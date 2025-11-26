రైల్వే ప్రయాణికుల భద్రతకు భరోసా - ఏ భయం ఉండదిక !
విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్లో అధునాతన సీసీ కెమెరాలు - ఉగ్ర చర్యలకు చెక్ - మహిళల రక్షణ చర్యలు కట్టుదిట్టం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 11:01 AM IST
Installing CC Cameras At Vijayawada Railway Station: కొన్ని రోజుల కిందట దేశంలో జరిగిన ఉగ్రవాద దాడి అంతటా అలజడి రేపింది. అప్రమత్తంగా ఉన్నప్పటికీ ఏదో ఒక మార్గం ద్వారా దేశంలోకి ఉగ్రమూకలు చొరబడుతున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని విజయవాడ రైల్వేస్టేషన్లో మరోమారు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ఇలా చేయడం వల్ల రైళ్లలో తరచూ జరిగే దొంగతనాలు, దోపిడీలను అరికట్టడమే కాకుండా పేలుడు పదార్థాలు, మాదకద్రవ్యాల రవాణాను గుర్తించొచ్చు.
మహిళ భద్రతపై సందేహాలు: ఈ మధ్య గుంటూరు జిల్లాలో ఓ మహిళ జరిగిన అత్యాచార ఘటన అందరినీ ఆందోళనకు గురిచేసింది. దీంతో స్త్రీలు రైలు ఎక్కినప్పటి నుంచి దిగేవరకు భద్రతపరమైన సందేహాలు కలుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో రైల్వే శాఖ అన్ని రైళ్లలో ప్రయాణికులకు భరోసా కల్పించేందుకు సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు.
తొలి విడత కెమెరాలు: రైళ్లలో జరుగుతున్న నేరాలకు ఫుల్స్టాప్ పెట్టడానికి రైల్వే అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే దేశ వ్యాప్తంగా 74వేల ప్రయాణికుల బోగీలు, సరకులను రవాణా చేసే 15 బోగిలలో మొదటి విడత సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఎటువంటి ఆగడాలు జరగకుండా కొన్ని రైళ్లలో అధునాతన సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రయాణికులు ఎక్కే మార్గంలో, బోగి లోపల వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. విజయవాడ డివిజన్ పైలెట్ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా కొన్ని రైళ్లలో ఇప్పటికే కెమెరాలను బిగించారు.
రద్దీ వేళలో ఎక్కువగా: విజయవాడ అన్నీ రైల్వేస్టేషన్లలో మొత్తం 250 రైళ్లు ఉన్నాయి. వాటిలో రోజువారి రాకపోకలు సాగించే ప్రయాణికుల సంఖ్య 1.5 లక్షల వరకు ఉంటుంది. రద్దీ సమయాలలో అయితే 2 నుంచి 2.5 లక్షల మంది వరకు ప్రయాణం చేస్తారని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం కొన్ని రైళ్లలో అమర్చిన అధునాతన కెమెరాలు రైలు ఎంత వేగంగా వెళ్లినా స్పష్టమైన ఫుటేజీని తీస్తోందని అన్నారు.
రైల్వే స్టేషన్ విస్తరణ: దేశంలో అత్యంత రద్దీ రైల్వే స్టేషన్లలో విజయవాడ ఒకటి అయినందున దీనికి సరైనా భద్రతతో పాటు సరికొత్త హంగులు తీసుకురావడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుత ప్రయాణికులతో పోలుస్తే 2061 కల్లా ఆ సంఖ్య 4,5 లక్షల వరకు చేరనుందని అంచనా. దీనికోసం కిందటి నెలలో రైల్వే శాఖ భారీ ఆధునికీకరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. ఈ ప్రాజెక్టును నీతి ఆయోగ్ ఆమోదించింది. రైల్వే ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ (పీపీపీ)విధానంలో ఈ ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
వన్టౌన్ వైపుగా ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని అదనపు ఫ్లాట్ఫారాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఆర్ఈ కాలనీ వైపు ఉన్న పాత రైల్వే క్వార్టర్స్ను తొలగిస్తున్నారు. ఆ స్థలాన్ని పార్కింగ్కు, ఫుట్ఓవర్ బ్రిడ్జిలకు కేటాయించనున్నారు.
రక్షణ చర్యలు కట్టుదిట్టం: రైలు ప్రయాణానికి మార్గమధ్యలో ఎటువంటి అడ్డంకులు రాకుండా అధికారులు అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అడవి, కొండచరియల ప్రాంతాలలో మరిన్ని అదనపు బలగాలను మోహరించి రక్షణను చేపడుతున్నారు. దీనిలో భాగంగానే గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్లో కవచ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఇది రైళ్లను ప్రమాదాల బారి నుంచి కాపాడుతుంది.
