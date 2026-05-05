ఇన్‌స్టాలో చూసి ఉమ్మెత్త కూర వంటకం - తిని అస్వస్థతకు గురైన ముగ్గురు

ఇన్‌స్టాగ్రామ్​లో చూసి వండిన వంటకం విషమైంది- ఉమ్మెత్త- పప్పు కూర తిని ముగ్గురు ఆసుపత్రికి చేరిన ఘటన కాకినాడ జిల్లాలో జరిగింది

Family Hospitalized After Eating Ummetta Curry in Kakinada
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 12:55 PM IST

Family Hospitalized After Eating Ummetta Curry in Kakinada: ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియాలో చూసి వంటలు, డైట్ టిప్స్, సొంత వైద్యం ప్రయోగాలు చేయడం ఫ్యాషన్‌గా మారింది. రీల్స్‌లో చూపించే ప్రతిదీ నిజమని నమ్మి ఆచరిస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు వాటిల్లుతుంది. అలాంటి ఓ ప్రయోగమే హైదరాబాద్ నుంచి కాకినాడ జిల్లాలోని యర్రంపాలెంలో జరిగిన తీర్థానికి వచ్చిన కుటుంబాన్ని ఆసుపత్రి పాలు చేసింది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో చూసి ఉమ్మెత్త ఆకుల కూర వండుకుని తినడంతో ముగ్గురు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో పూర్తిగా తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

ఉమ్మెత్త ఆకులు- పప్పు: సొంతూర్లో ముత్యాలమ్మ తీర్థం కోసం హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన కుటుంబానికి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వంటకం చేదు అనుభవాన్ని మిగిల్చింది. ఉమ్మెత్త ఆకులు, పప్పుతో కూర వండుకొని తినడంతో ముగ్గురు అస్వస్థతకు గురై ఆసుపత్రి పాలయ్యారు. కాకినాడ జిల్లా గండేపల్లి మండలం యర్రంపాలెం గ్రామానికి చెందిన బిక్కిన వీరబ్బు కుటుంబం హైదరాబాద్‌లో స్థిరపడింది. అతడి కుమారుడు అక్కడ సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగి. ముత్యాలమ్మ తీర్థం సందర్భంగా వీరబ్బు, కోడలు బిక్కిన గంగాభవాని, ఇద్దరు మనుమలతో కలిసి యర్రంపాలెంలోని గంగాభవాని పుట్టింటికి వచ్చారు. ఆదివారం అమ్మవారి తీర్థంలో కుటుంబ సభ్యులంతా సందడిగా గడిపారు.

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో చూసి చేశారు: సోమవారం గంగాభవాని తల్లి ముత్యాల వీరలక్ష్మి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో చూసి పెరట్లో ఉన్న ఉమ్మెత్త ఆకులు, పప్పుతో కూర వండారు. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు వీరబ్బు, గంగాభవాని, బంధువు జయలక్ష్మి ఆ కూరతో భోజనం చేశారు. సాయంత్రం నాలుగు గంటల సమయానికి ముగ్గురూ మత్తులోకి జారుకొని అస్వస్థతకు గురయ్యారు. గమనించిన వీరలక్ష్మి భర్త హరిబాబు వెంటనే వారిని పెద్దాపురం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడి వైద్యుల సూచనతో కాకినాడ ప్రభుత్వ సామాన్య ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి చేర్చారు. చికిత్స అనంతరం ముగ్గురూ క్రమంగా కోలుకుంటున్నారని వైద్యులు తెలిపారు.

వేరే కూర తప్పించింది: ఉమ్మెత్త కూర తినకుండా వేరే కూరతో భోజనం చేసిన హరిబాబు, గంగాభవాని ఇద్దరు కుమారులు ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నారు. ఈ ఘటనపై ఎవరూ ఫిర్యాదు చేయకపోవడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేయలేదు.

