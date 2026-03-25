గ్యాస్‌ ఎందుకు దండగ సౌర విద్యుత్‌ ఉండగా - బోనస్​గా ఆదాయం ఆదా!

పీఎం సూర్యఘర్ పథకం కింద ఇంటింటికీ సౌర విద్యుత్ ప్యానళ్ల ఏర్పాటు - గ్యాస్‌తో పోల్చితే ఇండక్షన్ స్టవ్ మీదే వంట సులువుగా అవుతుందని మహిళల వెల్లడి - ఆదాయం ఆదా

Solar Power Panels
Solar Power Panels
Published : March 25, 2026 at 6:04 AM IST

Installation of Solar Power Panels in Nagar Kurnool District : ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా వంటగ్యాస్ కొరత ఏర్పడటంతో గ్యాస్ సిలిండర్ల లభ్యతపై జనంలో ఆందోళన పెరిగింది. దీంతో ప్రజలు గ్యాస్ ఏజెన్సీల ముందు, గోదాముల ముందు క్యూలు కడుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా వంటగ్యాస్ కష్టాలపై అన్ని కుటుంబాలు ఆందోళన చెందుతుంటే ఆ గ్రామస్తులు మాత్రం నిశ్చింతగా ఎప్పటిలాగే వంటలు చేసుకుంటున్నారు. ఇంతకీ ఎక్కడా గ్రామం ఏంటీ ఆ ఊరి ప్రత్యేకత అనేది ఈ కథనంలో చూద్దాం.

ఇంటింటికీ సౌర విద్యుత్ ప్యానళ్లు ఏర్పాటు : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా వంట గ్యాస్ కొరత వేధిస్తోంది. సిలిండర్ల కోసం జనం గ్యాస్ ఏజెన్సీలు, గోదాముల వద్ద క్యూ కడుతున్నారు. దాదాపు అన్ని కుటుంబాలు గ్యాస్ కొరతపై ఆందోళన చెందుతున్నా నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా వంగూరు మండలం కొండారెడ్డిపల్లి వాసులు మాత్రం నిశ్చింతగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే రెండు సంవత్సరాల కిందటే పీఎం సూర్యఘర్ పథకం కింద అక్కడి ఇంటింటికీ సౌర విద్యుత్ ప్యానళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో అక్కడి ప్రజలు వంట కోసం గ్యాస్ సిలిండర్ల వాడకాన్నే తగ్గించేశారు.

ఇండక్షన్ స్టవ్ మీదే సులువుగా : కొండారెడ్డిపల్లిలో సౌర విద్యుత్‌ను సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు దసరా సందర్భంగా ఇంటింటికీ ఇండక్షన్ స్టవ్‌లు, కుక్కర్లు పంపిణీ చేయడంతో సోలార్‌తో ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్‌తో ఇండక్షన్ స్టవ్‌లపై గ్రామస్తులు వంటలు చేసుకుంటున్నారు. వారికి గ్యాస్ సిలిండర్ లేదన్న బాధాలేదు. అవసరానికి రాదేమోనన్న చింతా లేదు. వంట గ్యాస్‌తో పోల్చితే ఇండక్షన్ స్టవ్ మీదే సులువుగా వేగంగా వంటలౌతున్నాయి అంటున్నారు అక్కడి మహిళలు..

ఏడాదికి 6 వేలు, విద్యుత్‌తో 6 వేలు ఆదా : గ్యాస్ మాత్రమే కాదు కరెంటు లేకపోయినా కొండారెడ్డిపల్లికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకంటే శిథిలావస్థలో ఉన్న కొన్ని ఇళ్లు మినహా అన్ని ఇళ్లలో మూడు కిలోవాట్ల సామర్థ్యంతో సోలార్ ప్యానళ్లను అమర్చారు. ఈ ప్యానళ్ల ద్వారా ఉత్పత్తి అయిన సౌర విద్యుత్ వినియోగించుకుని మిగిలిన విద్యుత్‌ను గ్రిడ్​కు అమ్మి అదనపు ఆదాయం పొందుతున్నారు. సిలిండర్ పేరు మీద ఏడాదికి ఆరు వేలు, విద్యుత్ బిల్లుల పేరు మీద సగటున ఆరువేలు ఆదా చేయగలుగుతున్నామని పైగా అదనపు ఆదాయం కూడా వస్తోందని గ్రామస్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

వంటగ్యాస్ కష్టాలకు, విద్యుత్ కొరతకూ చెక్ : సూర్యఘర్ పథకం కింద కేంద్రం రాయితీ పోను మిగిలిన మొత్తాన్ని కార్పోరేట్ సోషల్‌ రెస్పాన్సిబులిటీ కింద ఓ కంపెనీ సుమారు రూ.10 కోట్ల నిధులు వెచ్చించింది. దీంతో కొండారెడ్డిపల్లి సంపూర్ణ సోలార్ గ్రామంగా మారిపోయింది. కొండారెడ్డి పల్లిని ఆదర్శంగా తీసుకుని అన్ని గ్రామాల్లోనూ సౌర విద్యుత్​ను ప్రోత్సహిస్తే అటు వంటగ్యాస్ కష్టాలకు, విద్యుత్ కొరతకూ చెక్ పెట్టవచ్చు.

"మా ఊర్లో గ్యాస్ సిలిండర్లు రాకపోయిన మాకు సమస్య అనిపించడం లేదు. ఎందుకంటే మాకు సోలార్ సిస్టమ్ ఉంది. దీంతో ఇండక్షన్ స్టవ్​​తో వంటలు చేసుకుంటున్నాం. గ్యాస్ కంటే తొందరగా ఇండక్షన్ స్టవ్ మీదే వంటలు అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు సిలిండర్లు ఉపయోగించడం చాలా తగ్గించాం. సోలార్ వల్ల డబ్బులు ఆదా అవుతున్నాయి. కరెంట్ బిల్లు కూడా తగ్గుతుంది"- గృహిణిలు

వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరాను 20 శాతం పెంచిన కేంద్రం

గ్యాస్ అవసరం లేని "శ్రీరామనవమి నైవేద్యాలు" - తక్కువ పదార్థాలతో నిమిషాల్లోనే రెడీ!

