార నిపుణులు సైతం ఈ సమ్మిట్ లో పాల్గొని తమ అనుభవాలను పంచుకోవడంతో పాటు శిక్షణ, మార్గదర్శకత్వం అందిస్తారు.
ఇదీ స్టార్టప్ పీడియా 26 షెడ్యూల్ :
- స్టార్టప్ పీడియా'26 - 12వ జాతీయ స్థాయి స్టార్టప్ సమ్మిట్ తొలి రోజు షెడ్యూల్
- వేదిక : హైదరాబాద్లోని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజ్ (ఐపీఈ) శామీర్ పేట
- ఫిబ్రవరి 26న ఉదయం 9కు రిజిస్ట్రేషన్, ఉదయం 10 గంటలకు కార్యక్రమం ప్రారంభం
- 11.30నుంచి 12.30 వరకు వక్తల ప్రసంగం - అంశం : స్టార్టప్ కంపెనీలు, సాంకేతికత
- 12.30-1.30 వరకు ప్యానెల్ డిస్కషన్ - అంశం : ఆవిష్కరణల్లో ఏఐ సాంకేతిక, భావి ఆవిష్కరణలు
- 02.30 నుంచి -03.30 వరకు ప్యానెల్ డిస్కషన్ - అంశం : స్టార్టప్ కంపెనీలు - నిధుల సమీకరణ వ్యూహాలు
- 03.30 - 04-30 వరకు వక్తల ప్రసంగం ఉంటుంది. అంశం : క్రియేటర్ ఎకానమీ 3.0 - స్థాపన, ప్రచారం, పెట్టుబడులు
- పూర్తి వివరాలకు ఈవెంట్ కో ఆర్డినేటర్ డా.ప్రార్థనా కుమార్ 9000181276లో సంప్రదించవచ్చు.
రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండిలా :
- Startupedia'26 లో పాల్గొనాలనుకునే వారు క్రింద ఇచ్చిన సమాచార కరపత్రంలోని QR కోడ్ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా 1-5 మంది సభ్యుల బృందంగా నమోదు చేసుకోవాలి.
- మీ ఆలోచన, కాన్సెప్ట్తో కూడిన విశ్లేషణను అందించాలి.
- రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత సలహాలతో కూడిన ఈ-మెయిల్ వస్తుంది. అర్హులను షార్ట్ లిస్ట్ చేసి సమాచారం అందిస్తారు. అనంతరం ఎంపికైన టీమ్లు పేమెంట్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి.
- అన్ స్టాప్, స్టూడెంట్ ట్రైబ్, ఈటీవీ భారత్, హైదరాబాద్ ఏంజెల్స్, సీఐఈ -ఐఐటీ, స్టార్టప్ తెలంగాణ, గ్రౌండ్ జీరో, టీజీ 10 ఎక్స్ సంస్థలు ఈ కార్యక్రమానికి భాగస్వాములుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి.
మహిళల కెరీర్ బిల్డింగ్ కోసం- 'ఈనాడు' స్పెషల్ వెబినార్- ఇది పూర్తిగా ఉచితం
మహిళలూ, వ్యాపారం చేయాలా? ఈనాడు వెబినార్కు అటెండ్ అయితే సూపర్ టిప్స్!